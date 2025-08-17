Estados Unidos

Al menos tres personas murieron y ocho resultaron heridas durante un tiroteo en un restaurante de Brooklyn

El ataque armado tuvo lugar en un local de Crown Heights. Las autoridades investigan el incidente

Un tiroteo dentro de un club nocturno de Brooklyn dejó tres hombres muertos y ocho heridos durante la madrugada del domingo, en un hecho que la policía de Nueva York investiga como una disputa entre varios tiradores.

El ataque ocurrió poco antes de las 3:30 de la mañana en el Taste of the City Lounge, ubicado en 903 Franklin Avenue, en el barrio de Crown Heights. Según informó la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, oficiales llegaron minutos después de las primeras llamadas al 911 y hallaron a numerosas víctimas dentro del local. Los tres fallecidos fueron declarados muertos en el lugar, mientras que los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos con lesiones que no pondrían en riesgo sus vidas.

Las primeras investigaciones apuntan a que una disputa dentro del club, que estaba concurrido a la hora de cierre, desembocó en el tiroteo. La policía confirmó que en el lugar se recuperaron 36 casquillos de bala y que varios hombres habrían disparado. Un arma de fuego fue encontrada en las cercanías de Bedford Avenue y Eastern Parkway, aunque todavía no está claro si está relacionada con el ataque. Hasta el momento, no hay detenidos, y detectives analizan las imágenes de cámaras de seguridad en la zona para identificar a los sospechosos.

El Taste of the City Lounge, que abrió sus puertas en 2022, ofrece gastronomía caribeña y estadounidense, además de DJ y hookah. Sin embargo, no es la primera vez que queda vinculado a la violencia: en noviembre de 2024 ya se había registrado allí otro tiroteo, en esa ocasión sin víctimas fatales. Vecinos de Crown Heights señalaron que el local suele atraer grandes multitudes los fines de semana y que las disputas en el interior generan preocupación por la seguridad de la zona.

En una breve declaración, la comisionada Tisch calificó lo ocurrido como “terrible”, pero subrayó que un hecho de esta magnitud es una “anomalía” en la ciudad, que actualmente registra el nivel más bajo de tiroteos y víctimas por armas de fuego en lo que va del año.

El área permaneció acordonada varias horas después del ataque, con ambulancias y patrulleros iluminando las calles de Crown Heights, mientras vecinos y testigos compartían imágenes en redes sociales sobre el fuerte operativo policial desplegado en varias cuadras. La investigación continúa abierta y las autoridades pidieron colaboración ciudadana para aportar información que ayude a esclarecer el caso.

