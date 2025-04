Elon Musk asegura que los robots superarán a los mejores cirujanos en cinco años

Elon Musk asegura que los robots superarán a los cirujanos humanos en precisión y velocidad en menos de cinco años. (REUTERS/Neuralink)

El empresario multimillonario Elon Musk ha pronosticado que los robots superarán a los mejores cirujanos humanos en un plazo de aproximadamente cinco años.

Musk realizó esta afirmación a través de una publicación en la plataforma X, donde aseguró que “los robots superarán a los buenos cirujanos humanos en unos pocos años y a los mejores cirujanos humanos en aproximadamente cinco años”. Este comentario ha generado reacciones y debates sobre el futuro de la tecnología en el ámbito médico.

En su declaración, Musk hizo referencia a Neuralink, una de sus empresas, que ha desarrollado tecnología capaz de conectar el cerebro humano con computadoras mediante implantes.

Según explicó, la precisión y velocidad necesarias para insertar los electrodos en el cerebro hacen imposible que esta tarea sea realizada por manos humanas, lo que llevó a la compañía a diseñar un robot quirúrgico especializado.

“Neuralink tuvo que usar un robot para la inserción de electrodos cerebro-computadora, ya que era imposible para un humano lograr la velocidad y precisión requeridas”, afirmó Musk.

El sitio web de Neuralink detalla que los hilos de sus implantes son tan finos que no pueden ser manipulados manualmente. Por ello, el robot quirúrgico de la empresa fue diseñado para insertar estos hilos de manera confiable y eficiente en las áreas específicas del cerebro donde se necesitan.

Los hilos implantados por Neuralink son tan delgados que no pueden manipularse sin ayuda robótica. (REUTERS/Neuralink)

Sin embargo, no todo ha sido perfecto en los procedimientos realizados hasta ahora. Según Neuralink, en el caso del primer paciente que recibió el implante, identificado como Noland Arbaugh, algunos de los hilos implantados se retrajeron del cerebro tras la cirugía.

The Wall Street Journal informó que Neuralink comunicó a Arbaugh que aproximadamente el 15% de los hilos permanecían en su lugar. No obstante, la empresa señaló en agosto de 2024 que no se había observado retracción de los hilos en el segundo paciente que recibió el implante.

La predicción de Musk sobre el avance de los robots en el campo quirúrgico ha generado diversas reacciones. El senador republicano Mike Lee, de Utah, respondió a la publicación de Musk en X con un comentario optimista: “Parece una victoria para los humanos”.

Este tipo de declaraciones refleja el interés y las expectativas que despiertan los avances tecnológicos en la medicina, así como las implicaciones éticas y prácticas que podrían surgir.

Tesla desarrolla robots humanoides que desempeñarán tareas repetitivas o peligrosas, según la visión de Musk. (REUTERS)

Además de Neuralink, Musk también lidera otros proyectos relacionados con la robótica. Tesla, su conocida empresa de vehículos eléctricos, está desarrollando robots humanoides que, según la cuenta oficial de Tesla Optimus X, serán capaces de realizar tareas consideradas peligrosas, repetitivas o aburridas.

Aunque estos robots aún no están disponibles en el mercado, representan otro ejemplo del enfoque de Musk en la automatización y la inteligencia artificial como herramientas para transformar diversas industrias.

La visión de Musk sobre el futuro de la robótica y su impacto en la medicina y otras áreas sigue generando interés y controversia.

Mientras Neuralink avanza en sus investigaciones y pruebas, y Tesla continúa desarrollando sus robots humanoides, el debate sobre el papel de la tecnología en la vida humana se intensifica, planteando preguntas sobre los límites y las posibilidades de la innovación.