Un turista estadounidense fue apuñalado en la cara por defender a dos pasajeras de acoso sexual

John Rudat, un joven estadounidense, tuvo que enfrentar diversos procedimientos médicos para reconstruir su rostro. (GoFundMe)

El domingo 24 de agosto de 2025, un ataque con arma blanca dejó gravemente herido a John Rudat, un turista estadounidense de 21 años, en un tranvía de la ciudad de Dresde, al este de Alemania, según la Policía de Dresde. El incidente ocurrió a las 00:25 en la línea 7, mientras la unidad circulaba hacia Gorbitz y se detuvo en la parada Neustädter Markt. Autoridades informaron que el suceso se desencadenó cuando dos hombres acosaron a pasajeras, momento en que Rudat intervino para proteger a las mujeres, resultando herido por arma blanca durante la confrontación.

Los presuntos responsables huyeron rápidamente de la escena. La policía local reportó que uno de los sospechosos, un ciudadano sirio de 21 años, fue localizado y detenido en las inmediaciones del lugar. Las autoridades indicaron que investigan a ambos sujetos, el detenido y otro individuo aún no identificado, por delitos relacionados con lesiones físicas peligrosas. El portavoz Thomas Geithner indicó al periódico BILD que la búsqueda del segundo implicado continúa con alta prioridad, y exhortó a los numerosos pasajeros presentes a aportar información que ayude a esclarecer los hechos.

Familiares de Rudat informaron a través de una campaña en GoFundMe que el joven, recién graduado de la escuela de paramédicos y con experiencia como EMT durante 18 meses, recibió una herida profunda en el rostro causada por una hoja de aproximadamente 15 centímetros. La gravedad de la lesión exigió una cirugía extensa por parte de médicos en Alemania. Asimismo, la familia subrayó que el proceso de recuperación de John será prolongado y que enfrenta dificultades físicas, emocionales y económicas como consecuencia del ataque.

¿Cómo ocurrió el ataque en el tranvía?

Las autoridades alemanas detuvieron a un ciudadano sirio por el ataque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el comunicado oficial de la Policía de Dresde, el incidente empezó cuando “dos hombres de un grupo acosaron a pasajeras en la formación. Un ciudadano estadounidense de 21 años intervino y fue apuñalado por uno de los otros implicados durante la confrontación”. Tras la agresión, ambos sospechosos huyeron y solo uno fue arrestado cerca del lugar por la policía, que mantiene abierta la investigación para localizar al segundo involucrado.

Las autoridades hicieron un llamado para que los testigos brinden información relevante sobre los hechos, proporcionando el número telefónico (0351) 483 22 33 para la recepción de pistas y declaraciones de los pasajeros. La policía se centra en recabar testimonios de los presentes para esclarecer las circunstancias y el grado de implicación de cada sospechoso.

Campaña de recaudación de fondos para John Rudat

Los familiares y amigos de la víctima han externado su consternación a través de una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe que ya superó los 63.000 dólares, lo que representa el 90% de su meta, pero espera llegar a los 70.000 dólares para ayudar a Rudar con los gastos médicos y otras necesidades derivadas del ataque.

"Estamos todos desconsolados, pero decididos a apoyarlo en esta dura experiencia. John es una persona bondadosa y desinteresada que arriesgó su propia seguridad para ayudar a los demás, y ahora nos unimos para apoyarlo. Cualquier contribución, por pequeña que sea, marcará una diferencia significativa para ayudarlo a reconstruir su vida tras este violento ataque", escribió su cuñada en la descripción de la campaña.

La familia aseguró que, tras el procedimiento quirúrgico inmediato, el estado de Rudat exige cuidados y apoyo para cubrir las secuelas derivadas del incidente. La investigación policial sigue activa, con especial atención en la identificación del segundo agresor.