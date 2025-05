Florida planea permitir pagos con oro y plata: qué dice la ley y cuándo entraría en vigor

La nueva normativa elimina el impuesto estatal sobre las ventas en transacciones con metales preciosos que cumplan los estándares de pureza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado de Florida aprobó una nueva legislación que permite el uso de monedas de oro y plata como moneda de curso legal, en determinadas condiciones, a partir del 1 de julio de 2026. La ley, identificada como HB 999, fue firmada por el gobernador Ron DeSantis el martes 27 de mayo de 2025 en la ciudad de Apopka, en el centro del estado. Según NBC Miami, la normativa establece que estos metales podrán utilizarse para realizar pagos de bienes, servicios, impuestos y otras obligaciones financieras, siempre que cumplan con estándares específicos de pureza.

Durante la firma del proyecto, DeSantis declaró que Florida se convertirá en el primer estado grande en implementar este tipo de regulación, con base en principios contenidos en la Constitución de Estados Unidos. “Vamos a utilizar nuestra autoridad bajo la Constitución del estado para asegurarnos de que el oro y la plata sean reconocidos como moneda legal”, dijo el gobernador, de acuerdo con WFLA.

La legislación también elimina el impuesto estatal sobre las ventas en las transacciones con monedas de oro y plata que cumplan los criterios definidos. Esto representa un cambio relevante en la forma en que el estado regula los intercambios financieros con metales preciosos, según precisó Telemundo 51.

¿Qué condiciones establece la nueva normativa?

La ley HB 999 especifica que solo se aceptarán monedas de oro y plata que cumplan con niveles definidos de pureza y autenticidad. Estas monedas podrán ser utilizadas por ciudadanos particulares, comercios y entidades gubernamentales que deseen aceptarlas voluntariamente. El representante estatal Bill Bankson, patrocinador del proyecto, señaló que la iniciativa busca “eliminar la carga impositiva y hacer del oro y la plata un medio funcional de transacción entre partes dispuestas”, de acuerdo con declaraciones recogidas por WESH.

La normativa también permite que las entidades gubernamentales acepten pagos en metales preciosos para impuestos, cargos u otros conceptos. Sin embargo, estas operaciones deberán realizarse exclusivamente en forma electrónica y, salvo que exista una exención expresa, se exigirá la contratación de un depositario público calificado que actúe como custodio del oro o la plata, según reportó Telemundo 51.

La entrada en vigor de la ley está sujeta a una ratificación posterior por parte de la Legislatura de Florida, encargada de aprobar el marco regulatorio específico que establecerá cómo operarán las transacciones con metales preciosos. Este paso legislativo es obligatorio antes de que la normativa entre en vigor en 2026, indicó NBC Miami.

La ley autoriza a entidades gubernamentales a aceptar pagos en metales preciosos, siempre mediante operaciones electrónicas y con custodia calificada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes podrán usar oro y plata como medio de pago?

La legislación contempla que negocios de servicios financieros autorizados, como casas de cambio, operadores de transferencia de dinero y plataformas digitales como PayPal, estén habilitados para transmitir y recibir pagos en monedas de oro y plata. El gobernador DeSantis destacó que este tipo de operaciones también podrán realizarse mediante canales regulados, lo que podría incluir servicios financieros tradicionales y electrónicos, según señaló WESH.

No se establece una obligación generalizada para comercios o ciudadanos de aceptar este tipo de monedas. Las transacciones con metales preciosos dependerán del acuerdo voluntario entre las partes, por lo que su uso será opcional, de acuerdo con el marco legal aprobado.

El gobernador compartió un mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter), en el que afirmó: “Florida defiende firmemente la libertad, la autodeterminación económica y la resistencia a la extralimitación gubernamental”, citado por NBC Miami. En esa misma publicación, DeSantis sostuvo que las regulaciones actuales y los impuestos habían dificultado la participación de los residentes en el mercado del oro y la plata.

¿Qué antecedentes existen en otros estados?

La ley convierte a Florida en uno de los primeros estados en reconocer de manera formal el uso de metales preciosos como medio legal de pago, en una modalidad operativa y exenta de impuestos sobre las ventas. En el pasado, estados como Utah y Texas adoptaron medidas relacionadas con la creación de depósitos estatales de oro o el reconocimiento de valor de estos activos, pero sin una implementación práctica como forma de pago corriente, según destacó WFLA.

Lo que diferencia a la legislación de Florida es que combina el reconocimiento legal, la exención fiscal y la autorización operativa para servicios financieros. Estos tres elementos juntos permiten que, de ratificarse el reglamento legislativo, el oro y la plata puedan circular funcionalmente como dinero dentro del estado, algo que no se ha implementado a esa escala en otros lugares.

Florida aprueba la ley HB 999 que permite el uso de monedas de oro y plata como moneda de curso legal a partir de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el contexto político y social de la medida?

Durante el evento de firma de la ley en Highland Manor, en Apopka, un grupo de manifestantes se reunió para expresar su oposición a las políticas migratorias del gobernador. Los manifestantes denunciaron las deportaciones y la separación de familias migrantes en Florida. “Queremos que reconozca que se están beneficiando de nuestra labor”, declaró René Gómez, uno de los asistentes, citado por WESH.

El respaldo político al proyecto proviene principalmente de sectores conservadores que promueven una autonomía financiera respecto del sistema monetario centralizado. El patrocinador del proyecto, Bill Bankson, mencionó que el valor del dólar ha disminuido desde que el presidente Richard Nixon desconectó la moneda del patrón oro en 1971. En su intervención, Bankson afirmó que esta medida representa “una oportunidad sin obligación” para los contribuyentes, según WESH.

¿Qué pasos restan para su aplicación?

Para que la ley entre en vigencia en julio de 2026, la Legislatura de Florida deberá aprobar las regulaciones necesarias. Estas incluirán detalles técnicos sobre la operación de pagos, mecanismos de verificación de autenticidad, condiciones para custodios de metales y requisitos para empresas que participen en el sistema. La ratificación legislativa será determinante para que la normativa pueda implementarse de forma efectiva, explicó Telemundo 51.

Hasta que no se apruebe este conjunto de reglas, no podrán llevarse a cabo transacciones oficiales con monedas de oro o plata como forma de pago reconocida por el estado. Las autoridades no han comunicado aún si se desarrollará una plataforma digital propia o si se integrarán servicios existentes para facilitar el uso de los metales.