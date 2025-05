Trump afirmó que el ex director del FBI, James Comey, “sabía exactamente lo que quería decir” al publicar la imagen con el número “86 47”

Trump afirmó que el ex director del FBI, James Comey, “sabía exactamente lo que quería decir” el significado del número “86 47”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes de “policía sucio” al ex director del FBI James Comey, tras una publicación en Instagram que interpretó como una incitación a asesinarlo y que está bajo investigación del Servicio Secreto.

Comey publicó una imagen que mostraba el número “86 47” escrito con conchas de mar en la arena. Luego eliminó la foto.

En jerga estadounidense, el número “86” puede significar “matar”, mientras que el “47” aludiría a un eventual segundo mandato de Trump como 47º presidente de Estados Unidos.

“Él sabía exactamente lo que quería decir”, afirmó Trump en una entrevista con Fox News. “Eso significa asesinato, y lo dice fuerte y claro. Ahora, él no era muy competente, pero sí lo suficiente para saber lo que significaba”.

El ex director del FBI James Comey (REUTERS/Jonathan Ernst)

El mandatario sostuvo: “Está incitando al asesinato del presidente”, al referirse a Comey como “un policía sucio”.

El ex jefe del FBI explicó el jueves en Instagram que se trataba de una imagen tomada durante una caminata: “Publiqué anteriormente una foto de algunas conchas que vi hoy en una caminata por la playa, que yo asumí eran un mensaje político. No pensé que algunas personas asociarían esos números con violencia. Nunca se me ocurrió, pero me opongo a la violencia de cualquier tipo y por eso lo borré”.

Pese a su explicación, funcionarios del gobierno expresaron escepticismo. La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, informó que su departamento y el Servicio Secreto “estaban investigando” la publicación.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, declaró que su agencia “estaba en comunicación con el Servicio Secreto” y que “suministraría todo el apoyo necesario”.

Pese a su explicación, funcionarios del gobierno expresaron escepticismo. La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, informó que su departamento y el Servicio Secreto "estaban investigando" la publicación

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, aseguró que Comey “había emitido un llamado a asesinar al presidente de Estados Unidos” y señaló que brindarán “su total apoyo a las investigaciones en curso”.

James Blair, asesor legislativo y político de la Casa Blanca, también reaccionó a la publicación de Comey. “Este es un llamado de alerta de Jim Comey a terroristas y regímenes hostiles para matar al presidente de Estados Unidos mientras viaja por el Oriente Medio”, denunció en sus redes sociales.

También, medios estadounidenses reportaron el viernes que Comey estaba siendo interrogado por agentes del Servicio Secreto por su publicación.

El caso ocurre meses después de que Donald Trump sobreviviera a un intento de asesinato durante un mitin de campaña en Pensilvania, donde recibió una herida de bala en la oreja. El mandatario ha sido blanco de amenazas a lo largo de su carrera.

Es importante mencionar que Trump y Comey mantienen una confrontación pública desde hace años. El presidente lo destituyó en 2017, cuando el entonces director del FBI conducía una investigación sobre una posible colusión entre colaboradores de Trump y funcionarios rusos durante la campaña presidencial de 2016.

Actualmente, Comey es autor de novelas policiales. Su nuevo libro, FDR Drive, será lanzado el martes.

(Con información de AFP y EFE)