En medio de la incertidumbre por los aranceles, Kamala Harris habló por primera vez tras su derrota ante Donald Trump

Kamala Harris reaparece para asegurar que no se va “a ninguna parte” tras su derrota contra Trump. (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

La ex vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, hizo este jueves su primera aparición pública destacada desde su derrota en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, en las que el actual mandatario, Donald Trump, obtuvo la reelección. Durante su intervención en el foro Leading Women Defined, Harris aseguró que sigue comprometida con la vida pública y política, y declaró: “No me voy a ningún lado”.

Durante su discurso, Harris evitó mencionar directamente a Trump, pero aludió de forma irónica a las políticas impulsadas por su sucesor: “No estoy acá para decirles: ‘Les dije’”, comentó ante la audiencia, según compartió el medio estadounidense NBC.

En el evento, que reúne a decenas de mujeres negras influyentes en la política y los negocios, Harris abordó temas de autocuidado y resiliencia. “No podemos salir a luchar si no nos cuidamos a nosotras mismas y a las demás”, dijo, antes de añadir: “Nos veremos ahí fuera, porque yo no me voy a ningún lado”.

También advirtió sobre el temor que, según dijo, se ha extendido en los últimos meses: “Estamos viendo organizaciones que permanecen en silencio. Estamos viendo a quienes están cediendo ante amenazas claramente inconstitucionales. Y estas son las cosas que estamos presenciando cada día en estos últimos meses en nuestro país”.

Donald Trump y Kamala Harris, protagonistas del escenario político tras las elecciones de 2024: él desde la Casa Blanca, ella desde la oposición demócrata y con la vista puesta en California. (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

Además, Harris expresó preocupación por la dirección actual del país. “Nuestro compromiso de apoyarnos mutuamente, apoyar a nuestra comunidad y apoyar a nuestro país no ha cambiado”, afirmó. “Lo que sí ha cambiado desde 2016 es que estamos viendo cómo se revierten avances. Políticas que concebimos se están revirtiendo”, advirtió.

Harris insistió en la importancia del coraje cívico y del compromiso democrático. “Cuando una persona, cuando unas pocas, se mantienen firmes con el coraje que exhiben diariamente las líderes de esta sala, para decir: ‘siento miedo’, para decir que lo que está ocurriendo está mal, para decir que hay un camino que debemos trazar para salir adelante, comprendiendo el poder que aún tenemos en esta democracia, si logramos mantenerla… El coraje es contagioso”, afirmó.

Kamala Harris evalúa postularse como gobernadora de California en 2026, una contienda en la que parte como favorita según las encuestas, tras meses de silencio tras su derrota electoral frente a Donald Trump. (Foto AP/Jacquelyn Martin, archivo)

Desde la jornada electoral del pasado noviembre, Harris no ha ocupado ningún cargo político y se ha mantenido fuera del foco mediático. Sin embargo, según fuentes próximas, está valorando presentarse a las elecciones para la Gobernación de California en 2026, aunque se espera que cualquier anuncio oficial no se produzca antes de finales del verano boreal.

Una encuesta reciente realizada por Emerson College Polling y The Hill posiciona a Harris como la favorita en una contienda hipotética por el gobierno de California, con el respaldo del 60% de los encuestados. El actual gobernador, Gavin Newsom, no puede optar a la reelección, y su nombre también ha comenzado a sonar como posible candidato presidencial demócrata en 2028.

Si bien Kamala Harris no ha confirmado oficialmente sus planes políticos futuros, su reaparición pública y su popularidad en las encuestas alimentan las especulaciones sobre un posible regreso a la primera línea, esta vez desde California, el estado más poblado y más rico del país, en un escenario donde la contienda por la gobernación podría marcar el rumbo de su proyección nacional dentro del Partido Demócrata.

(Con información de Europa Press)