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Cómo es un F-15E Strike Eagle, el caza de Estados Unidos que fue derribado en Irán

La tripulación del caza F-15E Strike Eagle fue blanco de una operación de rescate tras el siniestro, logrando recuperar a uno de sus integrantes, mientras que la ubicación del segundo ocupante sigue sin confirmarse

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Un F-15E Strike Eagle despega para un vuelo de combate en apoyo de la Operación Furia Épica durante la guerra de Irán en un lugar no revelado, 21 de marzo de 2026. Fuerza Aérea de EE. UU./vía REUTERS
Un F-15E Strike Eagle despega para un vuelo de combate en apoyo de la Operación Furia Épica durante la guerra de Irán en un lugar no revelado, 21 de marzo de 2026. Fuerza Aérea de EE. UU./vía REUTERS

Un avión militar estadounidense fue derribado en Irán el viernes y ha sido identificado como un F-15E Strike Eagle.

Este caza, operado por una tripulación de dos personas —un piloto y un oficial de sistemas de armas—, fue objeto de una operación de rescate que logró recuperar a uno de sus ocupantes dentro de territorio iraní, según informaron funcionarios de Estados Unidos e Israel. El paradero del segundo tripulante permanece sin confirmarse.

El F-15E Strike Eagle es una aeronave de combate de doble función, capaz de ejecutar misiones tanto aire-aire como aire-tierra. Desde su debut el 11 de diciembre de 1986, el modelo se ha consolidado como pieza clave en las operaciones aéreas de Estados Unidos, gracias a su capacidad para transportar grandes cargas de municiones y cubrir largas distancias. Puede alcanzar velocidades máximas de 3.020 kilómetros por hora (Mach 2,5), lo que le permite igualar la velocidad de los cazas más avanzados, y suele volar con una carga de hasta 4.500 kilogramos de armamento.

Primer plano de restos de metal de una aeronave de color gris azulado, con la palabra "EUROPE" grabada, sobre tierra y rocas pequeñas
Restos metálicos de una aeronave McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle, con la palabra "EUROPE" visible, se encuentran dispersos sobre un terreno pedregoso.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos resalta que el F-15E es la versión de ataque a tierra del caza táctico biplaza, diseñado para realizar ataques de precisión a baja altitud, incluso de noche y en condiciones meteorológicas adversas. Su sistema de navegación y selección de blancos, LANTRIN, proyecta imágenes infrarrojas del terreno en una pantalla ubicada frente al piloto, permitiendo vuelos rasantes nocturnos pese a la presencia de lluvia, niebla o humo. El radar a bordo, capaz de seguir el relieve, puede conectarse al piloto automático para vuelos autónomos a tan solo 30 metros de altura.

El F-15E Strike Eagle está equipado con dos motores Pratt & Whitney F100-PW-220 o 229, capaces de proporcionar hasta 26.300 kilogramos de empuje combinado, superando el peso máximo de la aeronave cargada con combustible y armamento. Este empuje le permite acelerar incluso durante ascensos verticales y maniobrar con agilidad en combate aéreo, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de atacar objetivos terrestres.

Un avión F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de EE. UU. despega para una misión de apoyo a la Operación Furia Épica durante la guerra de Irán en un lugar no revelado, el 9 de marzo de 2026. Fuerza Aérea de EE. UU./vía REUTERS
Un avión F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de EE. UU. despega para una misión de apoyo a la Operación Furia Épica durante la guerra de Irán en un lugar no revelado, el 9 de marzo de 2026. Fuerza Aérea de EE. UU./vía REUTERS

El armamento estándar incluye un cañón multicañón interno de 20 mm con 500 proyectiles, cuatro misiles AIM-9 Sidewinder, y hasta ocho misiles AIM-120 AMRAAM, tanto en versiones nucleares como convencionales. Además, puede portar cualquier tipo de bomba guiada por láser o sistema infrarrojo del inventario de la Fuerza Aérea estadounidense.

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El Strike Eagle ha sido empleado en misiones en Irak, Siria y Libia, entre otros escenarios, y su capacidad principal es la interdicción aérea para neutralizar fuerzas enemigas antes de que puedan atacar a las propias, según documentos militares. Su sistema de aviónica avanzada incluye un radar APG-70, navegación por GPS y una cabina trasera para el oficial de sistemas de armas, quien gestiona la selección y seguimiento de blancos mediante cuatro pantallas multifunción.

El costo unitario del F-15E fue de USD 31,1 millones al momento de su entrega inicial en 1988. Actualmente, la Fuerza Aérea de Estados Unidos cuenta con alrededor de 219 unidades de este modelo. El Strike Eagle mantiene la capacidad de detectar y destruir aeronaves hostiles gracias a sus sistemas electrónicos, mientras que el navegante se encarga de localizar objetivos en tierra, combinando así roles de superioridad aérea y ataque a superficie en una sola plataforma.

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