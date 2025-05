Huelga de ingenieros paraliza sistema ferroviario de Nueva Jersey y afecta a más de 300.000 pasajeros

Huelga de ingenieros paraliza sistema ferroviario de Nueva Jersey. (REUTERS/Eduardo Munoz)

El sistema ferroviario de Nueva Jersey quedó paralizado a partir de la madrugada del viernes 16 de mayo, cuando los ingenieros afiliados al sindicato Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen (BLET) comenzaron una huelga tras el vencimiento del plazo para alcanzar un nuevo contrato colectivo con NJ Transit. La interrupción afecta a más de 300.000 pasajeros diarios y ha obligado a miles de personas a buscar rutas alternativas hacia Nueva York y otras ciudades.

La paralización comenzó exactamente a las 12:01 a.m. del viernes, momento en que expiró el plazo para evitar el paro. Según CBS News, se trata de una huelga total que afecta todos los trenes operados por NJ Transit, incluyendo las líneas conjuntas con Metro-North al oeste del Hudson. La agencia ha recomendado a los usuarios trabajar desde casa si tienen la posibilidad.

La huelga ocurre tras más de cinco años de negociaciones sin resultados. Los ingenieros demandan aumentos salariales que igualen los ingresos de colegas de sistemas vecinos, como el Long Island Rail Road (LIRR) y Amtrak. Mientras tanto, autoridades estatales buscan contener los efectos sobre la movilidad y el impacto económico en la región.

¿Qué servicios están suspendidos por la huelga de NJ Transit?

NJ Transit confirmó la suspensión de todo su servicio ferroviario estatal, lo que incluye rutas clave hacia Nueva York, Newark, Hoboken y conexiones regionales. The New York Times informó que miles de usuarios llegaron a estaciones sin saber que el paro había comenzado, generando confusión en la mañana del viernes.

Aunque las rutas de autobuses y trenes ligeros continúan operando, la capacidad de estos sistemas solo permite atender aproximadamente al 20% de los pasajeros habituales de los trenes, de acuerdo con declaraciones del director ejecutivo de NJ Transit, Kris Kolluri, recogidas por CBS News.

Los pasajeros que dependen de otras alternativas como Amtrak enfrentaron tarifas mucho más altas. Según The New York Times, algunos boletos entre Trenton y Penn Station llegaron a costar hasta USD 118, mientras que el mismo trayecto en NJ Transit costaría menos de USD 20.

Más de 300.000 pasajeros afectados por paro en NJ Transit. (REUTERS/Jeenah Moon)

¿Por qué se inició la huelga de ingenieros?

El motivo principal del paro es una disputa salarial prolongada. El sindicato BLET señala que los ingenieros no reciben aumentos desde hace más de cinco años. Exigen condiciones equivalentes a las de trabajadores de otras líneas ferroviarias regionales. Según NJ.com, el punto de mayor fricción es una cláusula “me too” que permitiría a otros sindicatos solicitar aumentos similares.

NJ Transit indicó que aceptar esa cláusula implicaría un costo presupuestario de USD 1.300 millones, lo cual obligaría a aumentar las tarifas en 17% y el impuesto corporativo sobre transporte en 27%, informó NJ.com. El gobernador Phil Murphy insistió en que el acuerdo debe ser justo para los empleados, pero también sostenible para los contribuyentes.

Desde el sindicato, su presidente nacional Mark Wallace declaró que NJ Transit tiene recursos para proyectos no esenciales pero no para pagar a los trabajadores. “Tienen fondos para un nuevo edificio de oficinas y lujos internos, pero no para quienes manejan los trenes”, afirmó en declaraciones recogidas por NBC News.

¿Qué alternativas de transporte existen durante la huelga?

Desde el lunes 19 de mayo, NJ Transit habilitará un plan de contingencia con autobuses desde centros Park & Ride en Secaucus Junction, Hamilton, Woodbridge Center Mall y el PNC Bank Arts Center en Holmdel. Estos operarán durante las horas pico bajo el modelo de primero en llegar, primero en ser atendido, según NBC News y NJ.com.

Los boletos ferroviarios serán aceptados en autobuses y tranvías operados directamente por NJ Transit, pero no serán válidos en servicios de Amtrak, PATH, ferris ni autobuses privados, según confirmó CBS News. El operador NY Waterway mantiene su servicio de ferris desde terminales en Hoboken, Weehawken, Edgewater y Jersey City hacia Manhattan.

Además, la empresa Coach USA ofrece transporte especial desde Port Authority al MetLife Stadium para los conciertos, como ocurrió durante el recital de Shakira. The New York Times informó que los trayectos tomaron cerca de 50 minutos, con boletos a USD 25, disponibles solo con reserva anticipada.

Ingenieros demandan aumentos salariales tras cinco años sin incrementos. (REUTERS/Jeenah Moon)

¿Qué impacto económico tiene la huelga?

La paralización de trenes tiene consecuencias para empresas, comercios locales y trabajadores. Un informe de la organización Partnership for New York City citado por The New York Times estima que cada hora de retraso de los trabajadores de Nueva Jersey representa hasta $6 millones en pérdidas por productividad.

Negocios cercanos a estaciones también reportan afectación. El propietario de la panadería Cait and Abby’s, ubicada junto a la estación de South Orange, declaró a The New York Times que unos 100 clientes diarios dependen del tránsito ferroviario. “Si esto dura una semana, sufriremos pérdidas importantes”, señaló.

Compañías como Citigroup y Goldman Sachs permitieron temporalmente el trabajo remoto a empleados afectados por la huelga. Según NBC News, cerca del 60% de los usuarios ferroviarios ya tienen horarios híbridos y pueden adaptarse parcialmente a la interrupción.

¿Qué se sabe sobre la duración de la huelga?

El último antecedente de una huelga en NJ Transit ocurrió en 1983 y se prolongó por 34 días. Actualmente no hay una fecha definida para el restablecimiento del servicio ferroviario. Según CBS News, las negociaciones terminaron la noche del jueves sin acuerdo, y el sindicato asegura que mantendrá los piquetes en puntos clave como Penn Station, Newark y Atlantic City.

Ambas partes coinciden en que el estancamiento persiste solo en el tema salarial. NJ Transit afirma que presentó una oferta que elevaría el salario promedio a USD 172.000 al año, cifra que el sindicato considera inflada, según The New York Times.

Mientras tanto, NJ Transit actualiza en su página web y app móvil la información sobre rutas disponibles y desvíos, e invita a los usuarios a suscribirse al servicio de alertas My Transit Alerts para recibir notificaciones en tiempo real.