Estados Unidos

Un puma atacó a una niña de Malibú que alimentaba gallinas en su patio trasero

La menor de 11 años fue sorprendida por el felino, quien la mordió en el brazo; el animal tuvo que ser sacrificado por las autoridades

Por Daniela Mérida

Guardar
Un puma atacó a una
Un puma atacó a una niña que alimentaba gallinas en su patio. (Wikimedia/ National Park Service)

Una niña de 11 años sufrió un ataque de puma mientras se encontraba en el patio trasero de una residencia en Malibú, California, el domingo 10 de agosto. Según informó el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD), el incidente ocurrió alrededor de las 17:42 horas en una propiedad ubicada en el bloque 32500 de Pacific Coast Highway. La menor presentaba una mordida en el brazo y recibió atención médica inicial por parte del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles en el lugar, para posteriormente ser trasladada al hospital por sus padres.

Las autoridades indicaron que las lesiones de la niña “no se consideraron potencialmente mortales”, por lo que se prevé que se recupere completamente, según reportó KTLA. Las primeras versiones señalan que, instantes antes del ataque, la menor alimentaba gallinas en el exterior, lo que habría atraído al felino, de acuerdo con el comunicado del LASD.

Al momento del arribo de los agentes y personal de emergencia, se implementó un operativo para localizar y contener al animal. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW) participó en la operación y, tras identificar al puma, las autoridades dispararon contra el ejemplar para causarle la muerte, informó KTLA. La relación entre el animal y la víctima se confirmó posteriormente mediante análisis de ADN realizados a muestras recolectadas del felino y de la niña.

Reacción de autoridades y procedimiento tras el incidente

Los pumas son fauna característica
Los pumas son fauna característica de California y otras zonas del oeste de Estados Unidos. (Imagen ilustrativa Infobae)

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles explicó que la presencia de unidades de emergencia fue significativa durante la tarde del domingo en la zona afectada, y el despliegue incluyó la intervención de agentes especializados en fauna silvestre, según lo narrado por KTLA. Tras ser estabilizada, la menor fue llevada al hospital por medios propios de la familia, indicaron las fuentes oficiales.

Se confirmó que el CDFW ejecutó el sacrificio del animal al considerarlo un riesgo para la comunidad. Los investigadores tomaron muestras biológicas de la víctima para confrontarlas con el animal y así verificar que se trataba del ejemplar involucrado en el ataque, declararon las instancias participantes. Hasta el lunes 11 de agosto, el CDFW no había emitido un comentario oficial sobre el incidente.

Antecedentes de ataques en la región

Los pumas que atacan a
Los pumas que atacan a seres humanos cerca de zonas residenciales suelen ser sacrificados. (Miguel Ordenana/NATIONAL HISTORY MUSUEM OF L.A./Griffith Park Connectivity/Handout via REUTERS)

Este episodio suma un nuevo precedente a incidentes similares ocurridos recientemente en la región. Hace un año, un niño de 5 años sufrió un ataque de puma en el Malibú Creek State Park mientras realizaba un picnic con su familia, informó en su momento el CDFW en declaraciones recogidas por PEOPLE. En esa ocasión, el menor resultó con heridas graves, pero no mortales, y debió ser trasladado en helicóptero al hospital antes de ser dado de alta.

En otro hecho registrado a inicios de julio pasado, una senderista identificada como Cortney Rasura experimentó el avistamiento de un puma que emergió de los arbustos mientras recorría el Gridley Trail en Ojai. Rasura relató a KTLA que enfrentó la situación manteniendo contacto visual y gritando enérgicamente hasta lograr que el animal se retirara del sendero. Las autoridades han señalado que los pumas suelen ser considerados “una amenaza para la seguridad pública” cuando atacan a personas, como fue el caso de los niños en Malibú y el hecho registrado en Ojai.

Temas Relacionados

pumaMalibúCaliforniaataque de animalesestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

El éxito silencioso de los podcasts en Estados Unidos: la radio tradicional queda rezagada entre los jóvenes

Las plataformas digitales transforman el panorama auditivo en Estados Unidos, donde el público joven abandona la radio y convierte a los podcasts en protagonistas indiscutibles de una nueva era del entretenimiento y la información

El éxito silencioso de los

California pierde otra tienda emblemática: cierran histórica cafetería tras casi 20 años de servicio

Después de casi dos décadas en el corazón del Distrito Financiero, el loca en el número 295 de la calle California cerró definitivamente sus puertas el 1 de agosto

California pierde otra tienda emblemática:

Broadway explora el bilingüismo ante el auge de la audiencia latina

El teatro en Nueva York atraviesa una transformación con la proliferación de propuestas en dos idiomas, nuevas estrategias de accesibilidad y alianzas institucionales.

Broadway explora el bilingüismo ante

Efemérides del 11 de agosto: los acontecimientos más importantes de hoy

Hechos que cambiaron el camino de la historia y que se recuerdan este lunes

Efemérides del 11 de agosto:

Marco Rubio exigió justicia por el crimen del candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay

El secretario de Estado aseguró que Estados Unidos se solidariza con la familia

Marco Rubio exigió justicia por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei en primera persona: cómo

Milei en primera persona: cómo se gestó el libro que lo retrata desde la intimidad

Argentina es uno de los países con menores reservas de la región, según un informe privado

La reacción de Cristian Graf ante una pregunta incómoda: “¿Fuiste quien asesinó a Diego Fernández?”

Receta de pan de avena con miel, rápida y fácil

Cristian Graf se presentó a la Justicia por la muerte de Diego Fernández Lima, enterrado en una casa de Coghlan

INFOBAE AMÉRICA
El uso de IA en

El uso de IA en producciones audiovisuales y educativas aumenta en la región

Temblor en Chile hoy: magnitud del sismos que despertó a Calama hoy 11 de agosto 2025

Cuándo empezaron los humanos a besarse en los labios, según la evidencia más antigua

Así quedaron los barcos chinos que chocaron mientras hostigaban a una patrulla filipina

Un tribunal islámico de Indonesia condenó a dos hombres a azotes públicos por besarse y abrazarse

TELESHOW
Fernando Burlando habló sobre el

Fernando Burlando habló sobre el estado emocional de Julieta Prandi: “Está convencida de que él le puede hacer algo”

Moria Casán contundente sobre el enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Están profundamente enamorados”

Entre batallas y grandes voces, así quedaron los equipos para los Knockouts en La Voz Argentina

Evangelina Anderson sorprendió con una foto en un hospital: “Haciéndole el aguante”

La reacción de Tamara Báez a los rumores de reconciliación con L-Gante: “Las cosas pasan por algo”