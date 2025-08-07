Estados Unidos

Al menos dos muertos luego de que un helicóptero se estrelló contra un barco en el río Misisipi

De acuerdo con los reportes, la aeronave realizaba labores de mantenimiento cuando chocó con los cables de alta tensión

Por Daniela Mérida

Un helicóptero que realizaba labores de mantenimiento tuvo un accidente en el río Mississippi. (Adam Briggs via AP)

Dos personas murieron este jueves cuando un helicóptero Hughes 369D se estrelló contra un navío tipo barcaza en el río Misisipi cerca de East Alton, Illinois, a las 11:05 a.m., según reportó la Administración Federal de Aviación (FAA). El accidente ocurrió a unos 32 kilómetros al norte de San Luis, afectando la movilidad y las operaciones en la zona fluvial, confirmó la agencia federal.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la FAA informaron que la aeronave transportaba a dos personas cuando efectuaba labores relacionadas con el mantenimiento de líneas eléctricas. Al momento del accidente no se reportaban otros tripulantes ni personas heridas en la barcaza involucrada, de acuerdo con los primeros reportes emitidos por la Policía Estatal de Misuri y la Oficina del Sheriff del condado de Madison.

Según especificaron las fuentes, el helicóptero chocó contra cables de alta tensión que atravesaban el río; el impacto desprendió los cables y ocasionó que el aparato cayera directamente sobre la embarcación, incendiándose al momento de la colisión. Testigos en el sitio captaron la escena: una columna de humo negro salía desde el lugar del accidente, según videos difundidos por el medio local KMOV-TV y testimonios recogidos por medios locales.

La Guardia Costera participó en la contención del incendio

Los dos tripulantes del helicóptero murieron en el accidente, según los reportes oficiales. (REUTERS/Tim Evans)

Los servicios de emergencia de Illinois y Misuri arribaron poco después de la colisión. Equipos de bomberos, unidades médicas, la Guardia Costera de Estados Unidos, y agentes de la ley participaron en las tareas inmediatas, tanto en el rescate como en el control del incendio, informó Associated Press. La policía cerró de manera temporal el puente Lewis and Clark en dirección a Illinois por precaución, sin estimación oficial de reapertura, según precisó la policía estatal.

La sección del río Misisipi donde ocurrió el accidente fue cerrada a la navegación comercial tras el incidente. Oficiales de la Guardia Costera confirmaron además el envío de equipos de contención ambiental para atender posibles afectaciones derivadas de la colisión y el incendio en la zona fluvial. El portavoz de la Guardia Costera del sector Upper Mississippi River señaló a Newsweek que la situación se mantenía “en evolución” y que emitirían un nuevo comunicado una vez se tuvieran más detalles verificados.

El Departamento de Policía de Alton indicó a Newsweek que la escena del siniestro permanecía bajo resguardo policiaco y que por el momento no proporcionaría más comentarios hasta concluir las labores preliminares. Las autoridades locales reportaron que no hay información sobre el tipo de carga que transportaba la barcaza en el momento del impacto, y reiteraron que no se registraron heridos entre los tripulantes de la embarcación.

La investigación del accidente está a cargo de la NTSB

De acuerdo con las autoridades, la aeronave realizaba labores de mantenimiento en la zona. ( REUTERS/Karen Pulfer Focht/File Photo)

La NTSB asumió el liderazgo de la investigación para esclarecer las causas y circunstancias específicas del accidente, en conjunto con la FAA, quienes acudirán en los próximos días al sitio del siniestro para el análisis técnico. Ambas agencias anticiparon que emitirán un informe preliminar y que cualquier actualización será notificada oficialmente a los medios. “La NTSB coordinará la investigación y proporcionará novedades a medida que avancen las pesquisas”, confirmó la autoridad federal vía comunicado.

Las identidades de las víctimas no han sido reveladas hasta el momento y las autoridades mantienen bajo resguardo los detalles del operativo, en espera de notificar adecuadamente a los familiares y concluir el peritaje. Ningún trabajador de la barcaza sufrió daño físico y los equipos de emergencia reiteraron que se mantendrán en el área hasta concluir la remoción de escombros y asegurar la navegación fluvial.

