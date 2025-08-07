Estados Unidos

La NOAA prevé una actividad por encima del promedio en lo que resta de la temporada de huracanes del Atlántico 2025

Las autoridades recomiendan a la población estar preparada ante el aumento de las posibilidades de tormentas con vientos extremos y huracanes potentes en los próximos meses

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
La NOAA advierte sobre el
La NOAA advierte sobre el riesgo de una temporada de huracanes por encima del promedio en el Atlántico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) actualizó este jueves 7 de agosto su pronóstico para la temporada de huracanes en el Atlántico 2025, proyectando aún un escenario de actividad por encima del promedio, aunque con un grado de confianza levemente reducido respecto al informe inicial de mayo.

Según el organismo, ahora existe un 50% de probabilidad de que la temporada sea más activa de lo normal, un 35% de que se mantenga cercana al promedio y un 15% de que la actividad resulte por debajo de lo habitual.

El pronóstico corresponde a una reducción de 10 puntos porcentuales respecto a la evaluación previa, que estimaba un 60% de probabilidad de una temporada activa. Pese a ese ajuste, la NOAA mantiene la advertencia sobre la necesidad de prepararse y alertar especialmente a las comunidades costeras y del interior.

Se prevén entre 13 y
Se prevén entre 13 y 18 tormentas nombradas en la temporada 2025, según el pronóstico actualizado. (REUTERS/Marco Bello)

Número de tormentas y huracanes previstos

De acuerdo con el informe, para la temporada de huracanes 2025 se esperan entre 13 y 18 tormentas nombradas con vientos sostenidos de al menos 63 kilómetros por hora. De ese total, se pronostica que entre cinco y nueve evolucionen a huracanes, con vientos de 119 kilómetros por hora o más.

Además, entre dos y cinco de esas tormentas podrían convertirse en huracanes mayores (categorías 3 a 5), presentando vientos de 179 kilómetros por hora o superiores.

Hasta la fecha, la temporada ha registrado cuatro tormentas tropicales: Andrea, Barry, Chantal y Dexter. El siguiente nombre en la lista oficial será Erin, aunque aún no se ha registrado el primer huracán del ciclo, situación que en promedio ocurre el 11 de agosto cada año.

Entre cinco y nueve tormentas
Entre cinco y nueve tormentas podrían convertirse en huracanes con vientos de 119 km/h o más. (Imagen ilustrativa Infobae)

Factores climáticos detrás del pronóstico

El pronóstico se fundamenta en la observación de temperaturas oceánicas superiores al promedio en el Atlántico oriental y central, junto con una fase neutral y fresca del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENSO). Estas dos variables, según la NOAA, “favorecen la formación y potencial intensificación de huracanes durante los meses más críticos de la temporada”.

Matt Rosencrans, principal meteorólogo en el Centro Nacional de Predicción Ambiental de la NOAA, indicó que “muchos de los factores identificados antes del inicio de la temporada siguen presentes” y que “las condiciones, en general, se están alineando con las proyecciones realizadas en mayo”.

Ken Graham, director del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, instó a la población a tomar precauciones ante el riesgo de estos eventos climáticos. “Ninguna tormenta es igual a otra”, advirtió.

“Cada tormenta presenta riesgos únicos y potencialmente mortales que pueden afectar a las comunidades costeras e interiores. Es fundamental contar con un plan de emergencia y saber qué acciones tomar antes, durante y después de cualquiera de los múltiples peligros asociados a la temporada de huracanes”.

Hasta el momento, la temporada
Hasta el momento, la temporada ha registrado cuatro tormentas tropicales pero ningún huracán. (Imagen ilustrativa Infobae)

Coincidencias y diferencias con otras proyecciones

Esta actualización coincide en términos generales con la evaluación elaborada por la Universidad Estatal de Colorado (CSU), que este miércoles revisó sus propias previsiones para el Atlántico.

El equipo de CSU mantiene su proyección de una temporada ligeramente superior al promedio, aunque reconocen menor confianza que en años previos debido a diferencias notables en la velocidad y dirección de los vientos en la atmósfera sobre el Caribe durante junio y julio.

Según la CSU, existe un 55% de posibilidades de actividad más intensa de lo normal durante las próximas dos semanas, un 35% de probabilidad de actividad promedio y solo un 10% de que la actividad disminuya.

