Visitantes de 38 estados pudieron ser expuestos a la rabia en su visita a este parque nacional de EEUU

Las autoridades han advertido a los turistas nacionales y de otros siete países que deben estar atentos ante posibles síntomas de la mortal enfermedad

Por Daniela Mérida

El Parque Nacional Grand Teton
El Parque Nacional Grand Teton en Wyoming tuvo un incidente que expuso a la rabia a varios visitantes. (Wikimedia)

Visitantes de parques nacionales provenientes de 38 estados de Estados Unidos y siete países podrían haber estado expuestos a rabia durante el verano de 2025 en el Jackson Lake Lodge de Grand Teton National Park, Wyoming, según informó la National Park Service. La advertencia afecta a huéspedes que ocuparon las habitaciones 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528 y 530 entre el 5 de mayo y el 27 de julio, tras detectarse una posible colonia de murciélagos en el ático situado sobre estos cuartos. La medida movilizó a los departamentos de salud estatales y locales junto con el CDC para realizar una evaluación individual de los riesgos.

El procedimiento de monitoreo y notificación abarcó unas 230 reservas que involucran a personas de distintas regiones y países. Las autoridades contactaron de forma directa a quienes se alojaron en las habitaciones señaladas para determinar si tuvieron contacto con murciélagos o signos relacionados con exposición. La revisión individualizada buscó identificar y tratar a cualquier persona potencialmente afectada, debido a que los síntomas de la rabia aparecen semanas o meses después del contacto, y a menudo las mordeduras de murciélago pasan desapercibidas.

Pese a que los murciélagos capturados de la colonia dieron negativo a la rabia en el laboratorio, la vigilancia quedó justificada ante la imposibilidad de descartar la enfermedad al cien por ciento, confirmó la veterinaria estatal de salud pública, Emily Curren, a medios de comunicación. Así, el Wyoming Department of Health organizó una respuesta que incluyó cierre preventivo de las habitaciones, rastreo exhaustivo y coordinación con autoridades de salud en los lugares de residencia de los visitantes.

Riesgo para visitantes de gran parte del país

Los murciélagos pueden transmitir la
Los murciélagos pueden transmitir la rabia a los humanos a través de arañazos o mordeduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcance territorial del caso destaca por involucrar a personas de 38 estados y siete países. Esta dispersión geográfica obligó a los organismos sanitarios locales a enviar alertas y colaborar en la gestión de los casos detectados. El parque nacional y la Grand Teton Lodge Company coordinaron con los departamentos de salud de cada jurisdicción para que los afectados pudieran acceder a una evaluación y, si fuera necesario, recibir tratamiento preventivo.

El director del Departamento de Salud Pública del condado de Teton, Travis Riddell, declaró a medios locales que todos los huéspedes de las habitaciones identificadas pudieron ser localizados y avisados rápidamente. Según Riddell, la notificación exhaustiva ayuda a disminuir riesgos de exposición inadvertida, dado que la rabia es mortal si se manifiestan síntomas y el tratamiento debe aplicarse antes de que estos aparezcan.

Mordidas, arañazos o cualquier contacto físico pueden ser un riesgo de contraer rabia

Los murciélagos y zorrillos son
Los murciélagos y zorrillos son los principales portadores de rabia en Wyoming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunicación oficial recomendó a quienes sospechen haber tenido contacto físico, mordidas o arañazos de murciélagos, que laven la zona afectada inmediatamente y soliciten atención médica, detalló la National Park Service. El criterio de exposición también incluyó casos de personas incapaces de relatar lo ocurrido, como niños, personas bajo medicamentos sedantes o con deterioro mental. El tratamiento de profilaxis postexposición (PEP) sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir la enfermedad en estos contextos.

Las autoridades enfatizaron la importancia de no intentar capturar murciélagos ni dormir en cuartos o tiendas donde se detectó su presencia, indicando que el personal entrenado se encargaría de capturar los animales para su análisis. El personal recibió ocho reportes desde el 2 de junio sobre posibles contactos, y ante cada caso los colaboradores siguieron el protocolo establecido por el Wyoming Department of Health, los CDC y los departamentos de salud locales. En Wyoming, el reservorio principal de la rabia son los murciélagos y zorrillos.

