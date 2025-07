Una perrita rescatada salvó a un hombre con epilepsia y gracias su heroísmo encontró un nuevo hogar

Sienna, mezcla de labrador y pitbull de cuatro años, fue adoptada tras detectar una crisis epiléptica en un hombre durante un evento en Virginia. (Friends of Campbell County Animal Control)

Una perra de refugio fue adoptada después de ser reconocida por detectar una convulsión en un hombre durante un evento de adopción en Virginia, Estados Unidos.

Sienna, una mezcla de labrador y pitbull de cuatro años, ahora vive con la familia Sweeney, donde su nuevo hogar coincide con una necesidad: el hijo mayor de la familia también tiene epilepsia. El caso resalta las capacidades poco conocidas de los perros rescatados, incluso sin entrenamiento especializado.

De acuerdo con ABC News, la historia de Sienna comenzó en junio, cuando participó en un evento organizado por Friends of Campbell County Animal Control en Rustburg, Virginia.

En ese contexto, Jackie Poppe, voluntaria del refugio, paseaba a Sienna entre los asistentes. Fue allí cuando ocurrió el incidente que cambiaría su vida y la percepción de quienes presenciaron la escena.

Todo se desencadenó cuando Sienna detectó que Josh Davis, de 46 años, empezaba a sufrir problemas médicos. “Ella vio a este hombre alto y fue directo hacia él”, explicó Poppe. Sienna, sin perder tiempo, caminó hasta Davis y puso su pata sobre su pecho. “Se emocionó mucho y me puso la pata en el pecho y todo”, relató Davis. “Pensé: ‘¿Qué está pasando?’”.

La familia Sweeney tiene un hijo con epilepsia, lo que refuerza el vínculo con Sienna. (Friends of Campbell County Animal Control)

La situación llamó la atención por la insistencia y actitud de Sienna. Poppe notó que Sienna no respondía cuando intentó tirar de la correa. “No se movía. Incluso aunque tiraba de la correa, simplemente se quedaba quieta”, describió.

Entonces, la esposa de Davis, Kristen, se dio cuenta de que su esposo estaba sufriendo una serie de pequeñas convulsiones, apenas perceptibles en su expresión. Josh Davis había olvidado tomar su medicación esa mañana y, según la familia, Sienna lo entendió antes que nadie.

“Fue como una escena sacada de una película”, aseguró Kristen Davis. “Ella seguía levantando la pata sobre su pierna, como diciendo: ‘¿Me estás prestando atención? Estoy tratando de comunicarme contigo’”. Los presentes quedaron sorprendidos por la reacción y capacidad de la perra para anticipar el episodio.

Sienna había llegado al refugio como perra callejera y, según las autoridades del lugar, probablemente no había recibido ningún tipo de entrenamiento para detectar convulsiones. Sin embargo, investigaciones científicas mencionan que tanto perros entrenados como los no entrenados pueden detectar crisis epilépticas, aunque el mecanismo no está esclarecido por completo y se requieren estudios adicionales.

Sienna detectó que Josh Davis, de 46 años, empezaba a sufrir ataques de epilepsia (Friends of Campbell County Animal Control)

Pese al deseo de adoptar a Sienna tras el episodio, los Davis tuvieron que desistir porque ya convivían con tres animales rescatados. Aun así, el contacto con la perra dejó una profunda enseñanza para la familia. Josh Davis aseguró: “Fue una llamada de atención, básicamente. Ahora presto más atención a tomar mi medicación y a descansar lo suficiente”.

La historia de Sienna se difundió a través de Facebook por Friends of Campbell County Animal Control. “Esta es la clase de magia que los perros de refugio llevan en su interior”, comunicaron. “Sienna no fue entrenada para esto. Simplemente lo sintió”.

La repercusión de lo sucedido generó numerosos pedidos de adopción para Sienna, pero la familia Sweeney ya había presentado una solicitud antes del incidente y fue finalmente seleccionada.

Shannon Sweeney, la nueva tutora de Sienna, destacó su carácter: “Es muy tranquila y muy cariñosa. Cuando se apoya en ti, sientes sus más de 27 kilos encima”.

Actualmente, Sienna vive con la familia Sweeney, donde uno de los hijos de Shannon también tiene epilepsia, lo que refuerza el vínculo especial con la perra. “No subestimen al perro callejero que está en su refugio local”, insistió Poppe. “Todos ellos tienen cualidades asombrosas”.