Un puma atacó a una niña de Malibú que alimentaba gallinas en su patio trasero

Un puma atacó a una niña que alimentaba gallinas en su patio. (Wikimedia/ National Park Service)

Una niña de 11 años sufrió un ataque de puma mientras se encontraba en el patio trasero de una residencia en Malibú, California, el domingo 10 de agosto. Según informó el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD), el incidente ocurrió alrededor de las 17:42 horas en una propiedad ubicada en el bloque 32500 de Pacific Coast Highway. La menor presentaba una mordida en el brazo y recibió atención médica inicial por parte del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles en el lugar, para posteriormente ser trasladada al hospital por sus padres.

Las autoridades indicaron que las lesiones de la niña “no se consideraron potencialmente mortales”, por lo que se prevé que se recupere completamente, según reportó KTLA. Las primeras versiones señalan que, instantes antes del ataque, la menor alimentaba gallinas en el exterior, lo que habría atraído al felino, de acuerdo con el comunicado del LASD.

Al momento del arribo de los agentes y personal de emergencia, se implementó un operativo para localizar y contener al animal. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW) participó en la operación y, tras identificar al puma, las autoridades dispararon contra el ejemplar para causarle la muerte, informó KTLA. La relación entre el animal y la víctima se confirmó posteriormente mediante análisis de ADN realizados a muestras recolectadas del felino y de la niña.

Reacción de autoridades y procedimiento tras el incidente

Los pumas son fauna característica de California y otras zonas del oeste de Estados Unidos. (Imagen ilustrativa Infobae)

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles explicó que la presencia de unidades de emergencia fue significativa durante la tarde del domingo en la zona afectada, y el despliegue incluyó la intervención de agentes especializados en fauna silvestre, según lo narrado por KTLA. Tras ser estabilizada, la menor fue llevada al hospital por medios propios de la familia, indicaron las fuentes oficiales.

Se confirmó que el CDFW ejecutó el sacrificio del animal al considerarlo un riesgo para la comunidad. Los investigadores tomaron muestras biológicas de la víctima para confrontarlas con el animal y así verificar que se trataba del ejemplar involucrado en el ataque, declararon las instancias participantes. Hasta el lunes 11 de agosto, el CDFW no había emitido un comentario oficial sobre el incidente.

Antecedentes de ataques en la región

Los pumas que atacan a seres humanos cerca de zonas residenciales suelen ser sacrificados. (Miguel Ordenana/NATIONAL HISTORY MUSUEM OF L.A./Griffith Park Connectivity/Handout via REUTERS)

Este episodio suma un nuevo precedente a incidentes similares ocurridos recientemente en la región. Hace un año, un niño de 5 años sufrió un ataque de puma en el Malibú Creek State Park mientras realizaba un picnic con su familia, informó en su momento el CDFW en declaraciones recogidas por PEOPLE. En esa ocasión, el menor resultó con heridas graves, pero no mortales, y debió ser trasladado en helicóptero al hospital antes de ser dado de alta.

En otro hecho registrado a inicios de julio pasado, una senderista identificada como Cortney Rasura experimentó el avistamiento de un puma que emergió de los arbustos mientras recorría el Gridley Trail en Ojai. Rasura relató a KTLA que enfrentó la situación manteniendo contacto visual y gritando enérgicamente hasta lograr que el animal se retirara del sendero. Las autoridades han señalado que los pumas suelen ser considerados “una amenaza para la seguridad pública” cuando atacan a personas, como fue el caso de los niños en Malibú y el hecho registrado en Ojai.