Un conductor murió tras chocar con un alce en el Parque Nacional Denali, Alaska

La colisión con un alce cerca de la entrada de Denali dejó un conductor muerto y una pasajera herida. (Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU.)

Un hombre de 24 años originario de Bulgaria falleció durante la madrugada del viernes 1 de agosto en un accidente vial tras colisionar con un alce cerca de la entrada del Parque Nacional y Reserva Denali, en Alaska.

El siniestro ocurrió aproximadamente a la 1:00 a.m., hora local, en las cercanías del único acceso vehicular al parque, al sur de la entrada de Denali Park Road, a la altura del Mile 235 de la George Parks Highway.

El suceso fue confirmado por autoridades del parque, quienes informaron que la conductora acompañante, una mujer de 24 años procedente de Macedonia del Norte, resultó herida y fue trasladada a un hospital en Fairbanks, a más de 200 kilómetros del lugar del incidente.

El conductor fue declarado muerto en el sitio del choque, cuyo nombre no fue divulgado en atención a los protocolos de notificación a sus familiares, proceso en el que ya colabora la embajada de Bulgaria en Washington.

Alces, caribúes y otros grandes mamíferos pueden ser difíciles de ver en la oscuridad y suelen cruzar caminos en las primeras horas del día. (AP Foto/Mark Thiessen)

“El accidente es un recordatorio de los peligros que implica la presencia de animales silvestres en las carreteras de Alaska”, explicó el Parque Nacional Denali mediante un comunicado.

Las autoridades detallaron que el accidente se registró cerca de Mile 237 de la Parks Highway, dos millas al sur de la entrada al parque, en una región donde las ubicaciones se identifican comúnmente por hitos kilométricos en vez de direcciones. El estado del animal involucrado no fue especificado por los voceros oficiales.

Peligro constante por animales silvestres

La policía del parque expuso que la presencia de alces, caribúes y otros grandes mamíferos en la zona constituye un riesgo recurrente para los automovilistas, especialmente durante la noche y en las primeras horas de la mañana. “Alces, caribúes y otros animales de gran tamaño suelen estar activos al amanecer, anochecer y durante la noche, y pueden resultar difíciles de detectar para los conductores”, señala el comunicado de prensa.

La declaración advierte que la estructura corporal de estos animales, cuya altura puede superar los dos metros y medio al hombro y cuyo peso oscila entre 360 y 590 kilogramos, los hace especialmente peligrosos en caso de colisión.

Un choque con un alce tiene una probabilidad 13 veces mayor de causar una muerte humana que un accidente con ciervo, según un estudio médico reciente. (SVT/AP)

“En un impacto con un auto, las largas patas del alce tienden a ceder, y el cuerpo del animal suele terminar sobre el parabrisas y el techo del vehículo”, explican especialistas del parque.

Estos accidentes son habituales en los primeros kilómetros de la Parks Highway, donde la vegetación y hábitats forestales atraen a la fauna local. El sitio web oficial de Denali destaca que los alces prefieren áreas con arbustos y bosques densos, motivos por los cuales su presencia incrementa cerca de la zona del accidente.

Recomendaciones para los conductores

Tras el choque, las autoridades reiteraron una serie de recomendaciones para quienes circulan por las rutas de Alaska durante la noche. Se aconseja a los conductores reducir la velocidad en condiciones de poca luz y hacer uso de las luces altas, así como estar atentos al movimiento en los bordes del camino o al reflejo en los ojos de los animales, una guía que podría evitar tragedias similares.

“Superar los límites de velocidad aumenta los daños y las lesiones en un accidente”, subrayan los responsables del área protegida. También desaconsejan el uso de la bocina alrededor de la fauna silvestre.

La policía del parque recomienda a los conductores reducir la velocidad y utilizar luces altas para evitar accidentes con fauna silvestre. (Google Earth)

El comunicado insiste en que, aunque los choques con ciervos son más frecuentes, los accidentes con alces resultan hasta 13 veces más letales, según un estudio publicado en 2019 en el Journal of the American College of Surgeons, dirigido por el Dr. David Clark.

“En nuestra investigación observamos que un choque directo con un alce provoca principalmente lesiones graves en cabeza, cuello y rostro para los ocupantes del vehículo”, indicó el Dr. Clark. El peligro se multiplica debido a la talla y peso de estos animales, factores que hacen que los impactos contra ellos tengan consecuencias mucho más graves en comparación con otras especies menores.

El Parque Nacional y Reserva Denali abarca más de 2.4 millones de kilómetros de acres y está cruzado por una única carretera. Es el hábitat de una abundante variedad de fauna y flora, así como de la montaña más alta de América del Norte, conocida oficialmente como Denali.