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Un sismo de 5,8 golpeó Afganistán y Pakistán: al menos ocho muertos en la zona afgana

El movimiento telúrico, registrado a 186 kilómetros de profundidad, se sintió en varias ciudades de Pakistán sin dejar víctimas

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En Pakistán no se identificaron heridos ni muertos hasta el momento (AP)
En Pakistán no se identificaron heridos ni muertos hasta el momento (AP)

Un sismo de magnitud 5,8 sacudió la noche del viernes una amplia región del noreste de Afganistán y el oeste de Pakistán, dejando un saldo de al menos ocho personas fallecidas, un niño herido y una persona desaparecida, según las autoridades afganas.

El temblor, que se registró a las 20:42 hora local, tuvo su epicentro en la zona montañosa de Yamgan, en la provincia de Badajshán, cerca de las fronteras con Tayikistán, Pakistán y la región de Cachemira bajo administración india.

Un niño resultó herido y una persona sigue desaparecida en la provincia de Badajshán (AP foto/Sirat Noori)
Un niño resultó herido y una persona sigue desaparecida en la provincia de Badajshán (AP foto/Sirat Noori)

El epicentro del sismo se ubicó en la cordillera del Hindu Kush, aproximadamente a 150 kilómetros al este de la ciudad de Kunduz y a una profundidad de 186 kilómetros, de acuerdo con datos del Centro Sismológico Euro-Mediterráneo y el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Afganistán se encuentra en una región de alta actividad sísmica por la interacción de placas tectónicas (EFE)
Afganistán se encuentra en una región de alta actividad sísmica por la interacción de placas tectónicas (EFE)

Las víctimas confirmadas por la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres afgana corresponden al derrumbe de una vivienda en la zona de Gusfand Dara, en el distrito de Bagram, situado a unos 60 kilómetros de la capital, Kabul.

El portavoz del gobernador de Kabul, Hafizullah Basharat, explicó que todas las víctimas pertenecían a una misma familia y que el incidente ocurrió cuando se desplomó una casa en las afueras de la ciudad.

Las zonas más afectadas son rurales, con construcciones de ladrillo de barro y madera (Save the Children via AP)
Las zonas más afectadas son rurales, con construcciones de ladrillo de barro y madera (Save the Children via AP)

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán también confirmó este balance y señaló que en el distrito de Khak-e-Jabbar, en la misma provincia, algunas viviendas y muros sufrieron daños, aunque no se registraron víctimas adicionales.

Hasta el momento, en territorio paquistaní no se reportaron víctimas ni daños materiales, aunque el evento generó inquietud entre la población.

En Pakistán, la población salió a las calles por temor a réplicas tras el temblo (AP Foto/Anjum Naveed)
En Pakistán, la población salió a las calles por temor a réplicas tras el temblo (AP Foto/Anjum Naveed)

Ante la emergencia, el Ministerio de Salud del gobierno talibán dispuso la alerta máxima en los hospitales centrales de Kabul y ordenó a las autoridades sanitarias de las provincias vecinas que mantuvieran la máxima preparación ante la posibilidad de que se presentaran más heridos.

El portavoz del Ministerio de Salud, Sharafat Zaman, indicó que todas las instalaciones médicas fueron instruidas para garantizar una respuesta rápida y coordinada en caso de necesidad.

Afganistán se encuentra en una región de alta actividad sísmica por la interacción de placas tectónicas (AP Photo/Rodrigo Abd, Archivo)
Afganistán se encuentra en una región de alta actividad sísmica por la interacción de placas tectónicas (AP Photo/Rodrigo Abd, Archivo)

El impacto del sismo se concentró especialmente en las zonas rurales y periféricas, donde las viviendas suelen estar construidas con materiales poco resistentes, como ladrillos de barro y madera, lo que aumenta la vulnerabilidad de la población ante fenómenos de este tipo.

Afganistán enfrenta dificultades persistentes para responder a desastres naturales, sobre todo en regiones apartadas donde la comunicación con la capital tarda varias horas en establecerse.

El sismo fue percibido con intensidad en ciudades como Islamabad y Peshawar (AFP)
El sismo fue percibido con intensidad en ciudades como Islamabad y Peshawar (AFP)

Desde hace años, Afganistán se encuentra en una región de elevada actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas.

Los terremotos han sido responsables de numerosas tragedias en el país. En agosto del año pasado, un sismo de 6,0 grados generó más de 2.200 muertes en la provincia de Kunar, con aldeas enteras destruidas y decenas de personas atrapadas bajo los escombros.

La región ha experimentado otros terremotos devastadores en los últimos años (Reuters)
La región ha experimentado otros terremotos devastadores en los últimos años (Reuters)

Posteriormente, en noviembre, un terremoto de 6,3 grados en la provincia de Samangan causó al menos 27 muertos y cerca de 1.000 heridos, además de daños en sitios históricos como la Mezquita Azul de Mazar-e-Sharif y el Palacio Bagh-e-Jahan Nama en Khulm.

En octubre de 2023, un sismo de 6,3 grados y sus réplicas en el oeste afgano provocaron miles de muertes.

(Con información de Europa Press y AP)

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