Estados Unidos

El presupuesto de la NASA de Trump respalda la instalación de una base lunar

La propuesta del republicano reduce los fondos para la investigación científica

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El presupuesto de la administración Trump destina alrededor de 175 millones de dólares a la base lunar
El presupuesto de la administración Trump destina alrededor de 175 millones de dólares a la base lunar

La Casa Blanca vuelve a pedir al Congreso que recorte casi a la mitad el presupuesto científico de la NASA, replicando un intento del año pasado que fue rechazado por los legisladores.

La propuesta, publicada el viernes por la mañana, busca recortar aproximadamente 6.000 millones de dólares del gasto total de la NASA, un segundo intento del gobierno de Trump de reducir el presupuesto de la agencia en casi una cuarta parte, después de que los legisladores lo financiaran con los niveles de la era Biden el año pasado.

Como parte de la solicitud de reducción, el gobierno propuso recortes de 3.400 millones de dólares a los programas científicos de la agencia mediante la cancelación de 40 misiones, un plan que probablemente vuelva a ser impopular entre los legisladores.

Si bien la Casa Blanca no especificó ninguna misión, el gobierno ya había propuesto la cancelación de programas de exploración de Marte, telescopios de rayos X y satélites de investigación. Los recortes del año pasado incluyeron un programa para recolectar muestras de suelo marciano para su estudio, que la Casa Blanca presentó el viernes como un ejemplo de gasto innecesario cancelado.

La propuesta surge mientras el administrador de la NASA, Jared Isaacman, intenta reformar el programa espacial del país. En marzo, Isaacman anunció una serie de cambios que pretendía implementar en la agencia, como la transición a cohetes comerciales para los lanzamientos lunares, el aumento del ritmo de las misiones y el establecimiento de una base lunar que costará 30 mil millones de dólares durante la próxima década.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El gobierno de Trump busca reducir 6.000 millones de dólares del gasto total de la NASA en su nueva propuesta presupuestaria.

El presupuesto de la administración Trump, que destina alrededor de 175 millones de dólares a la base lunar, es la primera señal de que la Casa Blanca respalda los ambiciosos planes de Isaacman.

Al igual que el año pasado, la administración también solicitó la eliminación gradual del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), fabricado por Boeing y considerado “excesivamente caro y retrasado”, y de la cápsula tripulada Orion de Lockheed Martin Corp., que actualmente transporta a cuatro astronautas en una misión lunar, para su reemplazo por alternativas comerciales.

La Casa Blanca también solicita un recorte de alrededor de mil millones de dólares a la Estación Espacial Internacional, cuyo desmantelamiento está previsto para 2030, y el “rápido desarrollo y despliegue de estaciones espaciales comerciales”. Sin embargo, en marzo, funcionarios de las agencias anunciaron que cuentan con un presupuesto más limitado de lo esperado para financiar el desarrollo de estaciones espaciales comerciales.

La solicitud presupuestaria del presidente suele utilizarse como punto de partida para el proceso de asignación de fondos de los legisladores. También incluye solicitudes específicas de las agencias que se negociarán en el Congreso en los próximos meses.

(Bloomberg)

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