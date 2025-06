Elon Musk lamentó sus críticas a Trump y admitió que sus publicaciones de la semana pasada “fueron demasiado lejos” (REUTERS/Nathan Howard/Archivo)

El magnate sudafricano, Elon Musk, declaró este miércoles que lamenta algunas de sus recientes críticas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la pelea pública entre ambos la semana pasada.

“Lamento algunas de mis publicaciones sobre el presidente @realDonaldTrump la semana pasada. Fueron demasiado lejos”, escribió Musk en su red social X.

La relación entre Donald Trump y Elon Musk se tensó tras una serie de intercambios públicos que expusieron diferencias políticas y personales. Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, criticó duramente el proyecto de ley de gastos impulsado por el Partido Republicano y respaldado por el presidente, el cual podría sumar 2,4 billones de dólares a la deuda nacional en los próximos diez años.

Las críticas de Musk, difundidas a través de su plataforma X, incluyeron objeciones al contenido de la iniciativa legislativa y cuestionamientos sobre su origen.

“Nunca conocí ese proyecto de ley y nunca lo habría apoyado”, escribió, distanciándose de su rol previo como aliado del presidente. La propuesta ya fue aprobada en la Cámara de Representantes y se encuentra en discusión en el Senado.

Tras esto, Trump reaccionó con dureza: “Estoy muy decepcionado porque Elon conocía los entresijos de este proyecto de ley. Estoy muy decepcionado con Elon. Le he ayudado mucho. Es muy irrespetuoso. No se puede faltar al respeto a la presidencia”, afirmó en declaraciones públicas.

La relación entre Donald Trump y Elon Musk se tensó tras una serie de intercambios públicos que expusieron diferencias políticas y personales (REUTERS/Nathan Howard)

Pese al conflicto, el mandatario aseguró que la iniciativa “se aprobará antes del 4 de julio” y que el revuelo mediático generado por Musk “ha sacado a relucir los puntos fuertes del proyecto de ley”.

Además de las diferencias sobre política fiscal, Musk insinuó en X que Trump tendría algún tipo de vinculación con el caso Jeffrey Epstein, motivo por el cual —según su publicación— ciertos documentos no se han hecho públicos.

Trump respondió calificando esa acusación como “noticias viejas” y aseguró que “los abogados del caso ya han aclarado que él no tenía relación alguna con el asunto”.

En respuesta a los señalamientos del empresario, Trump sugirió posibles represalias contractuales: “La forma más fácil de ahorrar dinero en nuestro presupuesto, miles y miles de millones de dólares, es poner fin a las subvenciones y contratos gubernamentales de Elon”.

Pese al conflicto, el mandatario aseguró que la iniciativa “se aprobará antes del 4 de julio” y que el revuelo mediático generado por Musk “ha sacado a relucir los puntos fuertes del proyecto de ley” (AP Foto/Evan Vucci)

“¡Siempre me sorprendió que Biden no lo hiciera!”, agregó.

SpaceX, la empresa aeroespacial de Musk, mantiene múltiples contratos con agencias del gobierno estadounidense, incluida la NASA y el Departamento de Defensa. Hasta el momento, no se ha anunciado ninguna revisión oficial de estos acuerdos.

Respecto a los comentarios de figuras conservadoras como Steve Bannon, que han sugerido investigar los negocios y el historial migratorio de Musk, Trump se mostró distante. “No es algo que me preocupe en este momento. Se me permitiría hacerlo, pero no lo he pensado”, indicó.

