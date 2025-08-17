Dos pasajeros estadounidenses de Carnival Cruise murieron el mismo día en incidentes separados

Los dos pasajeros hicieron el viaje en compañía de su familia. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Dos turistas estadounidenses fallecieron el viernes 15 de agosto en incidentes separados por ahogamiento en Celebration Key, un complejo privado en Gran Bahama operado por Carnival Cruise Line, según informó la Royal Bahamas Police Force (RBPF) y la propia empresa. Ambos visitantes eran pasajeros de cruceros de Carnival que habían llegado a la isla en distintos navíos y viajaban acompañados de sus familias. La compañía confirmó a varios medios que los hechos continúan bajo investigación.

El primer incidente se reportó poco antes del mediodía, cuando personal de la RBPF recibió un aviso sobre un hombre de 79 años, de nacionalidad estadounidense, que fue encontrado sin respuesta a bordo de un barco comercial en el complejo turístico. De acuerdo con los informes policiales, el hombre perdió el conocimiento mientras practicaba snorkel en la playa. Un salvavidas lo sacó del agua e intentó aplicarle reanimación cardiopulmonar, pero fue declarado muerto por un médico en el lugar de los hechos.

Menos de tres horas después, ya pasadas las 14:30 horas, oficiales hallaron a una mujer de 74 años, también estadounidense, sin respuesta en el barco de otro crucero. Según los reportes policiales , la mujer perdió la conciencia mientras nadaba en una piscina dentro de la propiedad. Un salvavidas intervino para sacarla del agua y también se le aplicó reanimación cardiopulmonar, pero fue declarada muerta poco después por el personal médico. Las autoridades de las Bahamas y Carnival no revelaron el nombre de los fallecidos.

Doble emergencia en Celebration Key

Las muertes ocurrieron en el exclusivo resort Celebration Key, al que solo tienen acceso los pasajeros de Carnival. (Carnival Corporation/Handout via REUTERS)

Ambos sucesos ocurrieron en Celebration Key, una instalación privada inaugurada en julio de 2025 con una inversión de más de 600 millones de dólares, según reportó People. La ubicación, de 27,5 hectáreas [68 acres], cuenta con lagunas de agua dulce, un club de playa, bares, restaurantes, piscinas, zonas para niños y adultos, tiendas y un muelle que permite el atraque de dos grandes barcos de la empresa de forma simultánea. Solo pasajeros de los cruceros de Carnival pueden acceder a este destino.

Un portavoz de Carnival Cruise Line expresó que “nuestros salvavidas y el equipo médico respondieron a dos incidentes de emergencia separados en Celebration Key el viernes —uno en la laguna y otro en la playa. Lamentablemente, ambos huéspedes han fallecido”. Además, reiteró que ambas víctimas viajaban en compañía de sus familias a bordo de los cruceros Mardi Gras y Carnival Elation.

La Royal Bahamas Police Force indicó en comunicados oficiales que se realizarán autopsias a ambos turistas para determinar con exactitud las causas de las muertes. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias detalladas de cada suceso. Por su parte, la empresa señaló que su “equipo de atención está proporcionando asistencia a las familias afectadas”.

Reacción de la empresa ante las muertes

La empresa lamentó las muertes y asegura que colabora con las autoridades para esclarecer todo lo ocurrido. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

El portavoz de Carnival reiteró en los comunicados oficiales: “Nuestros pensamientos y oraciones están con los huéspedes y sus familias, y nuestro Care Team está proporcionando asistencia”. Tanto Carnival Cruise Line como la policía de Bahamas han recordado que la identidad de los fallecidos se mantiene bajo resguardo mientras continúan las investigaciones y se consultan a las familias.

Celebration Key se encuentra en el sur de Gran Bahama, en una zona exclusiva para los cruceristas de Carnival. El complejo posee un parque acuático, zonas de restauración, clubes de playa y lagunas. Carnival realizó su apertura oficial el 19 de julio de 2025 y el área ha sido promocionada por la naviera como un destino exclusivo.

La apertura del recinto contó con la participación de ejecutivos de Carnival Corporation, la presidenta de Carnival Cruise Lines Christine Duffy y personalidades como el exjugador de la NBA Shaquille O’Neal. El lugar está pensado para que las actividades acuáticas, de ocio y restauración sean de uso exclusivo para pasajeros de la empresa.