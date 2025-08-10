Estados Unidos

Evacuaron un crucero en Inglaterra por una amenaza de bomba de un pasajero

El embarque de miles de pasajeros quedó interrumpido cuando un hombre afirmó tener una bomba a bordo, lo que provocó un amplio operativo de seguridad y la evacuación total del crucero

Por Luis A. Flores

La policía arrestó a un hombre acusado de alterar el orden público y dar información falsa. (Imagen ilustrativa/REUTERS/Carlos Osorio)

Oficiales de policía acudieron a la terminal del ferry de cruceros Mayflower en Southampton, Inglaterra, después de que recibieran la llamada que advertía sobre un hombre afirmando estar en posesión de una bomba, tal y como confirmó la policía de Hampshire a la revista estadounidense People a través de una declaración.

Según informó ITV News, oficiales formaron un perímetro de seguridad extenso en la zona y evacuaron tanto el barco Ventura de la empresa británico-estadounidense P&O Cruises como la terminal, afectando a “un par de miles” de personas que aguardaban para embarcar.

El incidente comenzó a las 11:46 horas, tiempo local, del sábado 9 de agosto, cuando la policía de Hampshire fue alertada sobre “un hombre que aseguraba estar en posesión de un artefacto explosivo”. Los agentes registraron un camión de gran tamaño cercano al lugar, sin hallar ningún dispositivo sospechoso. “Estamos satisfechos de que no existía riesgo para el público”, aclaró la policía.

Una operación para mantener a salvo a la tripulación y viajeros

La amenaza terminó siendo falsa, pero generó horas de tensión en la terminal marítima. (REUTERS/Annegret Hilse)

Un portavoz de P&O Cruises justificó la decisión de evacuar el Ventura y la terminal de pasajeros “por un incidente policial previo y en un ejercicio de extrema precaución”. Según esa declaración citada por ITV News, “la seguridad de nuestros huéspedes, tripulación y personal portuario es nuestra máxima prioridad, y agradecemos la cooperación de las autoridades y la paciencia de todos mientras se implementaban las medidas preventivas”.

Imágenes obtenidas por The Mirror mostraron la presencia de agentes armados rodeando la terminal mientras un hombre era esposado. Un testigo que presenció la detención comentó al medio que observó cómo el sospechoso “era sacado de su coche por seis policías armados” con “táseres y armas”. El pasajero añadió que personal del puerto “alejaba a la gente” del crucero, reforzando la prevención en la terminal gestionada por Associated British Ports.

La policía de Hampshire indicó posteriormente que un hombre de 63 años fue arrestado bajo sospecha de alterar el orden público y de comunicar información falsa. El individuo quedó en libertad bajo fianza, con cita ante el tribunal el próximo 8 de noviembre.

Un portavoz de Associated British Ports explicó a ITV News: “Somos conscientes de un incidente de seguridad ocurrido esta mañana, sábado 9 de agosto, en el puerto. La policía acudió al lugar y ya se ha retirado. Prestaremos apoyo en las investigaciones que se consideren necesarias”.

Otras amenazas de bomba a bordo de cruceros

Pasajeros y tripulación fueron evacuados en un operativo que paralizó la terminal de cruceros. (REUTERS/Annegret Hilse)

Esta noticia tuvo lugar un año después de que una falsa amenaza de bomba, que involucró a más de 1.000 habitaciones a bordo de un crucero, ocurriera cuando un joven de Míchigan, molesto por haber quedado a cargo de las mascotas de la familia de su novia, envió un correo electrónico que desencadenó un operativo de seguridad horas después de zarpada la nave desde Miami.

La situación ocasionó una inspección exhaustiva por parte de Carnival Corp. en enero de 2024, conforme describieron los fiscales encargados del caso.

Durante la audiencia celebrada en el tribunal federal de Kalamazoo, se anunció la sentencia: Joshua Lowe, de 19 años, deberá cumplir ocho meses de prisión tras admitir su autoría en la amenaza. Según puntualizó el fiscal asistente de los Estados Unidos, Nils Kessler, “cualquier persona que haga una amenaza de bomba debe esperar que lo tomen en serio. Afortunadamente, en este caso, la broma no se tradujo en lesiones físicas”, de acuerdo con declaraciones recogidas por The Associated Press (AP).

Tras rastrear el mensaje electrónico, agentes del FBI localizaron la dirección de correo utilizada por Lowe, confirmando que vivía en ese momento con la familia de su pareja. El fiscal describió: “Admitió que envió el mensaje porque estaba molesto de que la familia se fuera de crucero y lo dejara atrás para cuidar de sus mascotas”.

El joven ofreció disculpas al tribunal en una carta dirigida al juez federal Paul Maloney: “Todo esto es culpa mía y asumo toda la responsabilidad”, afirmó.

