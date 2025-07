Padre de oficial del NYPD asesinado en tiroteo de Manhattan sufrió un derrame cerebral al recibir la noticia

Familiares y colegas despiden al oficial del NYPD asesinado en un ataque en Manhattan. (REUTERS/Ryan Murphy)

Un tiroteo registrado el lunes 28 de julio en un edificio de oficinas de Manhattan sacudió a la ciudad de Nueva York y provocó la muerte de cuatro personas, entre ellas Didarul Islam, un oficial fuera de servicio del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés). El hecho sucedió en el 345 de Park Avenue, una torre de oficinas donde funcionan las sedes de la firma Blackstone y la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL). El ataque terminó con la muerte del agresor, Shane Devon Tamura, de 27 años, identificado como un exjugador de fútbol americano con antecedentes de salud mental.

El impacto de la muerte de Islam trascendió lo personal y alcanzó a su familia, en particular a su padre, quien sufrió un accidente cerebrovascular poco después de recibir la noticia del fallecimiento de su hijo. El primo de la víctima, Muhammad Mainul Islam, quien también es Imam, ofreció detalles sobre la reacción familiar y la secuencia de los hechos a medios como The New York Post y CBS New York.

El oficial Didarul Islam, de 36 años, trabajó tres años y medio en el NYPD. Había emigrado desde Bangladesh y residía en el Bronx junto a su esposa, con quien esperaba su tercer hijo, y sus hijos de 8 y 4 años. Al momento del ataque, Islam se encontraba trabajando en tareas de seguridad privada en el edificio, y estaba fuera de servicio.

Didarul Islam, agente de la policía de Nueva York, recordado por su comunidad tras la tragedia. (New York Police Department via AP)

El drama familiar tras la tragedia: el padre de la víctima sigue hospitalizado

El relato de Muhammad Mainul Islam revela el fuerte impacto que provocó la noticia en el entorno familiar del oficial asesinado. Mainul explicó a los reporteros que el padre de Islam sufrió un accidente cerebrovascular al ser informado de la muerte de su hijo y permanecía internado hasta el día siguiente del ataque. “Cuando escuchó el mensaje, tuvo un derrame cerebral”, señaló Mainul Islam, citado por CBS New York.

La situación dentro de la familia permanecía marcada por la tristeza y la incertidumbre. “Ellos están muy tristes, muy molestos”, describió Mainul refiriéndose a los padres y la esposa del oficial fallecido. La viuda, embarazada y a la espera de su tercer hijo, se encontraba consternada. Mainul contó también que los hijos de Didarul Islam tienen 8 y 4 años, y la llegada del nuevo integrante de la familia está prevista para el mes siguiente.

Durante la jornada del martes, el cuerpo del oficial Islam fue trasladado desde la oficina del forense local hasta una mezquita en el Bronx, en un acto que fue reportado como “un traslado digno” por CBS New York. En medio del dolor, Mainul Islam declaró ante los periodistas: “Buen hombre, siempre. Su comportamiento era muy bueno”. No pudo evitar emocionarse y añadió: “Perdónenme, lo extraño”.

Reconocimiento y homenajes al oficial del NYPD caído durante sus funciones de seguridad privada. (Eric Adams via X/Handout via REUTERS)

Identificación de las víctimas y los detalles del atacante

Además de Islam, tres personas más murieron durante el tiroteo: Wesley LePatner, ejecutiva de Blackstone de 43 años; Aland Etienne, guardia de seguridad de 46 años; y Julia Hyman, empleada de administración, de 27 años. La información sobre la identidad de los fallecidos fue confirmada en conferencias de prensa y replicada por PEOPLE y otros medios estadounidenses.

El atacante, Shane Devon Tamura, contaba con historial documentado de problemas de salud mental, según informó la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica S. Tisch. En el momento del tiroteo, Tamura portaba una nota de suicidio en la que declaraba sufrir encefalopatía traumática crónica (CTE). Además, Tamura mencionó en la nota a la NFL, que tiene sede en el edificio donde se produjeron los hechos, conforme a lo detallado por funcionarios policiales en diálogo con PEOPLE.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, indicó que Shane habría cometido el ataque después de subir por error por el ascensor equivocado hacia las oficinas de la NFL. Tamura residía en Las Vegas y previamente había formado parte de equipos de fútbol americano.

Medios y funcionarios continúan siguiendo el impacto del tiroteo en la familia del agente y en la comunidad. (REUTERS/Ryan Murphy)

Condolencias oficiales y homenajes al oficial Didarul Islam

La tragedia suscitó reacciones de solidaridad por parte de autoridades y figuras públicas. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, utilizó sus redes sociales para transmitir su pesar y reiterar el reconocimiento a la labor del oficial Islam y de los otros fallecidos. En una publicación en la plataforma X, Hochul describió al policía como alguien que “representaba lo mejor de Nueva York”.

“Noche de duelo por cuatro neoyorquinos, incluyendo a uno de los mejores oficiales de Nueva York, caídos por un acto de violencia sin sentido. Nuestros corazones acompañan a sus seres queridos y a todos los afectados por esta tragedia, y honramos a los primeros respondedores que acudieron al lugar del peligro”, escribió Hochul, según reprodujo CBS New York.

El alcalde Eric Adams y el comisionado Tisch también participaron en ruedas de prensa donde remarcaron el compromiso de las autoridades con la familia del oficial asesinado y con la investigación para esclarecer los motivos del ataque.

La ciudad de Nueva York expresa su pesar ante la muerte de cuatro personas en el ataque de Manhattan. (REUTERS/Ryan Murphy)

Una familia marcada por la violencia y las consecuencias médicas

La familia de Didarul Islam permanece afectada por el doble golpe de la tragedia: la muerte del agente y el grave estado de salud de su padre. “La esposa de Didarul siempre está llorando”, relató el primo de la víctima, quien insistió en el buen carácter y la dedicación del oficial para con su familia y su trabajo.

El caso ha vuelto a poner en foco las consecuencias familiares que dejan los episodios de violencia armada, así como la necesidad de atención médica urgente para quienes atraviesan situaciones de estrés extremo tras recibir noticias trágicas, como explicó The New York Post en su cobertura.

La investigación sobre el ataque sigue su curso, mientras la ciudad de Nueva York lamenta la pérdida de un miembro de sus fuerzas de seguridad y de otras tres personas, en un hecho que suma un nuevo capítulo a la serie de episodios violentos ocurridos en edificios de oficinas del país.