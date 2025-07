“Superman” logra 217 millones durante el fin de semana mientras que “Lilo & Stitch” se acerca a un récord histórico

La taquilla internacional del fin de semana del 11 al 13 de julio de 2025 estuvo dominada por franquicias globales como Superman, Jurassic World Rebirth y Lilo & Stitch. (Disney/Associated Press)

La taquilla internacional de cine durante el fin de semana del 11 al 13 de julio de 2025 estuvo marcada por el lanzamiento y consolidación de títulos basados en franquicias reconocidas a escala global. El debut de Superman, bajo la dirección de James Gunn y la producción de Peter Safran, estableció un nuevo hito en el universo DC. En paralelo, Jurassic World Rebirth superó la marca de 500 millones de dólares en recaudación global, mientras Disney posicionó a Lilo & Stitch cerca del umbral de los mil millones, según detalla Deadline.

Estos resultados ratifican el dominio de los estudios tradicionales en la industria cinematográfica durante el periodo. Los informes también muestran el interés sostenido por contenidos para públicos diversos, con protagonismo de los mercados estadounidenses, latinoamericanos, europeos y asiáticos.

La dinámica de la taquilla internacional continuó con una competencia relevante entre superproducciones. Variables como la modalidad de estreno simultáneo, la participación de pantallas IMAX y la anticipación generada por cada franquicia influyeron en los registros de recaudación en los principales territorios.

Recaudación global de Superman en su primer fin de semana

De acuerdo con Deadline, Superman, la primera película de la renovada fase de DC Studios, registró 217 millones de dólares en su apertura global. La recaudación en mercados fuera de Estados Unidos fue de 95 millones, mientras que la mayor parte provino de Norteamérica. El estreno cumplió con las expectativas planteadas antes de su lanzamiento y obtuvo la mayor cuota de mercado en América Latina, con México destacando entre los territorios internacionales, junto a Reino Unido, China, Brasil y Australia.

También señalan que el desempeño en Latinoamérica resultó relevante, ya que Superman ocupó el primer lugar en 13 mercados y alcanzó una cuota del 50%. En México, los ingresos fueron de 8,8 millones de dólares, un 35% más que Guardianes de la Galaxia Vol. 2, un 61% por encima de Capitán América: Brave New World y un 72% más que El Hombre de Acero. En Europa, la cinta obtuvo el segundo puesto en países como Alemania, Francia e Italia debido al liderazgo de Jurassic World Rebirth.

En China, el estreno de Superman fue de 6,6 millones de dólares, con una proyección final moderada, mientras que en Brasil sumó 5,9 millones y se mantuvo en línea con otros títulos importantes de DC y Marvel, según establece Deadline en su análisis comparativo publicado durante la jornada.

El estreno de Superman, dirigido por James Gunn, recaudó 217 millones de dólares a nivel mundial y lideró en América Latina y Norteamérica. (Warner Bros.)

Desempeño de la taquilla en Estados Unidos

En Estados Unidos y Canadá, la recaudación de Superman alcanzó los 122 millones de dólares en su primer fin de semana, según las estimaciones del estudio difundidas por The Associated Press. Este resultado representa el tercer mejor estreno doméstico de 2025 y convierte al título en el primero de DC en superar los 100 millones de dólares en su apertura desde “Wonder Woman” en 2017.En cuanto a las reseñas de la crítica y el público, la película dirigida por James Gunn recibió en Rotten Tomatoes una calificación del 82% y una calificación de “A-” en CinemaScore.

Durante el fin de semana, Superman lideró sobre otras franquicias. Jurassic World Rebirth, la película más taquillera de la semana previa, descendió al segundo puesto con 40 millones de dólares de recaudación en Estados Unidos y una caída del 57% respecto a su primer fin de semana, según cifras de NBC News. Además, F1 alcanzó el tercer puesto con 13 millones de dólares en su tercer fin de semana, manteniéndose como el mayor éxito en taquilla de Apple Studios hasta la fecha, según la misma fuente. La película de automovilismo, con Brad Pitt, suma un acumulado mundial de 393,4 millones de dólares y un elevado presupuesto.

