Un cardenal acusado de encubrir abusos sexuales en EEUU cerrará el ataúd del papa Francisco

El cardenal acusado de encubrir casos de abuso sexual desempeñará papeles oficiales en las ceremonias del papa Francisco. (REUTERS/Susana Vera)

El cardenal Roger M. Mahony, ex arzobispo de Los Ángeles, Estados Unidos, ha sido designado para desempeñar un papel oficial en las ceremonias que marcarán el funeral del papa Francisco, según informó el Vaticano.

A pesar de las críticas que rodean su figura debido a su implicación en el encubrimiento de casos de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica, Mahony participará en el cierre del féretro del pontífice en la Basílica de San Pedro el viernes por la noche y en su entierro en la Basílica Papal de Santa María la Mayor el sábado, tal y como anunció el Vaticano.

Matteo Bruni, portavoz del Vaticano, afirmó que los cardenales que participan en estas ceremonias fueron seleccionados en función de su antigüedad, de acuerdo con citas recogidas por The New York Times.

Un pasado marcado por el encubrimiento de abusos

Mahony fue uno de los hombres más poderosos de la Iglesia estadounidense. (REUTERS/Tony Gentile/File Photo)

El cardenal Mahony, de 89 años, lideró la Arquidiócesis de Los Ángeles, la más grande de Estados Unidos, desde 1985 hasta su retiro en 2011. En 2013, documentos internos de la Iglesia, publicados como parte de un caso civil, revelaron que Mahony desempeñó un papel clave en el encubrimiento de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, reportó el periódico neoyorquino. Según estos archivos, trabajó para proteger a los clérigos acusados, ocultando pruebas de los delitos y evitando que enfrentaran consecuencias legales.

Entre las estrategias utilizadas, la arquidiócesis trasladó a sacerdotes abusadores fuera del estado de California, en parte para evitar que los terapeutas locales, obligados por ley a reportar casos de abuso infantil, informaran a las autoridades. En 2007, la arquidiócesis acordó pagar 660 millones de dólares para resolver las demandas de más de 500 víctimas, en lo que fue el mayor acuerdo económico relacionado con abusos sexuales en la Iglesia hasta ese momento. Posteriormente, en 2022, la Iglesia aceptó pagar otros 880 millones de dólares para resolver las demandas de 1.353 personas.

La decisión de permitir que Mahony participe en las ceremonias fúnebres del papa Francisco ha sido duramente criticada por organizaciones de víctimas. Peter Isely, fundador de la Red de Sobrevivientes de Abusados por Sacerdotes, expresó su indignación en un comunicado citado por el NYT, afirmando que la Iglesia Católica está permitiendo que “un conocido facilitador de abusos realice un último acto de encubrimiento”.

“Honrarlo de esta manera lo deja claro: nada ha cambiado fundamentalmente bajo el papado de Francisco”, subrayó Isely.

A pesar de las críticas, el portavoz de la arquidiócesis de Los Ángeles, Adrián Alarcón, defendió en un correo electrónico enviado al medio la reputación de Mahony, destacando que el cardenal está representando a la comunidad católica de Los Ángeles en este momento de duelo.

“Está participando activamente en las congregaciones generales, reuniones, misas públicas y otros eventos a los que asistirán los cardenales esta semana y en los próximos días”, dijo Alarcón.

Mahony, según The New York Times, no puede participar en la elección del próximo sumo pontífice, puesto que, al ser mayor de 80 años, no es elegible para votar.

El controvertido legado de Mahony

Tras la revelación de los documentos, Mahony ofreció disculpas a las víctimas. (REUTERS/Max Rossi/File Photo)

Durante su tiempo como arzobispo, Mahony fue una figura influyente, siendo considerado como uno de los más poderosos dentro de la Iglesia estadounidense. Se le reconocía como un político inteligente, con posturas relativamente progresistas y un firme defensor de los migrantes hispanos. Sin embargo, su reputación quedó profundamente dañada tras la publicación de los archivos que documentaban su papel en el encubrimiento de abusos.

En respuesta a las revelaciones, Mahony ofreció disculpas públicas a las víctimas y admitió haber sido ingenuo respecto a la efectividad de los “tratamientos” para los abusadores y al impacto de los crímenes en las víctimas.

“Dadas todas las tormentas que me han rodeado a mí y a la Arquidiócesis de Los Ángeles recientemente, la gracia de Dios finalmente me ayudó a comprender”, afirmó Mahony en su blog personal en febrero de 2013, tras la publicación de estos archivos.

En aquel entonces, José H. Gómez, arzobispo sucesor, decidió disciplinarlo, mientras que la arquidiócesis declaró que Mahony fue destituido de sus funciones oficiales y que no hablaría públicamente en nombre de la iglesia, según reportó el NYT.