El aumento de la temperatura
El aumento de la temperatura del mar en el Atlántico favorece la formación de ciclones más intensos. (EFE/NOAA/NHC)

El equipo prevé la formación de 16 tormentas nombradas, de las cuales ocho podrían alcanzar la categoría de huracán y tres convertirse en grandes huracanes. La CSU continuará publicando pronósticos quincenales mientras transcurre el pico de la temporada.

La trayectoria de la temporada dependerá de la evolución de estos patrones climáticos. Tanto la NOAA como la CSU destacan la variabilidad y la imposibilidad de predecir el comportamiento específico de cada ciclón.

Ante este escenario, las autoridades reiteran la importancia de seguir recomendaciones oficiales, vigilar los boletines meteorológicos y garantizar planes de acción tanto para habitantes de áreas costeras como del interior.

Temas Relacionados

Temporada de huracanesAtlánticoNOAATormentas tropicalesestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Cinco amigas murieron tras un trágico accidente en Texas mientras celebraban un cumpleaños

Kody Lane Talley, fue arrestado y enfrenta cargos de homicidio involuntario por su presunta responsabilidad en el incidente que cobró la vida de las jóvenes mujeres

Cinco amigas murieron tras un

Estados Unidos anunció una recompensa de USD 50 millones por información que ayude al arresto del dictador venezolano Nicolás Maduro

La fiscal general, Pam Bondi, aseguró que el chavista utiliza organizaciones terroristas extranjeras como la Tren De Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Hijos para introducir drogas letales y violencia en nuestro país"

Estados Unidos anunció una recompensa

La orden ejecutiva sobre ciudadanía por nacimiento enfrenta su prueba final ante la Corte Suprema de EEUU

Decisiones judiciales en Washington, Maryland, New Hampshire y Massachusetts han bloqueado la aplicación de la medida a nivel nacional

La orden ejecutiva sobre ciudadanía

Al menos dos personas murieron tras ser arrastradas por inundaciones repentinas en Carolina del Norte

Las recientes lluvias intensas también han provocado pérdidas millonarias, cortes de energía y cierres de carreteras en el centro del estado

Al menos dos personas murieron

La petrolera Chevron retomó las exportaciones de crudo venezolano bajo una licencia limitada de Estados Unidos

Al menos tres buques ya se dirigen a aguas venezolanas para reiniciar operaciones de carga en agosto. La reanudación, autorizada por el Tesoro estadounidense, permitirá exportar crudo sin efectuar pagos al régimen de Maduro

La petrolera Chevron retomó las
ÚLTIMAS NOTICIAS
Confirmaron la condena por enriquecimiento

Confirmaron la condena por enriquecimiento ilícito contra un jefe policial que debía combatir el juego clandestino

Ed Sheeran apostó por la moda sostenible con más de 250 looks de segunda mano en su nuevo videoclip

Denuncian que quienes golpearon brutalmente a las mozas de una cervecería de La Matanza son un policía y un profesor de kick boxing

Jornada financiera: el revés que sufrió el Gobierno en el Congreso alteró el ánimo del mercado

Con sol y temperaturas primaverales, qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana en el AMBA

INFOBAE AMÉRICA
Europa reiteró su respaldo pleno

Europa reiteró su respaldo pleno a Ucrania

José Raúl Mulino insistió en anular la concesión de los principales puertos de Panamá a una filial china

Receta de porotos en escabeche, rápida y fácil

Al menos cinco muertos y diez heridos en un ataque israelí en la frontera entre Líbano y Siria

Blanco absoluto, mitología y Minions: así es Wat Rong Khun, el emblemático templo que fusiona arte pop con sabiduría budista

TELESHOW
El incómodo viaje de Alex

El incómodo viaje de Alex y Charlotte Caniggia a China luego de su pelea: “Me bajo del avión”

Pablo Lescano se pronunció tras el enfrentamiento entre barras durante la previa de su show en Colombia: “Nos sobrepasa”

Pampita habló de su debut en Los 8 Escalones y contó cómo se enteró de la decisión de Guido Kaczka

Mica Viciconte opinó sobre el nuevo conflicto legal entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: “Me tienen re podrida”

Julieta Prandi habló luego de que rechazaran la prisión preventiva de su exmarido: “Voy a volver a pedir todo”