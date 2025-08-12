“Me mordió la rodilla”: un tiburón toro atacó a un joven pescador en Florida

Chance Armand, de 28 años, resultó herido tras un encuentro con un tiburón toro en aguas de Pensacola. (Crédito: Facebook / Chance Armand)

Chance Armand, un pescador de 28 años originario de Milton, resultó herido tras un ataque de tiburón toro en aguas del golfo próximas a la ciudad de Pensacola, en el noroeste de Florida. El hecho se produjo el 2 de agosto, pasada el mediodía, cuando Armand practicaba pesca submarina junto a sus amigos a unos 32 kilómetros (20 millas) de la costa de Pensacola Pass, de acuerdo con declaraciones del propio afectado y la confirmación de Escambia County Fire Rescue a USA TODAY.

Según relató Armand a USA TODAY, el tiburón, con una longitud estimada de 2,4 metros (8 pies), se acercó y lo mordió en la rodilla durante la faena subacuática. “Me agarró la rodilla, luego la soltó y fue tras el pez que había capturado en mi lanza. Iba por el pez que disparé, sin duda”, aseguró el joven pescador. Pese al miedo inicial, Armand explicó que la prioridad del animal parecía ser recuperar la presa antes que atacarlo directamente.

Sus acompañantes actuaron con rapidez tras el ataque. Lo subieron inmediatamente a bordo de la embarcación y le aplicaron un torniquete en la pierna, condición que resultó crucial para controlar la hemorragia mientras esperaban los servicios médicos. El equipo de Santa Rosa EMS trasladó a Armand hasta un hospital cercano para tratarlo por la lesión, mientras que Naval Air Station Pensacola asistió en las maniobras de rescate. Las autoridades locales confirmaron que la respuesta rápida de los presentes fue esencial para evitar consecuencias mayores.

Posterior al ataque, Armand fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento médico. (Crédito: Facebook / Chance Armand)

Ocho ataques de tiburón durante el año en Florida según recuentos oficiales

En su cuenta de Facebook, Armand publicó un mensaje horas después del incidente, en el que expresó: “Un tiburón toro picante decidió que también quería mi pez cuando subía de una inmersión. No podría haber pedido mejores personas para ayudarme en ese momento”. Su reflexión añadió una advertencia sobre la naturaleza imprevisible de las salidas de pesca, al señalar que “un día de rutina puede ser el último”, según compartió públicamente tras recibir atención médica.

Los registros más recientes aportados por trackingsharks.com y recopilados por USA TODAY indican que, hasta el martes 12 de agosto, se han producido ocho ataques de tiburón en aguas de Florida en lo que va del año, incluido el incidente que comprometió a Armand. El anterior ataque registrado en el estado sucedió el 22 de julio en Hollywood, localidad situada 1.062 kilómetros (660 millas) al sureste de Pensacola, donde un turista canadiense fue atacado y hospitalizado. Según reportó Hollywood Fire Rescue and Beach Safety, el agredido se encontraba en aguas hasta el pecho junto a otra persona, cuando un pez saltó sobre su cabeza y de inmediato un tiburón lo mordió antes de poder retirarse del lugar.

El pescador de Milton fue atendido por servicios de emergencia luego del ataque a 32 kilómetros de la costa. (Crédito: Facebook / Chance Armand)

La mayoría de ataques ocurren en contextos de interacción con presas

La descripción del episodio vivido por Armand aporta información alineada con patrones frecuentes de ataques de tiburón. El pescador resaltó que el escualo se centró en el pez que él acababa de capturar y que, tras el primer mordisco, buscó arrebatarle la presa. Datos como estos, recogidos por trackingsharks.com, han servido para documentar cómo, en la mayoría de ocasiones, los tiburones interactúan con humanos en torno a actividades de pesca, donde los peces capturados pueden atraer a estos depredadores por el olor a sangre o el movimiento en el agua.

Los expertos señalan habitualmente la importancia del entorno y las circunstancias, y aunque los escualos suelen servir de fondo de temor para los bañistas en la costa, los incidentes serios siguen siendo excepcionales en relación con el alto nivel de actividad recreativa y profesional que se da cada año frente a las costas del estado.

De acuerdo con el testimonio registrado en USA TODAY, los primeros auxilios prestados por los propios acompañantes de Armand antes de la llegada de los equipos de emergencia ayudaron a estabilizarlo y a preservar su vida, reforzando así la importancia de la preparación ante situaciones inesperadas en actividades acuáticas.

Armand relató su experiencia durante una jornada de pesca submarina al noroeste de Florida. (Crédito: Facebook / Chance Armand)

Estadísticas globales muestran ataques poco frecuentes y mayormente no letales

Las cifras de ataques y su gravedad se mantienen estables a nivel mundial. El International Shark Attack File (ISAF), proyecto que lleva el registro científico de incidentes, coordina la base de datos con sede en el Florida Museum of Natural History y concluye que el promedio anual es de 65 ataques documentados a nivel global. De ellos, tan solo seis suelen llegar a ser mortales.

Para el año pasado, 47 personas sufrieron mordeduras de tiburón en incidentes no provocados, datos suministrados por el propio ISAF a USA TODAY. La mayoría de los afectados logra recuperarse y los fallecimientos siguen siendo un porcentaje muy reducido respecto al total de interacciones reportadas.

Las autoridades y expertos en seguridad acuática insisten de forma constante en la importancia de la prudencia y la preparación cuando se participa en actividades subacuáticas, al igual que destacan la necesidad de mantener la calma y actuar rápidamente ante encuentros inesperados con animales salvajes.