Este actor de Rocky se convirtió en ciudadano de EEUU y lanzó su propia marca de vodka artesanal

Dolph Lundgren obtuvo la ciudadanía estadounidense junto a su esposa en una ceremonia en Los Ángeles. (Mgm/Ua/Kobal/Shutterstock (5884920r)

El actor Dolph Lundgren, reconocido por su papel como Ivan Drago en la película Rocky IV, obtuvo la ciudadanía estadounidense en febrero de 2024, según informó la revista People. La ceremonia de naturalización tuvo lugar en Los Ángeles, donde también juró lealtad su esposa, Emma Krokdal, de origen noruego. Ambos recibieron su certificado de ciudadanía tras cumplir con los requisitos exigidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

Lundgren declaró que esta decisión fue resultado de su historia de vida ligada a Estados Unidos, país en el que estudió, desarrolló su carrera como actor y al que regresó tras varios años en Europa. “Este país ha sido mi vida. Todo lo bueno en mi vida ha venido de Estados Unidos”, afirmó en entrevista con Fox News Digital. El actor inició su carrera profesional en Nueva York después de estudiar ingeniería química en la Universidad de Washington y en el MIT.

Durante la ceremonia de naturalización, según citó People, Lundgren expresó que sentía que la ciudadanía era un paso pendiente desde hace décadas. Después de vivir en España, donde crecieron sus hijas, volvió a residir en California y recuperó su tarjeta de residencia. En sus palabras, convertirse en ciudadano formalizó un vínculo con el país que ya era parte de su identidad desde hace más de 40 años.

¿Qué es Hard Cut Vodka, la marca de bebida lanzada por Dolph Lundgren?

Tras su naturalización, Lundgren lanzó una nueva marca de vodka producida íntegramente en Estados Unidos. De acuerdo con Fox News, el producto se llama Hard Cut Vodka y está elaborado con papas Russet cultivadas en Idaho y agua de deshielo de las Montañas Rocosas. La bebida tiene una graduación alcohólica de 90 grados (45 % de alcohol por volumen).

La idea del emprendimiento surgió, según el actor, después de una cita con su esposa en Santa Bárbara, donde notó que no encontraba una versión del vodka que se ajustara a sus preferencias. “Probé algunos vodkas, no me gustaron, y ella me dijo: ‘¿Por qué no haces el tuyo?’”, relató a Fox News Digital. A partir de allí, el actor inició la búsqueda de una destilería con la que pudiera desarrollar un producto que cumpliera con sus expectativas.

The Spirits Business reportó que Lundgren se asoció con una destilería en Idaho, cuyo nombre no ha sido revelado, y trabajó en conjunto con el bartender internacional Philip Duff para diseñar el perfil del vodka. El actor aseguró que eligió esta ubicación por las condiciones específicas del insumo principal: “La papa le da una textura muy particular en boca”, explicó. La producción comenzó a mediados de 2024 y actualmente se distribuye en California.

El actor protagonizó Rocky IV y estudió ingeniería química en Estados Unidos antes de lanzar su carrera actoral. (Instagram/Dolph Lundgren)

¿Qué premios ha ganado el vodka de Dolph Lundgren?

Hard Cut Vodka recibió en 2024 una medalla Doble Oro en la Competencia Mundial de Bebidas Espirituosas de San Francisco, uno de los certámenes más reconocidos del sector. Según Forbes, el jurado destacó el perfil sensorial del producto, que incluye notas de hinojo, manzana verde y caramelo. El reconocimiento posicionó al producto como una propuesta con estándares internacionales en la categoría de vodkas artesanales.

Lundgren explicó que, a diferencia de otras celebridades que han invertido en marcas de tequila o whisky, eligió el vodka porque el mercado ofrecía un mayor margen de innovación. “Vi el mercado del vodka como un campo muy abierto”, dijo a Fox News Digital. También indicó que deseaba vincular el producto a su imagen pública como figura del cine de acción.

¿Dónde vive Dolph Lundgren y por qué decidió invertir en EEUU?

Lundgren reside actualmente en California, estado al que regresó hace más de una década luego de vivir en Europa. En entrevistas con Fox News y People, explicó que su exesposa y la crianza de sus hijas lo llevaron a instalarse en España durante un periodo prolongado, pero que siempre tuvo la intención de regresar a Estados Unidos. Una vez de vuelta, decidió recuperar su residencia permanente y completar el proceso de ciudadanía.

Al ser consultado por su decisión de emprender en Estados Unidos, el actor afirmó que el entorno comercial del país ofrecía condiciones más organizadas para invertir. “La gente aquí es más atenta para hacer negocios”, afirmó. Además, sostuvo que lanzar un producto de fabricación nacional era coherente con su estatus de nuevo ciudadano. “Ahora es un vodka estadounidense, lo cual es genial. Pertenece a aquí”, expresó.

Según información publicada por The Spirits Business, el proceso de producción se realiza íntegramente en Idaho, y el actor mantiene una participación activa en las decisiones estratégicas. Si bien aún no se han publicado cifras de ventas ni detalles sobre distribución nacional, Forbes informó que la empresa evalúa expandir el producto a otros mercados estatales durante 2025.

Lundgren lanza Hard Cut Vodka con ingredientes de Idaho y agua de las Montañas Rocosas, destacando su producción nacional. (Instagram/@dolphlundgren)

¿Cuál es la trayectoria de Dolph Lundgren en Estados Unidos?

Lundgren inició su formación universitaria en el Instituto Real de Tecnología de Estocolmo, antes de mudarse a Estados Unidos para continuar sus estudios en el MIT. Su carrera en el cine comenzó después de trabajar como guardaespaldas de la cantante Grace Jones, con quien mantuvo una relación en la década de 1980. En 1985 alcanzó notoriedad internacional con su papel en Rocky IV, donde interpretó a Ivan Drago.

Durante las últimas décadas ha trabajado en varias producciones cinematográficas, incluidas las franquicias Los Mercenarios, Creed y Aquaman. En entrevista con Fox News Digital, señaló que mantiene una relación profesional y personal con Sylvester Stallone, y que sus respectivas hijas han establecido una amistad cercana.

El actor también ha expresado que su formación en ingeniería química influyó en su interés por los procesos de destilación y en su implicación técnica en el desarrollo de Hard Cut Vodka. Según declaró a People, supervisa directamente parte del proceso de producción y planea continuar vinculado a la operación comercial.