Estados Unidos congeló el financiamiento federal para investigaciones de la Universidad de Harvard (REUTERS/Faith Ninivaggi)

La secretaria de Educación de Estados Unidos, Linda McMahon, anunció este lunes que la Universidad de Harvard dejará de recibir subvenciones federales.

La funcionaria afirmó que esta casa de estudio ha “incumplido sus obligaciones legales, sus deberes éticos y fiduciarios, sus responsabilidades de transparencia y cualquier atisbo de rigor académico”, según una carta dirigida al rector Alan Garber, publicada en la red social X.

McMahon sostuvo que Harvard “ya no debería solicitar subvenciones al gobierno federal, ya que no se le concederán”, y añadió que la institución podrá recurrir a “su fondo de 53.000 millones de dólares y a sus adinerados ex alumnos”.

La decisión forma parte de una campaña más amplia del gobierno de Donald Trump contra varias instituciones académicas, a las que acusa de tolerar manifestaciones consideradas antisemitas en sus campus universitarios.

La secretaria de Educación de Estados Unidos, Linda McMahon (REUTERS/Nathan Howard)

Según la administración republicana, dichas actitudes han puesto en cuestión el uso de fondos públicos, la exención fiscal de las universidades y la presencia de estudiantes extranjeros.

Desde mediados de abril, el gobierno de Trump ha congelado 2.200 millones de dólares en subvenciones ya asignadas a Harvard, y mantiene en revisión un total de 9.000 millones de dólares.

Además, ha iniciado procedimientos para revocar visados y deportar a estudiantes extranjeros vinculados a protestas contra Israel y la guerra en Gaza, alegando presuntos apoyos al grupo terrorista Hamas.

“Esta carta marca el fin de las nuevas ayudas gubernamentales para la universidad”, afirmó McMahon, quien antes de su cargo actual fue ejecutiva del sector de entretenimiento deportivo.

Harvard, fundada en 1636 y ubicada en Cambridge, Massachusetts, es la universidad con la mayor dotación económica de Estados Unidos. En 2024, sus reservas alcanzaron 53.200 millones de dólares.

Desde mediados de abril, el gobierno de Trump ha congelado 2.200 millones de dólares en subvenciones ya asignadas a Harvard, y mantiene en revisión un total de 9.000 millones de dólares (REUTERS/Nicholas Pfosi)

Además de su prominencia académica, alberga a más de 20.000 estudiantes, incluyendo un alto porcentaje de extranjeros, quienes ahora enfrentan incertidumbre respecto a sus visados.

El gobierno republicano también acusa a Harvard de incumplir el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2023, que prohíbe considerar la raza como criterio en los procesos de admisión. En su carta, McMahon sostuvo que la universidad “continúa incurriendo en un racismo atroz en sus facultades de pregrado y posgrado”, aunque no especificó casos concretos.

En respuesta, Harvard presentó el mes pasado una demanda judicial para impedir que la administración federal cancele los 2.000 millones de dólares correspondientes a subvenciones ya otorgadas.

La institución argumenta que el Ejecutivo está extralimitando sus funciones al condicionar los fondos públicos a la aceptación de una supervisión ideológica sobre su estructura académica y de admisiones.

El gobierno republicano también acusa a Harvard de incumplir el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2023, que prohíbe considerar la raza como criterio en los procesos de admisión (AP Foto/Charles Krupa)

McMahon declaró que Harvard “se ha burlado del sistema de educación superior del país”, lo que justificaría la retirada de su financiación federal.

Las tensiones entre la Casa Blanca y Harvard han escalado desde que Trump retomó la ofensiva contra el ámbito universitario en su segundo mandato, acusando a varias casas de estudio de promover una “ideología izquierdista”.

Hasta ahora, la Casa Blanca no ha confirmado si la medida contra Harvard se extenderá a otras universidades involucradas en protestas similares. Sin embargo, el Ejecutivo ha señalado que se encuentra evaluando los presupuestos y los beneficios fiscales de varias instituciones que, a su juicio, podrían haber facilitado discursos de odio o posiciones hostiles hacia Israel.

La suspensión de subvenciones federales afecta no solo a los programas de investigación financiados por el Estado, sino también a becas estudiantiles, contratos académicos y colaboraciones internacionales. El impacto se extenderá a largo plazo en la planificación presupuestaria y en la capacidad de atracción de talentos de Harvard, especialmente en los niveles de posgrado y doctorado.

(Con información de EFE y AFP)