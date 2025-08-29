Estados Unidos

Nueva York transforma la gestión de residuos con contenedores en las calles

La ciudad implementa un sistema obligatorio de recipientes para basura y separación de desechos orgánicos, buscando mejorar la higiene, reducir plagas y cambiar hábitos de millones de residentes y comercios

Por Matias D. Lauria

Personas pasan junto a bolsas
Personas pasan junto a bolsas de basura desechadas en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, 18 de febrero de 2025. REUTERS/Jeenah Moon TPX IMAGES OF THE DAY

La llegada de los contenedores de basura a las calles de Nueva York representa un punto de inflexión en la gestión de residuos urbanos. Desde hace meses, la ciudad ha dejado atrás la imagen de bolsas negras apiladas en las aceras, imponiendo a comercios y hogares la obligación de utilizar recipientes específicos y separar los desechos orgánicos. Esta transformación modifica el paisaje urbano y los hábitos cotidianos de millones de residentes.

El cambio más notable consiste en la exigencia municipal de que todos los comercios almacenen la basura en contenedores homologados, eliminando así la práctica de dejar bolsas en la vía pública. Esta medida, que antes regía en ciertos sectores, ahora abarca toda la ciudad y busca mejorar la higiene y disminuir la proliferación de plagas. Desde abril, los hogares deben separar los residuos orgánicos en recipientes diferenciados, una obligación sometida a fiscalización. La implementación de multas por incumplimiento se ajustó para facilitar la adaptación, aunque la vigilancia sigue siendo constante.

Se observa basura sobre los
Se observa basura sobre los buzones el día del desfile anual número 264 de St Patrick's Day en la Quinta Avenida de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, 17 de marzo de 2025. REUTERS/Mike Segar

Uno de los efectos inmediatos de la containerización es la transformación del espacio público. Las aceras, antes saturadas de basura, presentan ahora mayor orden, si bien la presencia de recipientes voluminosos genera desafíos logísticos. Los comerciantes han reorganizado sus rutinas e invertido en la compra de contenedores, afrontando costos que inquietan especialmente a pequeños empresarios. La gestión diferenciada exige tiempo y recursos adicionales en hogares y comercios, ya que deben modificar hábitos arraigados para cumplir la normativa. Las autoridades sostienen que la inversión inicial se compensará con beneficios a largo plazo para la salud pública y el medio ambiente.

La lucha contra la proliferación de ratas constituye uno de los ejes de la política. La acumulación de basura en las aceras facilitaba el acceso de los roedores a los residuos, agravando su presencia en varios barrios. Con los nuevos contenedores, las autoridades esperan reducir significativamente la cantidad de ratas. Los primeros reportes indican una disminución de avistamientos en zonas donde la medida se ha aplicado con rigor. La fiscalización del compost domiciliario refuerza este enfoque al restringir la disponibilidad de residuos orgánicos en la vía pública.

Trabajadores de Times Square Alliance
Trabajadores de Times Square Alliance usan toallas frías mientras vacían los botes de basura durante una alerta por calor extremo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, 24 de junio de 2025. REUTERS/Kylie Cooper

El proceso de adaptación motivó ajustes en la aplicación de sanciones. El gobierno implementó una política flexible al inicio para facilitar la transición, aunque la vigilancia y las multas por reincidencia se han intensificado. El costo de los nuevos contenedores ha recaído principalmente en los comercios, si bien algunos programas municipales prestan apoyo a los sectores más vulnerables.

La separación de residuos orgánicos es un avance clave dentro de la estrategia de sostenibilidad de Nueva York. El compostaje domiciliario, bajo supervisión, permite reducir la cantidad de desechos enviados a vertederos y favorece la reutilización. Esta política contribuye a la modernización de la gestión ambiental ante una población cada vez más atenta a la necesidad de reciclar y reducir residuos.

El cambio no ha estado exento de críticas. Algunos residentes argumentan que la proliferación de contenedores altera la estética urbana y dificulta el tránsito peatonal, mientras otros cuestionan su eficacia para controlar plagas, alegando que se requiere un abordaje más amplio que incluya inversión en infraestructura y educación ciudadana. Sin embargo, la administración municipal mantiene su compromiso con la containerización y separación de residuos, convencida de que son esenciales para proteger la salubridad y la calidad de vida en una de las ciudades más densamente pobladas del planeta.

La experiencia de Nueva York muestra el modo en que las grandes urbes pueden enfrentar los retos de la gestión de residuos. La eliminación de las bolsas negras en las aceras y la adopción de contenedores específicos marca un modelo más ordenado y sostenible. El éxito de la medida dependerá de la adaptación de la población y del respaldo institucional a los sectores más afectados, mientras los primeros resultados —como la reducción de plagas y el aumento de la higiene urbana— visibilizan el impacto positivo de una política destinada a transformar el entorno cotidiano de millones de habitantes.

