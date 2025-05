Trump acusó a Putin de estar “completamente loco” y advirtió que querer toda Ucrania podría llevar a la caída de Rusia (REUTERS/Nathan Howard)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que su homólogo ruso, Vladímir Putin, “se ha vuelto completamente loco” y “está matando innecesariamente a mucha gente, y no me refiero solo a soldados”, en referencia a los últimos ataques masivos de Rusia contra ciudades ucranianas.

“Siempre he tenido una muy buena relación con Vladimir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto completamente LOCO!”, escribió Trump en su red Truth Social la noche de este domingo. “Están disparando misiles y drones contra ciudades de Ucrania sin ningún motivo”, añadió.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se produjeron un día después de una ofensiva aérea rusa que dejó al menos 12 muertos y 79 heridos en distintas regiones de Ucrania. Según medios locales y autoridades ucranianas, Rusia lanzó cientos de drones y decenas de misiles en medio del proceso de canje de mil prisioneros entre ambas naciones acordado la semana pasada en Estambul.

Trump advirtió que, si Putin demuestra su intención de conquistar la totalidad del territorio ucraniano y no solo una parte, esa ambición podría desencadenar graves consecuencias internas. “Siempre he dicho que quiere TODA Ucrania, no solo una parte, y quizá tenga razón, pero si lo hace, ¡llevará la caída de Rusia!”, escribió.

El líder republicano advirtió que si el presidente ruso demuestra su intención de conquistar la totalidad del territorio ucraniano, esa ambición podría desencadenar graves consecuencias internas

En su mensaje, Trump también dirigió críticas hacia el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, por su actitud durante el conflicto: “No le hace ningún favor a su país hablando como lo hace. Todo lo que dice causa problemas; no me gusta, y más vale que pare”.

El domingo, Zelensky había exigido una respuesta más firme de los actores internacionales tras los ataques rusos: “El silencio de América, y el silencio de otros en el mundo, sólo envalentona a Putin”, denunció el mandatario ucraniano.

Trump ha reiterado que, de haber estado él en el poder antes del inicio del conflicto, la guerra nunca habría comenzado. “Esta es una guerra que nunca habría comenzado si yo fuera presidente”, escribió. Y añadió: “Esta es la guerra de Zelensky, Putin y Biden, no de Trump. Solo estoy ayudando a apagar los grandes y horribles incendios que se han iniciado debido a la incompetencia y el odio flagrantes”.

Estas declaraciones refuerzan una línea que Trump ha mantenido desde el inicio de su nuevo mandato: mostrarse como mediador entre ambas partes, aunque ha dejado abierta la posibilidad de imponer nuevas sanciones a Moscú si no se observa un compromiso hacia el alto el fuego.

Trump también dirigió críticas hacia el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, por su actitud durante el conflicto

“Está matando a mucha gente”, insistió el mandatario sobre Putin en declaraciones anteriores del domingo, en las que aseguró que está considerando medidas más severas contra el Kremlin.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha manifestado en varias ocasiones su intención de liderar un esfuerzo diplomático para frenar el conflicto, aunque también ha criticado duramente a los principales líderes involucrados, incluido su predecesor Joe Biden, a quien responsabiliza por el estallido de la guerra.

“Solo estoy tratando de apagar el fuego que ellos encendieron”, concluyó Trump.

(Con información de Europa Press y EFE)