Cerró una tintorería y los clientes quedaron sin respuestas ni ropa en Brooklyn

El local dejó a numerosos usuarios sin acceso a sus pertenencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cierre abrupto de Express Dry Cleaners, ubicada en la intersección de Broadway y Wyeth Aves en el barrio de Williamsburg, Brooklyn, ha dejado a numerosos clientes sin acceso a sus prendas, alimentando el descontento y la preocupación entre los afectados. Según ABC 7, los usuarios descubrieron el mes pasado que el establecimiento había cerrado sus puertas y que un aviso de desalojo colgaba en la entrada.

Entre los clientes perjudicados se encuentra Julia Neumann, quien intentó recuperar dos mantas de lana y un vestido que había dejado para limpieza. “Llamé a todos los números que tenía. Seguí todas las pistas que pude y hasta coloqué carteles para intentar resolverlo. Me parece increíble que no haya a dónde acudir”, declaró Neumann en entrevista con Eyewitness News.

Las complicaciones no comenzaron con el cierre. Durante meses, la tintorería acumuló quejas de diversos residentes que reportaron irregularidades en el servicio y la atención al cliente.

Quejas previas al desalojo evidencian una historia de mala gestión

Vecinos de la zona señalaron que los problemas con Express Dry Cleaners se remontan al año pasado. Una residente comentó que su hijo pagó por adelantado la limpieza de su ropa, solo para recibir las prendas igual de sucias y con una reparación de botones sin realizar. “Él dijo: ‘Oh, fue un error’. Y le respondí: ‘¿Pero cómo sigue sucia?’ Entonces me dijo: ‘Quizás no salió’, pero nunca la envió a limpiar ni hizo la reparación”, relató la vecina a Eyewitness News.

El mes pasado, otros vecinos entregaron su vestimenta religiosa para que fuera limpiada antes de la festividad de Pésaj. Sin embargo, las prendas desaparecieron y los clientes se vieron obligados a comprar trajes nuevos para el evento. “Es vergonzoso. Muchas personas confiaron sus prendas sin imaginar que no las recuperarían”, agregó la misma fuente.

Una deuda millonaria y un largo proceso de desalojo

El propietario del inmueble también se declaró afectado por la situación. Según ABC 7, el inquilino acumuló una deuda superior a 40.000 dólares en alquileres impagos y proporcionó cheques sin fondos en varias ocasiones. Además, justificaba los retrasos con extensas excusas.

El proceso para desalojar a la tintorería tomó aproximadamente un año, lo que incrementó las pérdidas tanto para el arrendador como para los clientes. El propietario expresó su escepticismo respecto a recuperar el dinero adeudado y reconoció que es probable que tampoco los clientes logren recuperar todas sus pertenencias.

La comunidad busca soluciones tras el cierre de la tintorería. (Crédito: Google Earth)

Dificultades para recuperar las prendas y esperanza parcial para los afectados

Algunos clientes lograron ingresar al local tras el cierre para buscar sus prendas. No obstante, gran parte de la limpieza se había subcontratado, lo que limita las posibilidades de encontrar los artículos. La tienda, vacía en su mayoría, solo albergaba un pequeño estante de ropa.

La Oficina del Sheriff de Nueva York informó a Eyewitness News que ejecutó el desalojo el 17 de abril. Durante ese procedimiento, el inquilino retiró la mayoría de sus pertenencias y el equipo de trabajo, dejando atrás un número limitado de prendas.

El propietario del local se ha comprometido a colaborar con los clientes interesados en recuperar sus artículos. “El arrendador indicó que haría los arreglos necesarios para devolver las prendas a quienes deseen recuperarlas”, informó ABC 7.

Incertidumbre legal y falta de mecanismos claros para los consumidores

El caso de Express Dry Cleaners expone una problemática recurrente en el sector de los pequeños negocios: la falta de mecanismos claros para proteger los derechos de los consumidores cuando ocurren cierres imprevistos. Los clientes afectados, como Julia Neumann, han expresado su frustración por la dificultad de obtener información y recuperar sus pertenencias.

“Todavía no encontré mis cosas y no sé dónde están. No tengo idea”, declaró Neumann a Eyewitness News.

La situación también pone en relieve los desafíos legales que enfrentan los propietarios de inmuebles comerciales en Nueva York cuando intentan desalojar a inquilinos que incumplen con sus obligaciones contractuales. Tanto arrendadores como consumidores pueden verse atrapados durante largos periodos sin soluciones inmediatas.

Por ahora, los clientes de Express Dry Cleaners mantienen la esperanza de que el pequeño lote de ropa restante pueda ser recuperado y que, a pesar de las dificultades, logren recuperar al menos una parte de sus pertenencias.