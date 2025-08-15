Estados Unidos

Un excursionista murió tras el ataque de una serpiente venenosa en un parque estatal de Tennessee

La víctima manipuló al animal durante una caminata y sufrió una rápida reacción alérgica tras una mordedura en la mano

Rossana Marín

Por Rossana Marín

La serpiente de cascabel de
La serpiente de cascabel de los bosques es la especie venenosa más grande registrada en Tennessee. (Archivo)

Un excursionista murió tras ser mordido por una serpiente venenosa en el Savage Gulf State Park, un área natural ubicada en el estado de Tennessee. La víctima, cuya identidad no fue revelada, fue atendida de emergencia en un hospital cercano donde falleció horas después del incidente, según información confirmada por la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Grundy.

El hecho ocurrió cerca del mediodía local el pasado 8 de agosto, cuando los equipos de emergencia recibieron una llamada de alerta desde uno de los senderos principales del Savage Gulf State Park.

De acuerdo con declaraciones del director de la agencia, Matthew Griffith, a CBS News, el excursionista se encontraba aproximadamente a 800 metros del punto de acceso al sendero cuando se produjo la mordedura. Testigos señalaron que el hombre, en un intento de manipular al animal, tomó una serpiente que se encontraba en el camino y fue mordido en la mano.

Las autoridades de Tennessee recomiendan
Las autoridades de Tennessee recomiendan no manipular serpientes y buscar asistencia médica inmediata ante cualquier mordedura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las primeras evaluaciones sugieren que se trató de una timber rattlesnake (o serpiente de cascabel de los bosques), una de las especies más peligrosas y de mayor tamaño que habitan en la región, de acuerdo con la Agencia de Recursos de Vida Silvestre de Tennessee.

Pese a recibir auxilio inmediato de bomberos, equipos de rescate, paramédicos y guardaparques, la víctima murió en el hospital a causa de las lesiones sufridas. Tanto el diagnóstico inicial como declaraciones del propio Griffith apuntan a una posible reacción alérgica severa provocada por el veneno, aunque el informe médico definitivo aún no ha sido hecho público.

“La familia de la persona estará en nuestros pensamientos y oraciones”, expresó el funcionario y agregó que “siempre es recomendable llevar suministros de primeros auxilios y mantenerse atentos a la fauna silvestre y sus peligros. Si se encuentran con una serpiente, simplemente hay que permanecer en calma y no intentar manipularla. En caso de mordedura, buscar atención médica inmediata”.

La víctima fue atacada a
La víctima fue atacada a poco más de medio kilómetro del ingreso al parque, en una zona frecuentada por excursionistas. (Archivo)

De acuerdo con la Agencia de Recursos de Vida Silvestre de Tennessee, la timber rattlesnake es la serpiente venenosa más grande y peligrosa de las cuatro especies que habitan el estado. Estos animales suelen medir entre 90 centímetros y 1,5 metros, y se distinguen por una cabeza más ancha que el cuello, un cuerpo robusto de tonos grises, amarillos o verdosos con bandas oscuras y una línea color óxido en la parte central de la espalda.

Se encuentran distribuidos prácticamente en todo Tennessee, habitando sobre todo en bosques maduros con laderas pedregosas y áreas cercanas a troncos caídos y rocas soleadas.

Los organismos especializados como el Zoológico Nacional e Instituto de Biología de la Conservación del Smithsonian señalan que la timber rattlesnake suele ser menos agresiva que otras serpientes de su familia y tiende a quedarse inmóvil ante una amenaza.

La mortalidad por mordeduras de
La mortalidad por mordeduras de serpiente en Estados Unidos representa menos de 1 en 600 casos, de acuerdo con el Servicio Forestal Nacional. (EFE/Ricardo Maldonado)

Esta actitud reduce la frecuencia de ataques a humanos. Aun así, la mordedura puede causar síntomas graves. Según el Servicio Forestal de Estados Unidos, la mortalidad por ataques de serpiente de cascabel permanece bajísima: “menos de 1 de cada 600 mordeduras termina en muerte”, cifra confirmada por estadísticas nacionales.

El Savage Gulf State Park, según datos oficiales del sistema de parques estatales de Tennessee, dispone de unos 96 kilómetros de senderos, y es conocido por su naturaleza salvaje, cascadas y profundos cañones.

La reserva se encuentra a unos 150 kilómetros de Nashville, atrayendo cada año a miles de visitantes interesados en actividades como el senderismo, la observación de fauna y el turismo de naturaleza.

El incidente motivó un llamado de las autoridades a extremar la precaución al transitar zonas boscosas y evitar cualquier contacto con animales salvajes. “Si alguien es atacado por una serpiente, la prioridad es buscar ayuda médica de inmediato”, reiteró Matthew Griffith.

