El secretario del Tesoro de EEUU descartó una posible recesión por los nuevos aranceles impuestos por Donald Trump

El Tesoro de los Estados Unidos descartó una posible recesión a consecuencia de los nuevos aranceles impuestos por Trump (REUTERS/ARCHIVO)

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, señaló este domingo que el presidente Donald Trump no tiene intención de revertir la nueva política arancelaria aplicada por su Administración hasta observar las respuestas de los países afectados por los nuevos gravámenes. Bessent descartó que esta medida pueda llevar al país a una recesión, enfatizando que, desde el anuncio de los aranceles, aproximadamente medio centenar de naciones ya han iniciado contactos con la Administración para negociar acuerdos bilaterales.

En una entrevista con la cadena NBC, Bessent afirmó que la decisión de implementar esta política arancelaria fue tomada tras un largo proceso de reflexión que comenzó durante la pandemia de COVID-19. Según el secretario, la crisis sanitaria global puso en evidencia los riesgos asociados a la dependencia de suministros extranjeros, especialmente en sectores clave como los medicamentos, los semiconductores y los envíos internacionales.

“Este es un problema de seguridad nacional”, declaró Bessent, quien argumentó que el impacto de la pandemia en las cadenas de suministro globales motivó a la Administración Trump a priorizar la autosuficiencia del país en estos sectores estratégicos. Además, el secretario del Tesoro destacó que los aranceles son una respuesta a lo que considera el comportamiento negativo de ciertos países en el ámbito económico internacional, calificando como “malos actores” a varias naciones con las que Estados Unidos ha mantenido desacuerdos comerciales durante años.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent (REUTERS/ARCHIVO)

Bessent también precisó que las negociaciones derivadas de esta nueva política arancelaria no serán rápidas. “Esperaremos a ver qué se nos ofrece y si lo creemos”, señaló, indicando que la Administración Trump no aceptará concesiones superficiales. “Después de décadas de mal comportamiento, uno no puede hacer borrón y cuenta nueva”, concluyó.

Este enfoque, que subraya la importancia de la negociación a largo plazo, refleja el tono firme y la determinación de la Administración Trump en sus relaciones comerciales internacionales.

Tras el anuncio de Trump el miércoles, el secretario del Tesoro de Estados Unidos aconsejó al resto de países que no escalen la guerra comercial con represalias a los aranceles anunciados.

"Veamos cómo evoluciona esto, porque si se toman represalias, así es como se intensifica la guerra," declaró Bessent en una entrevista con la cadena CNN.

El jefe del Tesoro aseguró que los países afectados por los aranceles tienen superávit comercial con Estados Unidos y que si toman medidas en represalia se verán perjudicados.

“Relájense, respiren hondo, no tomen represalias de inmediato”, declaró.

Donald Trump señala que estas tasas responden a "malos comportamientos" comerciales (REUTERS/ARCHIVO)

Trump anunció el miércoles la imposición de un arancel global base del 10 % para todos los países que considera que establecen barreras comerciales a los productos estadounidenses, aunque agrega un arancel adicional para aquellas naciones que considera los “peores infractores”.

Así, gravó hasta con el 34 % las importaciones de China, del 20 % para la Unión Europea, del 24 % para Japón, del 26 % para la India, del 17 % para Israel y del 10 % para la mayoría de naciones latinoamericanas.

El arancel mínimo del 10 % entró en vigor este sábado 5 de abril, mientras que la parte adicional que afecta a cada nación comenzará a aplicarse el día 9.

(Con información de Europa Press y EFE)