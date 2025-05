Un recién nacido aún con cordón umbilical fue abandonado en un contenedor de basura en California

El recién nacido fue dejado dentro de un contenedor de basura, dicen las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El domingo 2 de mayo, alrededor de las 2:20 p.m., un bebé recién nacido fue encontrado abandonado junto a un contenedor de basura en un complejo de apartamentos en Riverside, California. Según el Departamento de Policía de Riverside, una llamada alertó a las autoridades sobre un bebé llorando cerca de la basura, en la cuadra 3800 de la Jackson Street. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron al niño con el cordón umbilical aún adherido y en estado de llanto, lo que indica que el bebé había sido abandonado poco tiempo después de nacer.

Los paramédicos, que acudieron al lugar rápidamente, estabilizaron al bebé antes de trasladarlo a un hospital cercano, Parkview Community Hospital, ubicado al otro lado de la calle del lugar de hallazgo. El bebé fue reportado como en condición estable, según declaraciones de la policía. Sin embargo, las autoridades aún no han revelado detalles sobre su género ni su edad exacta. Algunas fuentes no oficiales señalaron que el cordón umbilical podría haber sido cortado antes de ser abandonado, aunque esto aún no ha sido confirmado por la policía.

Hasta ahora, la identidad de la madre o el responsable del abandono sigue siendo desconocida. La policía local ha iniciado una investigación para dar con la persona que dejó al bebé en ese lugar. A pesar de los esfuerzos por identificar al responsable, las autoridades no han dado más detalles sobre el caso. Fox News informó que la policía ha estado conversando con los residentes cercanos al lugar del incidente, pero aún no se han obtenido pistas claras.

Rescate y atención médica

El bebé fue atendido en un hispital cercano y fue declarado fuera de peligro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bebé fue encontrado en condiciones alarmantes pero con signos vitales, ya que seguía respirando y llorando cuando fue localizado. El rápido actuar de los paramédicos permitió que el niño recibiera atención médica a tiempo, y fue trasladado con urgencia al hospital para recibir cuidados médicos. Según la Policía de Riverside, el bebé se encuentra en estado estable y confirmaron que el pequeño fue evaluado y se encuentra fuera de peligro.

El traslado del bebé al hospital tuvo lugar en cuestión de minutos, ya que el complejo de apartamentos donde fue hallado está muy cerca de la instalación médica. La rápida respuesta de los paramédicos y la cercanía de los recursos hospitalarios fueron cruciales para asegurar que el niño recibiera la atención necesaria.

La ley de entrega segura de bebés

En California, la Ley de Entrega Segura de Bebés le da a los padres hasta 72 horas para dejar a los menores en hospitales y estaciones de bomberos sin ningún tipo de cargo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este caso ha puesto en evidencia la importancia de la Ley de Entrega Segura de Bebés (Safe Surrender Baby Law) en California, que permite a los padres entregar a un bebé de hasta 72 horas de nacido en un lugar seguro, sin enfrentar consecuencias legales. Esta ley ofrece a los padres la posibilidad de entregar a sus hijos en hospitales o estaciones de bomberos sin temor a ser procesados, y sin necesidad de proporcionar información personal. La ley tiene como objetivo evitar tragedias como el abandono en lugares inseguros, como ocurrió en este caso.

California cuenta con múltiples recursos y programas de apoyo para padres que puedan sentirse abrumados por la paternidad o en circunstancias difíciles. La ley de entrega segura es una alternativa que busca salvar vidas y evitar que los recién nacidos sean abandonados en condiciones extremas o peligrosas.

La Policía de Riverside sigue investigando el caso para identificar a la persona que abandonó al bebé. La policía está trabajando para esclarecer los detalles de este caso y determinar si la madre del bebé tiene algún vínculo con el lugar donde fue encontrado. Además, las autoridades locales han instado a quienes tengan información a que se pongan en contacto con la policía para ayudar en la investigación.