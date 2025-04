Qué restricciones habrá en Nueva York si no se obtiene una REAL ID antes del 7 de mayo

El DMV de Nueva York exige que los solicitantes presenten documentos originales y se tomen una nueva fotografía para obtener la REAL ID. (Otto Pleska/Grosby)

A un mes del vencimiento del plazo federal, el Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York (DMV) intensificó su llamado a los residentes para que obtengan la REAL ID o una Identificación Mejorada (Enhanced ID) antes del 7 de mayo de 2025, fecha límite impuesta a nivel nacional.

Según informó el medio Hudson Valley Post, a partir de esa fecha, todos los pasajeros mayores de 18 años que deseen abordar vuelos nacionales en Estados Unidos o ingresar a instalaciones federales seguras deberán presentar una identificación compatible con los requisitos federales. Esto incluye la REAL ID, la Enhanced ID o un pasaporte válido.

La implementación de la REAL ID ha sido un proceso gradual a nivel nacional. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había extendido anteriormente la fecha límite debido a la pandemia de COVID-19, pero ha confirmado que no habrá más prórrogas. A partir del 7 de mayo de 2025, solo se permitirá abordar vuelos nacionales con una identificación compatible con la ley federal.

Según datos del DHS, en diciembre de 2023 menos del 55% de los estadounidenses contaban con una identificación REAL ID. En el caso de Nueva York, el DMV no ha publicado cifras oficiales recientes, pero funcionarios estatales han advertido que un número considerable de residentes aún no ha actualizado su documentación.

Las autoridades recomiendan no esperar hasta último momento para evitar retrasos, ya que se prevé una alta demanda de citas en las semanas previas al vencimiento del plazo.

La REAL ID es una identificación que cumple con los estándares federales de seguridad establecidos tras los atentados del 11 de septiembre. (U.S DHS)

¿Qué es la REAL ID?

La REAL ID es una credencial de identidad que cumple con los estándares federales establecidos por la Ley REAL ID de 2005, promulgada como respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001. El objetivo de esta ley es aumentar la seguridad y dificultar el uso de documentos de identidad falsificados para ingresar a instalaciones gubernamentales o abordar vuelos comerciales.

La legislación fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos y requiere que los estados emitan licencias de conducir y tarjetas de identificación que incluyan medidas de seguridad adicionales. La implementación de esta ley ha sido pospuesta varias veces, pero ahora se encuentra en su etapa final: desde el 7 de mayo de 2025, cualquier identificación estatal que no cumpla con los requisitos de la REAL ID dejará de ser válida para vuelos domésticos y acceso a ciertas instalaciones federales.

¿Qué pasa si no se obtiene la REAL ID?

Según explicó el comisionado del DMV, Mark J.F. Schroeder, quien no tenga una REAL ID o una identificación equivalente para el 7 de mayo no podrá abordar vuelos nacionales a menos que presente un pasaporte estadounidense vigente o una Enhanced ID, que también es válida bajo los estándares federales. “Lo último que quieres es retrasar un viaje, o peor, no poder volar en una emergencia porque no tienes la identificación correcta”, dijo Schroeder.

Además del transporte aéreo, los ciudadanos sin una identificación compatible no podrán ingresar a instalaciones federales protegidas, como bases militares o edificios gubernamentales con control de acceso.

Las licencias estándar que no tengan una estrella dorada en la parte superior derecha no serán aceptadas en aeropuertos ni edificios federales a partir de mayo. (Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles)

¿Cómo saber si ya se tiene una REAL ID?

Una forma rápida de identificar si se posee una REAL ID es revisar la licencia de conducir o tarjeta de identificación actual. Si el documento tiene una estrella negra o dorada en la esquina superior derecha, cumple con los requisitos. En cambio, si no tiene este símbolo, la identificación no será válida para vuelos nacionales después del 7 de mayo, aunque sí seguirá siendo válida para conducir y como documento de identidad en general.

Por su parte, la Enhanced ID no lleva estrella, pero también es aceptada para vuelos nacionales y cruces fronterizos por tierra o mar hacia Canadá, México y algunos países del Caribe. Esta opción solo está disponible en algunos estados, incluido Nueva York.

¿Cuáles son los pasos para obtener una REAL ID?

Para solicitar una REAL ID, los residentes de Nueva York deben acudir en persona a una oficina del DMV. No se puede realizar el trámite en línea, ya que es obligatorio presentar documentos originales y tomarse una nueva fotografía.

El DMV recomienda seguir los siguientes pasos:

Reunir la documentación necesaria , que incluye: un comprobante de identidad (como un pasaporte o acta de nacimiento); Un documento con el número del Seguro Social (como una tarjeta del Seguro Social o un W-2); Dos comprobantes de residencia en Nueva York (como facturas de servicios, extractos bancarios o contratos de arrendamiento) y si corresponde, documentos que certifiquen un cambio de nombre (como certificados de matrimonio o decretos judiciales)

Utilizar la guía de documentos del DMV , disponible en su sitio web oficial, para verificar que los documentos seleccionados cumplan con los requisitos.

Completar el formulario de solicitud de licencia de conducir o tarjeta de identificación.

Solicitar una cita previa en la página del DMV para evitar esperas prolongadas.

Acudir al DMV con todos los documentos originales. Allí se tomará una fotografía y se completará el proceso de solicitud.

Esperar la llegada de la nueva identificación, que será enviada por correo en un plazo de aproximadamente dos semanas.

El DMV de Nueva York ofrece una guía de documentos y un sistema de preselección en línea para facilitar la preparación antes de la cita. (REUTERS/Lucy Nicholson)

¿Cuánto cuesta la REAL ID?

En Nueva York, el costo de la REAL ID es el mismo que el de una licencia de conducir o identificación estándar. El precio varía según el tipo de documento y su duración, pero en general se encuentra entre 64 y 80 dólares. Si se solicita antes del vencimiento del documento actual, no se cobra una tarifa adicional.

En cambio, la Enhanced ID tiene un costo adicional de 30 dólares sobre el precio regular de la licencia o identificación estándar, debido a sus funciones extendidas para viajes internacionales por tierra o mar.

Con el objetivo de agilizar el trámite, el DMV de Nueva York ha desarrollado varios recursos en línea. Entre ellos se encuentra una guía interactiva de documentos, que permite a los usuarios seleccionar el tipo de identificación que desean obtener y les muestra una lista personalizada de los documentos requeridos. También existe un sistema de preselección que permite completar parte del formulario antes de la visita al DMV.

“Queremos que todos los neoyorquinos estén preparados”, reiteró Schroeder. “Antes de visitarnos, consulten nuestros recursos en línea para asegurarse de que tienen todo lo necesario”.