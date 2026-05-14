Trump y Xi Jinping coincidieron en que Irán no debe poseer armas nucleares y tiene que reabrir el estrecho de Ormuz

La Casa Blanca aseguró que Trump y Xi Jinping coincidieron en que Irán no debe poseer armas nucleares ni adminstrar Ormuz. (REUTERS/Maxim Shemetov)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, coincidieron en que Irán no debe poseer armas nucleares y en la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico de hidrocarburos sin que se impongan derechos de paso, según un comunicado difundido por la Casa Blanca tras la primera reunión de la cumbre bilateral en Beijing. Este documento, a diferencia de los reportes chinos, no mencionó que se haya abordado el tema de Taiwán durante el encuentro.

Ambas partes acordaron que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto para garantizar el libre flujo de energía. El comunicado señala que Xi manifestó la oposición de China a la militarización del estrecho y a cualquier intento de cobrar un peaje por su utilización. Además, el líder chino expresó su interés en adquirir más crudo estadounidense para reducir la dependencia de su país respecto al petróleo proveniente del Golfo Pérsico.

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Conversaciones sobre cooperación económica y comercio

Durante la reunión, ambos gobiernos discutieron vías para incrementar la cooperación económica, incluyendo la ampliación del acceso al mercado chino para empresas estadounidenses y el aumento de la inversión china en industrias de Estados Unidos. Líderes de algunas de las principales compañías estadounidenses participaron en una parte del encuentro, según la Casa Blanca. Además, se trataron mecanismos para incrementar las compras chinas de productos agrícolas estadounidenses y aviones de pasajeros, así como la creación de un comité bilateral destinado a gestionar diferencias comerciales y evitar la repetición de conflictos arancelarios.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook; el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk; el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, y el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, asistieron a la ceremonia de bienvenida que el presidente chino, Xi Jinping, ofreció al presidente de EEUU, Donald Trump, en el Gran Salón del Pueblo de Beijing. (REUTERS/Maxim Shemetov)

También se destacó el compromiso de ambos países para avanzar en la reducción del flujo de precursores de fentanilo hacia Estados Unidos y el incremento de las compras chinas de productos agrícolas estadounidenses.

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Diferencias en torno a Taiwán y la estabilidad regional

Según los reportes chinos, durante el encuentro Xi advirtió a Trump que el manejo adecuado de las relaciones con Taiwpan es clave para la estabilidad de la relación bilateral. El aparato de propaganda del régimen chino destacó que su líder señaló que existe el riesgo de enfrentamientos o conflictos que pondrían en peligro la relación entre ambos países, si el tema no se gestiona de forma correcta. Sin embargo la declaración emitida por la Casa Blanca no menciona que el tema de la isla, amenazada por China, haya sido tratado durante el encuentro de los mandanatrios.

En diciembre, Trump había autorizado un paquete de armas valorado en 11.000 millones de dólares para Taiwán, una isla autónoma que China reclama como territorio propio. La entrega de dicho material aún no se ha concretado.

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La Casa Blanca y Beijing omiten consenso sobre Taiwán en primer encuentro entre líderes. (BRENDAN SMIALOWSKI/REUTERS)

Expectativas y temas pendientes

Según los reportes oficiales, la cumbre se desarrolló en el Gran Palacio del Pueblo y concluyó tras dos horas de conversación. Se espera que Trump abandone Beijing después de una última reunión privada con Xi. No se anticipan avances significativos en asuntos controvertidos como la guerra con Irán, el comercio, la tecnología o Taiwán.

Previo a la cumbre, Trump buscaba que China empleara su influencia para presionar a Irán a aceptar las condiciones estadounidenses y poner fin a la guerra de dos meses o reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, aunque moderó sus exigencias antes del encuentro.

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