Dentro del segmento animado, Lilo & Stitch continuó con un sólido soporte doméstico y mantuvo ingresos consistentes, lo que refuerza su expectativa de superar próximamente los mil millones a nivel global, conforme lo consignado por Deadline.

Desempeño de Jurassic World Rebirth en la taquilla internacional

Jurassic World Rebirth superó los 500 millones de dólares en la taquilla mundial y alcanzó los 529,5 millones durante su segunda semana, colocándose entre los lanzamientos de mayor recaudación en 2025, según Deadline. El acumulado internacional llegó a 297,3 millones, con China, Reino Unido, México, Alemania y Australia entre los mercados con mayor aporte. La franquicia de Universal mantuvo un ritmo sostenido de asistencia, con perspectivas de crecimiento adicional en Asia, donde el estreno en Japón aún estaba pendiente al cierre del fin de semana.

Deadline informó que Jurassic World Rebirth también contribuyó a consolidar la dominancia de los títulos de franquicia en la cartelera internacional de mitad de año, reflejando el atractivo transversal en públicos de diferentes regiones.

Jurassic World Rebirth superó los 500 millones de dólares en recaudación global, consolidándose como uno de los mayores éxitos de 2025. (Jasin Boland/Universal Pictures y Amblin Entertainment via AP)

Lilo & Stitch se acerca a los mil millones de dólares

Disney logró que Lilo & Stitch acumulara 994,3 millones de dólares en la taquilla global, de acuerdo con Deadline. La película se mantiene como el estreno animado más exitoso de la temporada y puede convertirse en la primera producción de 2025 que supere los mil millones de dólares en recaudación. El rendimiento de la cinta en Estados Unidos contribuyó de forma decisiva a esta cifra, gracias a un desempeño estable en públicos infantiles y familiares.

El seguimiento semanal de Deadline indica que la tendencia de ingresos se mantuvo ascendente, especialmente durante el fin de semana analizado, y que la estrategia de posicionamiento en fechas clave fortaleció la presencia de la película dentro del catálogo de estrenos animados del año.

Resultados territoriales y desempeño comparado

Deadline identifica a Reino Unido, México, China y Brasil entre los principales mercados internacionales para Superman, mientras Australia, Francia, Corea del Sur, India, España y Japón completan el top 10 de recaudación. El total acumulado por las funciones IMAX para Superman durante el fin de semana fue de 30,4 millones de dólares, con 11,3 millones provenientes del extranjero y el resto generado en Estados Unidos. La cobertura de Deadline recalca que la modalidad de lanzamiento simultáneo en 78 territorios permitió optimizar la recaudación global y ampliar la audiencia potencial de los estrenos.

En cuanto a la evolución diaria de la taquilla, Deadline consigna que Superman sumó 21,5 millones el viernes en mercados internacionales, totalizando 40 millones hasta ese momento. El ranking de ingresos de los primeros días incluyó a México, Reino Unido, Brasil, Australia y Francia entre los mercados más relevantes.

Lilo & Stitch de Disney se acerca a los mil millones de dólares en taquilla, posicionándose como el estreno animado más exitoso del año. (Captura del tráiler oficial)

Otros estrenos y evolución de la taquilla mundial

En el balance general, Deadline destaca el desempeño de nuevas y consolidadas franquicias en la taquilla internacional. El caso de F1 es ilustrativo: la producción recaudó 38,5 millones de dólares el último fin de semana en 78 mercados internacionales, llegando a 257,2 millones fuera de Estados Unidos y 393,4 millones en total. El análisis refiere un aumento del 7% en la taquilla china para esta película respecto a la semana anterior.

La combinación de franquicias en múltiples géneros mantiene la competitividad en el mercado de estrenos a mitad de año y refuerza la preferencia de los espectadores por propuestas conocidas.