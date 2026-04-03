Estados Unidos

Un cachorro de oso huérfano es rescatado y reubicado por la policía estatal de Nueva Jersey

El pequeño animal quedó bajo custodia de especialistas que prevén su adopción por una osa que perdió crías recientemente, mientras las autoridades recuerdan la prohibición de intervenir con fauna silvestre sin licencia

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Un oficial de policía sonriente con uniforme azul y guantes negros sostiene un cachorro de oso negro con las patas hacia la cámara. Un coche policial está detrás
Autoridades recuerdan que solo expertos deben evaluar y asistir a cachorros de fauna silvestre desamparados para evitar daños involuntarios (Facebook: New Jersey State Police﻿).

Un osezno fue rescatado esta semana por la Policía Estatal de Nueva Jersey tras ser hallado solo y desorientado junto a la autopista I-78, en el condado de Union. El hallazgo puso en marcha un despliegue de asistencia de emergencia. Según declaró un agente anónimo al medio The Post, el animal fue encontrado “junto a una valla, sobre la autopista I-78, cerca del mojón 12,2”.

Al llegar, el oficial temió que el cachorro pudiera lanzarse al tráfico. Decidió capturarlo tras un breve forcejeo, describiéndolo como “muy pequeño, de unos cuatro kilos y aspecto de haber nacido hace poco”. Un segundo agente colaboró para asegurar al ejemplar y transportarlo a las dependencias policiales, donde fue entregado en cuestión de minutos al Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey.

El nuevo hogar del oso cachorro rescatado

Las imágenes de la operación, publicadas por la policía en sus redes sociales, muestran al oso tras ser rescatado con un agente y asomando la cabeza desde el asiento trasero del patrullero. Las fotos generaron miles de reacciones en línea, incluyendo comentarios como “detenido por exceso de ternura”, recogidos tanto por el New York Post como por Fox News.

El destino del cachorro quedó marcado por una tragedia previa. Días antes, una hembra adulta, presumiblemente la madre, fue hallada muerta en la propia autopista, víctima de un atropello probablemente por un camión. “Pensamos que era la madre del cachorro y que, como el cachorro no sabía qué hacer, había estado vagando solo durante uno o dos días”, explicó el agente a The Post. No obstante, de acuerdo con New York Post, poco después, los oficiales confirmaron con las autoridades ambientales que otra osa, que se recuperaba tras perder a algunos de sus cachorros, podía adoptar al osezno.

Para la Policía Estatal de Nueva Jersey, el caso constituye una situación atípica. El agente responsable del operativo, con dos años y medio de servicio, definió la acción como “la llamada más memorable” de su carrera y subrayó el efecto emocional de haber conseguido “un final feliz” para el cachorro hallado junto a la vía férrea. Según relató el agente, quien prefirió no ser identificado, el desenlace generó satisfacción en el equipo: “El cachorro tendrá una nueva mamá y una familia.”

Un cachorro de oso de pelaje oscuro y ojos azules claros asoma por encima de un asiento de vehículo gris oscuro, con las patas agarrando el asiento
Las imágenes del rescate del oso cachorro en Union, Nueva Jersey, viralizaron la historia en redes sociales por su ternura y emotividad (Facebook: New Jersey State Police﻿).

Los osos negros en Nueva Jersey: presencia, riesgos y recomendaciones

Según el Departamento de Protección de Vida Silvestre de Nueva Jersey, los osos negros son originarios del estado y en la adultez pueden superar los 180 kilos (400 libras). Cada año, emergen de la hibernación entre marzo y mayo, período en el que las crías permanecen bajo el cuidado materno. Este episodio motivó la publicación de directrices preventivas, entre ellas, evitar dejar comida accesible y gestionar adecuadamente los residuos domiciliarios para no atraer a estos animales a zonas residenciales.

El auge de imágenes y mensajes en redes sociales que celebran la ternura del osezno llevó a las autoridades a reiterar una advertencia: es ilegal poseer, alimentar o manipular fauna silvestre sin licencia y solo especialistas pueden determinar si un animal requiere asistencia.

La legislación estatal prohíbe que personas no autorizadas intervengan ante la presencia de cachorros silvestres, incluso cuando parezcan desamparados, ya que, según el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey, “la madre suele estar cerca”. La recomendación oficial es contactar a un rehabilitador de fauna o a un oficial local en caso de duda, evitando el contacto directo para prevenir daños involuntarios.

La dependencia enfatiza en un documento: “Los osos negros aprenden rápido. Si se les alimenta, ya sea intencionalmente o por residuos mal gestionados, pierden el instinto de evitar el contacto con humanos y pueden volverse agresivos”.

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