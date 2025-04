Estos son los productos más populares que usan colorantes que la FDA planea eliminar en 2026

Los colorantes artificiales están presentes en miles de productos de consumo diario, desde alimentos hasta artículos de cuidado personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos solicitó formalmente a las empresas del sector alimentario que eliminen del mercado seis colorantes artificiales a base de petróleo antes de que finalice 2026. La iniciativa fue anunciada por el secretario Robert F. Kennedy Jr., quien explicó que la medida busca reducir la exposición de la población a estos aditivos, muchos de los cuales están presentes en productos dirigidos principalmente a niños.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no impuso una prohibición inmediata, pero sí se comprometió a acelerar la evaluación y aprobación de colorantes naturales como sustitutos. El comisionado de la FDA, Marty Makary, indicó que se trata de un cambio sustancial en el enfoque regulatorio, que prioriza ingredientes con perfiles más seguros para el consumo humano. En declaraciones recogidas por CBS News, el doctor Jon LaPook, corresponsal médico jefe de la cadena, afirmó que “no hay valor nutricional conocido en estos colorantes”, y remarcó que “es mejor prevenir que lamentar”.

Por su parte, los fabricantes de colorantes rechazaron las inquietudes en torno a su seguridad. En un comunicado citado por CBS News, la International Association of Color Manufacturers sostuvo que los colorantes artificiales son “esenciales para la consistencia, el atractivo visual y la confianza del consumidor en los productos alimenticios”.

La FDA impulsa un cambio en la formulación de productos que utilizan aditivos sintéticos derivados del petróleo. (REUTERS/Brian Snyder)

Miles de alimentos, bebidas, medicamentos y cosméticos utilizan los colorantes señalados

Uno de los colorantes más extendidos es el Rojo No. 40, también conocido como Allura Red AC o E 129 en Europa. Este aditivo aparece en una enorme variedad de alimentos procesados. En el rubro de bebidas, se encuentra en productos como Gatorade Fruit Punch, Fanta Soda, distintas marcas de leche saborizada con fresa y mezclas de limonada rosa. Entre los cereales, figuran Froot Loops de Kellogg’s y Lucky Charms de General Mills. En postres congelados, se encuentra en helados como Turkey Hill Black Raspberry, Breyers M&M’s Minis Caramel Fudge Light Ice Cream, Blue Bell Birthday Cake y los productos de Blue Bunny sabor fresa.

Además de su uso en alimentos, el Rojo 40 se incorpora en medicamentos pediátricos y cosméticos, lo que amplía su presencia más allá del supermercado. Según bases de datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y del Environmental Working Group, su exposición es particularmente alta en niños.

La eliminación de ciertos colorantes afecta a artículos populares en supermercados, farmacias y tiendas minoristas. (REUTERS/Brian Snyder)

Amarillo No. 5 y No. 6: los colorantes más frecuentes en snacks, bebidas y aderezos

El Amarillo No. 5 es otro de los colorantes bajo revisión. Según el Center for Research on Ingredient Safety de la Universidad Estatal de Michigan, este aditivo aparece en productos muy populares como Skittles, M&Ms, cereales como Lucky Charms, algunas mezclas para pasteles, la bebida Mountain Dew de PepsiCo, así como en aderezos y encurtidos industriales como la ensalada francesa cremosa de Kraft y el relish dulce de Vlasic.

El Amarillo No. 6, por su parte, también se encuentra en cereales como Trix y Froot Loops, en bebidas como Fanta, en productos congelados como Otter Pops y en otros alimentos dirigidos a un público infantil. Su combinación con otros colorantes crea los colores brillantes que caracterizan a muchos productos procesados y ultra procesados.

Muchos productos dirigidos al público infantil contienen colorantes que serán retirados del mercado estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Azul No. 1 y Azul No. 2: colorantes ampliamente utilizados en caramelos, energizantes y productos farmacéuticos

Los colorantes Azul No. 1 y Azul No. 2 son fundamentales en la fabricación de golosinas multicolores. El Azul No. 1 se encuentra en caramelos como M&Ms, Skittles, Airheads y Jolly Ranchers. También aparece en el glaseado Funfetti Aqua Blue de Pillsbury, en yogures como el Blueberry Patch de YoPlait, gelatinas saborizadas, jarabes de cócteles como los blue curaçao de Monin y Torani, y en bebidas energéticas como Red Bull Blue. Incluso forma parte de la formulación de medicamentos como el Prozac.

El Azul No. 2, también etiquetado como Indigotine o Indigo Carmine, se usa en decoraciones de glaseados, alimentos procesados, y también en productos no comestibles como jabones, champús y algunos alimentos para mascotas, lo que evidencia su amplia utilización industrial.

Algunos productos de higiene personal también incorporan colorantes sintéticos que están bajo revisión regulatoria. (Imagen ilustrativa Infobae)

Verde No. 3: su uso no se limita a alimentos, también aparece en productos de higiene personal

El último de los colorantes incluidos en el plan de eliminación es el Verde No. 3, presente tanto en algunos alimentos como en productos de cuidado bucal. Marcas como Colgate y Listerine lo incorporan en sus enjuagues bucales, mientras que también aparece en ciertos caramelos mentolados. Su presencia en productos de uso diario destaca la dificultad de limitar la exposición sin una política de sustitución amplia y coordinada.

La revisión de estos seis colorantes marca un hito en la política alimentaria estadounidense. Aunque no se trata de una prohibición inmediata, el llamado a su eliminación progresiva marca una dirección clara hacia la sustitución por compuestos de origen natural. El proceso requerirá una transformación en la formulación de miles de productos de consumo masivo, desde golosinas hasta medicamentos, con implicaciones relevantes para fabricantes, consumidores y reguladores.