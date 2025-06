“Mi mano estaba llena de sangre”: niña de 9 años relata cómo fue el ataque de un tiburón en Florida

Leah continúa su recuperación con apoyo médico y familiar tras el ataque sufrido en una playa de Florida. (Crédito: Captura de pantalla / WINK News)

Lo que comenzó como un día de paseo familiar con helado, faro y esnórquel en la costa del Golfo terminó con una evacuación aérea y una operación quirúrgica para salvar una mano. Leah Lendel, de 9 años, fue atacada por un tiburón mientras nadaba con su padre y sus hermanos cerca de Boca Grande, Florida, el pasado 11 de junio.

“Mi mano estaba llena de sangre”, dijo Leah ocho días después, durante una conferencia de prensa en la que apareció junto a sus padres, médicos y rescatistas. Entre lágrimas y con un brazo inmovilizado por una gran almohadilla ortopédica, relató cómo gritó por su madre mientras el agua se tiñó de rojo.

El incidente, ocurrido poco después del mediodía, movilizó a civiles, personal de emergencia y especialistas médicos que, según dijeron los doctores, fueron cruciales para evitar consecuencias más graves. Leah fue trasladada por vía aérea al Tampa General Hospital, el único centro de trauma de nivel I para adultos y niños en la región.

Obreros de construcción aplicaron el torniquete que salvó la mano de la niña

El jefe del Departamento de Bomberos de Boca Grande, C.W. Blosser, indicó que varias personas corrieron desde una obra en construcción cercana al escuchar los gritos. Fueron ellos quienes aplicaron un torniquete, medida que resultó vital para controlar la hemorragia y preservar la integridad del miembro afectado.

La rapidez con que se llamó al 911 y la intervención inmediata permitieron que los servicios de emergencia llegaran a tiempo para estabilizar a Leah antes de su evacuación aérea a Tampa. La madre de la niña, Nadia, recordó cómo una vecina la asistió mientras su esposo, Jay, volaba con Leah en el helicóptero.

“Una señora que vive cerca me ayudó con mis otros dos hijos pequeños, me trajo agua, me calmó”, relató Nadia ante los periodistas. “No sé cómo lo habría manejado sin ella”.

La familia agradeció públicamente la labor de médicos, rescatistas y vecinos que colaboraron tras el incidente. (Crédito: Captura de pantalla / WINK News)

Una mordedura limpia: los dientes del tiburón facilitaron la cirugía reconstructiva

El doctor Alfred Hess, cirujano ortopédico del Tampa General Hospital, explicó que la mordedura fue grave, pero afortunadamente limpia. “Una herida de tiburón es, en este caso, tanto una bendición como una maldición”, dijo. “Los dientes son tan afilados que el corte en la muñeca fue limpio, sin desgarros irregulares, lo que nos dejó tejido sano con el que trabajar”.

Con más de 35 años de experiencia atendiendo heridas provocadas por animales —desde caimanes hasta leones y tiburones—, Hess subrayó que el éxito del procedimiento depende en gran parte de cuánta estructura funcional queda para reconstruir.

El hospital, equipado con tecnología y personal especializado para casos pediátricos complejos, ya tenía un equipo de trauma preparado cuando Leah llegó. Según el Dr. Joshua Linnell, del Florida Orthopedic Institute y Tampa General, se logró restablecer el flujo sanguíneo y se inició de inmediato el tratamiento postoperatorio.

“No lo sé”: la respuesta de Leah sobre cómo ha soportado el proceso

Durante la conferencia de prensa realizada este jueves 19 de junio, los médicos y sus padres coincidieron en destacar la fortaleza de Leah. A pesar del dolor, la cirugía, y las múltiples sesiones de rehabilitación que le esperan, la niña ha mostrado una serenidad que sorprendió incluso a su equipo médico.

“Llevando una gran almohadilla de espuma en forma de “queso”, bromeó Linnell al describir la enorme almohadilla que mantiene el brazo de Leah elevado. Además de sus padres y hermanos, Leah cuenta con el apoyo de Belle, una perra de terapia que la acompaña en el hospital.

Cuando le preguntaron cómo ha logrado soportar todo, su respuesta fue tan breve como honesta: “No lo sé”. Sus padres aseguran que la recuperación continuará por varios meses, pero confían en que su hija podrá volver a usar la mano por completo.

El equipo del Tampa General Hospital logró preservar la funcionalidad del brazo afectado. (Crédito: Captura de pantalla / WINK News)

Los ataques de tiburón siguen siendo extremadamente raros en Estados Unidos

Pese a lo alarmante del caso, los expertos recuerdan que los ataques de tiburón a personas son eventos estadísticamente inusuales. Según datos de Trackingsharks.com citados en la cobertura de USA TODAY, en lo que va del año solo se han reportado cuatro ataques de tiburón en todo Estados Unidos, ninguno de ellos fatal.

La probabilidad de morir a causa de un ataque de tiburón en el país es de más de una en cuatro millones, lo que convierte a este tipo de incidentes en una rareza. Aun así, los especialistas advierten sobre la necesidad de respetar las condiciones del mar y mantener la vigilancia cuando se nada en zonas abiertas.

“Las bocas de los tiburones son como un montón de cuchillas”, explicó el Dr. Hess. “Van directo a través del tejido”. En estos casos, señaló, el tiempo y la intervención adecuada marcan la diferencia entre salvar o perder un miembro.

Leah Lendel seguirá en tratamiento durante las próximas semanas. Los médicos confían en que recuperará la funcionalidad total de su mano, gracias a una cadena de acciones rápidas: desde la ayuda espontánea de los obreros hasta el trabajo preciso del equipo quirúrgico del Tampa General Hospital.