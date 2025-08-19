La cumbre entre Zelenski y Putin depende de las condiciones de seguridad que proponga Trump

Donald Trump y Volodimir Zelenski duranre su último encuentro en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

(Desde Washington, Estados Unidos) Como propuesta básica a Vladimir Putin en las negociaciones de paz para Ucrania, Donald Trump se comprometió con Volodimir Zelenski a diseñar un mecanismo seguridad que evite una nueva invasión de Rusia.

Zelenski teme acordar un armisticio con Putin, y que años después el Kremlin decida una invasión a Ucrania para avanzar en su proyecto histórico de expansión europea.

Trump asumió la premisa geopolítica del presidente ucraniano, que es respaldado en bloque por Europa. Si no hay un mecanismo de seguridad para Ucrania aceptado por Rusia, es poco probable que haya un cumbre entre Zelenski y Putin.

El Kremlin rechaza que Ucrania integre la OTAN, una condición que respalda la Casa Blanca. Entonces, la variable que ayer se consideró en Washington fue diseñar un mecanismo de seguridad que proteja la soberanía ucraniana ante los planes expansionistas de Rusia.

Donald Trump flanqueado por Volodimir Zelenski y Emmanuel Macron en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

Emmanuel Macron y Ken Starmer plantearon la necesidad de fijar ese mecanismo de seguridad, y Trump aceptó la propuesta entendiendo las razones que argumentaron el presidente de Francia y el premier británico.

En este contexto, Trump mantuvo ayer una conversación de cuarenta minutos con Putin para describir los asuntos claves que se trataron en las distintas reuniones que sucedieron en la Casa Blanca.

El jefe del Kremlin no rechazó la propuesta del presidente de Estados Unidos. Pero insistió con su bloqueo a la incorporación de Ucrania a la OTAN.

Donald Trump y Vladimir Putin durante la Cumbre de Alaska, (Estados Unidos),

En la Casa Blanca se manejan tres hipótesis de trabajo respecto a las condiciones de seguridad que Estados Unidos y Europa deberían aportar a Ucrania para garantizar su soberanía territorial.

Esas hipótesis son:

Una Fuerza de Mantenimiento de Paz integrada por tropas de Europa con apoyo logístico de Estados Unidos que complementaría al ejército de Ucrania. Este mecanismo sería defensivo, pero con suficiente potencial para disuadir una eventual invasión de Rusia El despliegue de unidades militares aportadas por Europa que podrían actuar con rapidez ante movimientos sorpresivos del Ejército Rojo. Una Fuerza de Observación que debería monitorear todo el territorio ucraniano. Su función principal sería informar sobre una acción militar inminente, a partir de la información que aporte Estados Unidos.

El secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente de Estados Unidos, JD. Vance, durante las deliberaciones de ayer en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

Por instrucción directa de Trump, JD. Vance, Marco Rubio y Steve Witkoff se hicieron cargo de las negociaciones para encontrar un punto de contacto con la administración rusa.

El vicepresidente de Estados Unidos, el secretario de Estado y el enviado de la Casa Blanca negociarán con el canciller Sergei Lavrov y el consejero político Yuri Ushakov durante esta semana, mientras continúan los contactos con Francia, Reino Unido y Alemania.

La agenda diplomática de Trump consensuada con Macron, Starmer, la premier italiana Georgia Meloni y el canciller alemán Friedrich Merz apunta a acercar posiciones con el Kremlin y fijar una cumbre entre Zelenski y Putin antes que concluya agosto.

Trump, Macron, Starmer y Zelenski durante la reunión que protagonizaron ayer en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

No será tarea sencilla.

Putin no aplacó su intención de anexar las regiones de Donetsk, Luhansk, y que se congelara la línea de combate en las zonas de Kherson y Zaporizhzhia, como propuso a Trump en la Cumbre de Alaska.

Y ayer en las deliberaciones que lideró Trump en la Casa Blanca, quedó en evidencia que Zelenski y sus socios europeos no tienen intenciones de satisfacer las demandas expansionistas del Kremlin.

La propuesta de anexion de tierras de Ucrania que Putin presentó a Trump para terminar la guerra

“Ellos son la primera línea de defensa porque están allí. Son Europa. Pero nosotros también vamos a ayudarlos. Estaremos involucrados”, advirtió Trump cuando se le preguntó sobre las condiciones de seguridad que se diseñan en favor de Ucrania.

La negociación final entre Estados Unidos-Ucrania- Europa con Rusia está en marcha. Todas las partes involucradas pretenden cerrar un armisticio que concluya la guerra, pero las diferencias aún son complejas y de muy difícil resolución.