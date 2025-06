Trump se mostró abierto a reconciliarse con Musk tras días de disputa pública: “Supongo que podría”

Donald Trump se muestra abierto a reconciliarse con Elon Musk tras una disputa pública, pero no lo considera prioritario (AP/ARCHIVO)

El presidente Donald J. Trump sugirió estar abierto a una reconciliación con Elon Musk después de una disputa pública que se prolongó varios días, creando una notable fractura entre dos figuras clave del conservadurismo político y tecnológico en Estados Unidos. A pesar de su disposición, Trump enfatizó que retomar su relación con Musk no es una de sus prioridades en el corto plazo.

En una entrevista en el pódcast de la columnista Miranda Devine, Trump fue consultado sobre la posibilidad de dialogar con Musk, a lo que respondió: “Supongo que podría, pero, ya saben, tenemos que arreglar el país. Mi única función ahora es devolverle a este país un nivel más alto del que jamás haya tenido”. La conversación había sido grabada el lunes, pero salió a la luz el miércoles, justo cuando Musk expresó arrepentimiento por algunas declaraciones hechas contra Trump, admitiendo que “fueron demasiado lejos” en su red social, X.

La cooperación entre Trump y Musk era considerada estratégica, especialmente porque Musk había sido uno de los principales financistas en el retorno de Trump a la Casa Blanca. Sin embargo, la relación se deterioró tras el enérgico rechazo del magnate al proyecto de ley presupuestaria promovido por Trump, describiéndolo como una “abominación repugnante”, argumentando que incrementaría el déficit federal en más de dos billones de dólares, comprometiendo así los esfuerzos por controlar el gasto público desde el controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), del cual Musk fue parte hasta mayo.

Musk afirma que su apoyo financiero fue clave para la victoria de Trump en 2024, aportando casi 300 millones de dólares a la campaña (REUTERS/ARCHIVO)

La respuesta de Trump fue contundente, sugiriendo revisar los subsidios y contratos con las empresas de Musk. Esto ocurrió en medio de acusaciones de Musk que, en su momento álgido, lo relacionaron sin fundamento con el caso Jeffrey Epstein. Estas publicaciones fueron luego eliminadas de las redes por Musk.

Trump comentó a los reporteros que “le deseo lo mejor” a Musk, quien respondió positivamente en X: “Lo mismo digo”. No obstante, Trump mostró ciertos matices al decir: “No sé cuál es su problema, la verdad. No lo sé. No he pensado mucho en él últimamente”. También reflexionó sobre su buena relación pasada con Musk, aunque sin certeza sobre si esta perdurará.

Por su lado, Musk ha afirmado que sin su apoyo financiero, que alcanzó casi 300 millones de dólares durante la campaña presidencial de Trump en 2024, Trump no habría asegurado su victoria. La situación ha llevado a que algunos legisladores conservadores insten a Musk a financiar las primarias contra aquellos republicanos que respaldaron la polémica ley.

Elon Musk dice estar "decepcionado" por la ley fiscal de Trump

Trump, al ser cuestionado por NBC, advirtió que Musk enfrentaría “graves consecuencias” si optara por este camino, aunque sin especificar cuáles serían.

A la par de estas declaraciones, algunos indicios reafirman el enfriamiento de su vínculo: un Tesla rojo que Trump había adquirido como muestra de apoyo a Musk ya no se encuentra en la Casa Blanca, sumado a la eliminación de publicaciones en redes sociales por parte de Musk, incluyendo las vinculadas a Epstein.

Los primeros signos de distanciamiento empezaron con la salida de Musk del DOGE, momento en que Trump reconoció su contribución. Sin embargo, el desacuerdo sobre la política fiscal del país convirtió una discordia técnica en una contienda personal y pública.