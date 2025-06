Una ciudad turística de Florida fue nombrada entre las más decepcionantes de EEUU en 2025

Orlando figura entre los cinco destinos turísticos más decepcionantes del mundo en 2025, según un informe de Radical Storage. (Wikimedia)

Orlando, una de las ciudades más visitadas de Estados Unidos, ha sido clasificada entre los cinco destinos turísticos más decepcionantes del mundo en 2025, de acuerdo con un informe publicado por el sitio especializado Radical Storage. El estudio se basó en el análisis de reseñas públicas de usuarios que utilizaron con frecuencia la palabra “decepcionante” para describir su experiencia en distintos lugares del mundo.

El informe identificó que el 10,6 % de las reseñas analizadas sobre Orlando contenían valoraciones negativas vinculadas con expectativas no cumplidas. La ciudad figura en la quinta posición del ranking global y es el único destino de Estados Unidos incluido entre los cinco primeros. Cancún, París, Bangkok y Singapur encabezan la clasificación según la misma fuente.

Radical Storage, que ofrece servicios de almacenamiento de equipaje en ciudades turísticas, recopiló comentarios de visitantes en plataformas en línea, aunque no especificó cuáles. El análisis no evalúa la calidad objetiva de los servicios ofrecidos en cada ciudad, sino que se enfoca exclusivamente en la frecuencia de la palabra “disappointing” dentro de las reseñas registradas.

¿Qué aspectos hacen que Orlando sea considerado decepcionante para algunos turistas?

De acuerdo con el sitio Islands.com, que difundió el informe el 27 de mayo de 2025, los factores señalados con mayor frecuencia por los turistas incluyen precios elevados en parques temáticos, mal servicio al cliente y largas filas en las principales atracciones. También se reportaron experiencias negativas vinculadas al aeropuerto internacional de Orlando, especialmente por cuestiones de limpieza, aunque la fuente no precisó qué evaluación o ranking se utilizó para sustentar esa afirmación.

El artículo de Islands.com menciona que algunos visitantes expresaron insatisfacción con la experiencia en parques como Disney World y Universal Studios, citando la alta afluencia de público, interrupciones técnicas en las atracciones y costos adicionales que exceden el presupuesto previsto por muchas familias. Estos elementos suelen generar expectativas frustradas, especialmente entre turistas internacionales que planean sus viajes con antelación.

Otro de los factores mencionados es el clima. Orlando registra temperaturas superiores a los 32 °C durante los meses de verano, acompañadas por altos niveles de humedad. Esto, combinado con los tiempos de espera y el tráfico vehicular, afecta la percepción general de la experiencia turística. Islands.com sugiere que estos elementos contribuyen a la creciente frecuencia de valoraciones negativas por parte de los usuarios.

Disney World y Universal Studios generan insatisfacción por la alta afluencia de público y costos adicionales imprevistos. (Opy Morales/Infobae)

¿Cuántos turistas visitan Orlando cada año?

Según datos publicados por Visit Orlando, la oficina oficial de promoción turística de la ciudad, más de 74 millones de personas visitaron la región en 2023. Esta cifra posiciona a Orlando como uno de los destinos más frecuentados del mundo, con una infraestructura orientada en gran medida al turismo familiar y de entretenimiento.

Pese a la gran cantidad de visitantes anuales, el informe de Radical Storage sugiere que una proporción significativa de los turistas expresa insatisfacción con su experiencia. Sin embargo, el análisis no discrimina entre turistas nacionales e internacionales ni considera variables como duración de la estadía, tipo de actividad turística o temporada del año.

Hasta el momento, ni las autoridades locales ni los operadores turísticos principales han emitido declaraciones sobre la publicación del estudio. No hay información oficial disponible respecto a medidas específicas para mitigar el impacto de estas percepciones en la imagen de la ciudad como destino turístico.

¿Qué es el informe de Radical Storage y cómo se elaboró?

El análisis fue publicado en el blog oficial de Radical Storage bajo el título “The Most Disappointing Tourist Destinations Around the World”. La empresa recopiló y procesó comentarios de turistas en línea mediante un sistema de búsqueda de términos clave. El criterio principal para determinar qué ciudades serían incluidas en la lista fue la proporción de reseñas que incluían el término “disappointing” en relación con el total de comentarios disponibles.

El informe no se basa en encuestas ni en estudios de satisfacción estructurados, sino en el análisis automático de texto. Este tipo de metodología ha sido utilizado por otras firmas en el pasado para identificar patrones de percepción pública, aunque también presenta limitaciones al no contextualizar los comentarios con variables demográficas ni específicas del viaje.

Radical Storage explicó que muchas de las ciudades identificadas en su listado comparten una característica común: una imagen idealizada que no siempre se corresponde con la realidad vivida por los visitantes. El estudio hace referencia al conocido fenómeno denominado “Síndrome de París”, un tipo de disonancia entre las expectativas y la experiencia real, documentado principalmente entre turistas japoneses en Francia.

El clima caluroso y húmedo de Orlando, junto con el tráfico y los tiempos de espera, afecta la percepción de los visitantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué otras ciudades fueron clasificadas como decepcionantes?

El informe de Radical Storage ubicó a Cancún como el destino turístico más decepcionante del mundo en 2025, seguido por París, Bangkok y Singapur. En estos casos, los motivos varían desde la congestión urbana y el servicio deficiente hasta diferencias culturales y problemas logísticos, según los comentarios registrados.