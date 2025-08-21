Estados Unidos

Falsa alarma de tiroteo en la Universidad Villanova: autoridades confirman que todo se trató de una “cruel farsa”

Se trata de la segunda alarma falsa registrada en universidades estadounidenses en el día, luego de un reporte similar descartado en la University of Tennessee Chattanooga que también es investigado por la policía local y el FBI

Policia en el campus de
Policia en el campus de Villanova University durante el operativo por la alerta de tirador, que resultó ser una “cruel farsa”, según la institución. (ABC affiliate WPVI/REUTERS)

La tarde de este jueves 21 de agosto, el campus de la Universidad Villanova, ubicado en Pensilvania, activó una alerta de seguridad tras un supuesto reporte de tirador activo, lo que movilizó a fuerzas policiales y provocó órdenes de resguardo que involucraron tanto a la comunidad universitaria como a residentes de vecindarios cercanos. La institución confirmó más tarde que el incidente fue una falsa alarma y que no existe ningún riesgo en el área.

Según informó CNN en las primeras horas del operativo, agentes del Departamento de Policía de Radnor Township y de la policía universitaria implementaron un operativo en distintas zonas del campus, principalmente en torno a la Facultad de Derecho Scarpa Hall, en respuesta a un aviso inicial de emergencia.

Además, el sistema de alertas “NOVA Alert” llegó a teléfonos y dispositivos electrónicos de alumnos, empleados y residentes recomendando “moverse rápidamente a una ubicación segura y asegurar o bloquear puertas”.

A lo largo de la jornada, numerosas patrullas de la policía desplegaron un cordón de protección e investigación, según detalló CBS News Philadelphia. Testimonios de estudiantes citados por el medio describieron escenas de “personas corriendo y buscando refugio bajo escritorios” tras difundirse la alerta.

Estudiantes de Villanova University recibieron
Estudiantes de Villanova University recibieron el aviso de emergencia durante las actividades de bienvenida para nuevos alumnos. (ABC affiliate WPVI/REUTERS)

Imágenes compartidas en redes sociales mostraron la evacuación y el tránsito acelerado de grupos hacia zonas interiores, reflejando el estado de alarma que se generó en cuestión de minutos.

El suceso tuvo lugar en medio del calendario de orientación y registro para nuevos estudiantes de Villanova University, actividades que incluyeron una feria familiar, charlas informativas, misa de apertura y encuentros de integración previos al inicio formal de clases, agendado para el próximo lunes.

Según información recabada por CNN, la alerta se activó justo durante la celebración religiosa de bienvenida, lo que elevó la preocupación entre estudiantes y familiares presentes.

“La policía nos pidió que nos mantuviéramos resguardados y evitáramos la zona de la facultad”, relató una estudiante entrevistada por CBS News Philadelphia. Responsables de seguridad universitaria y de la policía de Radnor insistieron entonces a la comunidad permanecer bajo resguardo hasta recibir una notificación oficial de que la situación estuviera bajo control. El operativo también tuvo el respaldo de la policía de Havertown, según explicó el jefe John Viola en declaraciones recogidas por la prensa local.

Patrullas de la Radnor Police
Patrullas de la Radnor Police y efectivos de seguridad universitaria, en las inmediaciones de la Facultad de Derecho Scarpa Hall. (ABC affiliate WPVI/REUTERS)

El distrito estatal que abarca la universidad se mantuvo en alerta. Lisa Borowski, representante estatal, expresó que había sido informada directamente por la policía sobre el operativo y transmitió: “estoy muy preocupada y nerviosa”. La inquietud se extendió tanto entre académicos como en las familias de los alumnos, en una institución reconocida por su prestigio y perfil internacional.

El presidente se pronunció

Cerca de las 18:00 horas, el sitio web oficial de la universidad publicó un aviso de actualización señalando que “el incidente en el campus ha sido resuelto”, sin reportes de personas heridas ni señales de actividad armada.

Poco después, el presidente de la universidad, Reverendo Peter M. Donohue, envió un mensaje a estudiantes y empleados en el que calificó el episodio de “una cruel farsa”. “Por fortuna, nadie resultó herido. Ahora sabemos que fue una cruel broma: no hubo tirador activo, nadie resultó lesionado y no hay pruebas de presencia de armas en el campus”, precisó Donohue.

El incidente en Villanova University
El incidente en Villanova University está bajo investigación de la policía local y el FBI. (REUTERS/Hannah Beier)

El presidente reconoció el impacto emocional generado: “sé que los acontecimientos de hoy afectaron profundamente a toda la comunidad”, afirmó en una comunicación difundida por la institución y recogida por NBC News. Donohue también agradeció a los orientadores y al personal universitario, así como a los servicios de emergencia de Radnor Police y de departamentos policiales del entorno, quienes “respondieron con calma y compasión a una situación angustiante”.

A los estudiantes de primer ingreso y a sus familias, Donohue les ofreció disculpas: “esta no es la bienvenida que había deseado para ustedes”. En el mensaje, las autoridades reiteraron que la notificación de una situación armada fue errónea y pidieron a toda la población universitaria confiar solo en los canales oficiales ante cualquier nueva información.

La Universidad Villanova es una universidad católica privada situada entre los municipios de Lower Merion y Radnor, en el área suburbana histórica conocida como “Main Line”, reconocida por su alto nivel residencial y por haber sido recientemente identificada como alma mater del Papa León XIV, aspecto subrayado en la información institucional de este año académico.

