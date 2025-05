Elon Musk anunció que gastará “mucho menos” en campañas políticas y redujo su rol en el gobierno de Trump

Elon Musk. REUTERS/Rachel Wisniewski

El multimillonario Elon Musk anunció el martes que no quiere gastar su fortuna en política, afirmando que su empresa de coches eléctricos Tesla prospera a pesar de las críticas recibidas por su apoyo al presidente estadounidense Donald Trump.

“En cuanto a gasto político, voy a reducirlo mucho en el futuro”, declaró Musk en el Foro Económico de Qatar de Bloomberg en Doha, por videoconferencia desde Austin, Texas.

Musk, la persona más rica del mundo, gastó cientos de millones de dólares en la campaña política de Trump, y en Washington abundaban las dudas sobre si su generosidad continuaría.

“Si veo una razón para gastar en política en el futuro, la haré. Actualmente no la veo”, declaró en una entrevista, a menudo tensa.

Estos comentarios generarán especulaciones sobre un posible cambio en la estrecha relación entre Trump y Musk, a medida que el magnate de Tesla se aleja de su puesto a tiempo completo como responsable de la reducción de gastos de la administración estadounidense. Musk confirmó que ha reducido su rol como jefe no oficial del “Departamento de Eficiencia Gubernamental” de la administración, trabajando allí solo dos días a la semana.

Elon Musk escucha al presidente estadounidense Donald Trump hablar en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 11 de febrero de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque/Foto de archivo

Su decisión, anunciada por videoconferencia durante un foro de Bloomberg en Doha, Catar, podría suponer un revés para los republicanos antes de las elecciones intermedias del próximo año.

Tesla, la principal fuente de riqueza de Musk, ha sufrido un daño significativo a su imagen debido a su trabajo político, en particular con Trump. También ha expresado su apoyo al partido ultraderechista AfD, antiinmigración, en Alemania.

Desde que Trump asumió el cargo, los concesionarios de Tesla se han convertido en escenarios de protestas y vandalismo en Estados Unidos y otros países.

Cuando se le preguntó si le preocupaban los efectos de sus posturas políticas en las ventas del fabricante de coches eléctricos, Musk respondió afirmando que la compañía estaba bien.

Aparte de una caída de las ventas en Europa, “somos fuertes en el resto del mundo”, afirmó Musk.

El logo de Tesla. REUTERS/Yves Herman//File Photo

Señaló el rendimiento de las acciones de Tesla en Wall Street como una señal de que la compañía se encontraba en una buena posición.

“Hemos vuelto a superar el billón de dólares en capitalización bursátil, así que claramente el mercado es consciente de la situación, por lo que Tesla ya ha dado un giro”, afirmó.

Venta de acciones

La presidenta del consejo de administración de Tesla, Robyn Denholm, vendió 198 millones de dólares de acciones de la compañía a lo largo de los pasados seis meses, al mismo tiempo que el consejero delegado, Elon Musk, pedía a los accionistas que no se desprendiesen de los títulos, informó este martes The New York Times.

El periódico señaló que desde que Denholm fue nombrada presidenta del consejo de administración del fabricante de automóviles a finales de 2018, la directiva ha vendido títulos por valor de 530 millones de dólares.

Las actividades de Musk han generado campañas de boicot a Tesla en varios países del mundo y una abrupta disminución de las ventas del fabricante de automóviles eléctricos lo que a su vez ha provocado caídas del valor de las acciones.

La presidenta de Tesla, Robyn Denholm, asiste a la Cumbre Empresarial de Australian Financial Review en Sídney, Australia, el 4 de marzo de 2025. REUTERS/Christine Chen/Foto de archivo

En lo que va de año, las acciones de Tesla han perdido un 11,92 % de su valor, o 45,21 dólares. En marzo, tras una fuerte bajón de los títulos, Musk pidió a sus empleados que conservasen sus acciones.

(con información de AFP y AP)