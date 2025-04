Se acerca la fecha límite para el Real ID en EEUU: estas son las preguntas más frecuentes

A partir del 7 de mayo de 2025 será necesario presentar un REAL ID para abordar cualquier vuelo comercial. (U.S DHS)

A partir del 7 de mayo de 2025, todas las personas mayores de 18 años que deseen abordar vuelos comerciales dentro de Estados Unidos o ingresar a determinadas instalaciones federales deberán presentar una identificación que cumpla con los requisitos del programa Real ID. Esta medida, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), tiene como objetivo fortalecer los controles de identidad a nivel nacional.

El programa Real ID se estableció mediante una ley federal aprobada por el Congreso en 2005, en respuesta a las recomendaciones de la Comisión del 11 de Septiembre. La normativa exige a los estados la emisión de licencias de conducir y tarjetas de identificación que incorporen medidas mínimas de seguridad, y su aplicación ha sido postergada en varias ocasiones debido a factores logísticos y a la pandemia de COVID-19, según el DHS.

La exigencia del Real ID afecta a todas las jurisdicciones de Estados Unidos, incluidos los 50 estados, el Distrito de Columbia y los territorios estadounidenses. A partir de la fecha establecida, no se permitirá el uso de licencias de conducir tradicionales para acceder a vuelos nacionales ni instalaciones federales restringidas, a menos que estas licencias cumplan con los estándares del Real ID. Según el DHS, otras formas de identificación aceptadas incluyen el pasaporte vigente, la tarjeta de pasaporte, la tarjeta de residencia permanente (Green Card) y las credenciales militares.

Documentos alternativos al Real ID incluyen pasaporte, Green Card y credenciales militares para viajar en EEUU. (Canva)

¿Qué es el Real ID y por qué es obligatorio a partir de 2025?

El Real ID es un documento de identificación emitido por los estados que cumple con una serie de estándares de seguridad establecidos a nivel federal. Entre estos estándares se encuentran la verificación documental del nombre, la fecha de nacimiento, el número de Seguro Social, la dirección y el estatus migratorio o de ciudadanía del solicitante. La ley que dio origen al Real ID fue promulgada como parte de una estrategia de seguridad nacional para prevenir el uso fraudulento de documentos de identidad.

A partir del 7 de mayo de 2025, este tipo de documento será requerido para abordar vuelos comerciales dentro de Estados Unidos, ingresar a instalaciones federales como bases militares y edificios del gobierno, y acceder a plantas nucleares, según lo establecido por el DHS.

¿Cómo saber si mi licencia de conducir es Real ID?

Una licencia o identificación que cumple con el estándar del Real ID suele incluir un símbolo de una estrella dorada o negra dentro de un círculo en la parte superior derecha del documento. Si la licencia no tiene este símbolo, probablemente no es válida para los propósitos definidos por la normativa federal a partir de mayo de 2025. Esta información ha sido confirmada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Licencias no compatibles con Real ID no serán aceptadas en edificios federales ni aeropuertos desde mayo de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se puede obtener un Real ID en Pensilvania?

En Pensilvania, el Departamento de Transporte del Estado (PennDOT) ha habilitado varios canales para la tramitación del Real ID. Entre ellos se encuentran la solicitud presencial en centros Real ID, el envío por correo para quienes han sido pre-verificados, y la tramitación en centros de licencias de conducir autorizados. La lista de documentos necesarios está disponible en el sitio web oficial del PennDOT (www.dmv.pa.gov).

Los solicitantes deben presentar:

Prueba de identidad (pasaporte estadounidense vigente o certificado de nacimiento original con sello en relieve).

Prueba del número de Seguro Social (tarjeta del Seguro Social o formulario W-2 con nombre completo y los nueve dígitos del SSN).

Dos comprobantes de dirección residencial en Pensilvania (facturas de servicios, estados de cuenta bancarios o licencia de conducir vigente).

Documentación legal de cambio de nombre si corresponde (certificados de matrimonio, decretos de adopción o sentencias judiciales).

El Real ID, creado en 2005, refuerza la seguridad al verificar identidad y ciudadanía según estándares federales. (U.S DHS)

¿Cuál es el costo del Real ID?

Según PennDOT, el costo inicial del Real ID incluye una tarifa única de 30 dólares, además de la tarifa de renovación correspondiente al tipo de documento. En el caso de una licencia de conducir no comercial válida por cuatro años, la tarifa actual es de 39.50 dólares. Para una tarjeta de identificación con foto, la tarifa asciende a 42.50 dólares. El documento Real ID tendrá una vigencia de cuatro años adicionales a los que le quedaban al documento anterior, a menos que se trate de una licencia de dos años por razones de edad.

¿Qué documentos sustituyen al Real ID para volar?

Quienes no deseen obtener un Real ID pueden seguir utilizando identificaciones federales aceptadas, como:

Pasaporte estadounidense vigente .

Tarjeta de pasaporte emitida por el Departamento de Estado.

Tarjeta de residencia permanente (Green Card) .

Tarjetas de identificación militar .

Documentos de viaje para no ciudadanos emitidos por el DHS.

Estas identificaciones seguirán siendo válidas como alternativa al Real ID después del 7 de mayo de 2025. Es decir, si una persona no cuenta con una licencia o tarjeta de identificación que cumpla con el estándar del Real ID, podrá utilizar un pasaporte vigente, una tarjeta de residencia permanente, una tarjeta de pasaporte o una credencial militar para abordar vuelos nacionales o ingresar a instalaciones federales que exijan verificación de identidad, tal como lo establece el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El costo del Real ID en Pensilvania incluye una tarifa única de USD 30 más los costos de renovación del documento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Es obligatorio el Real ID para menores de edad?

No. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) indica que los menores de 18 años no están obligados a presentar una identificación que cumpla con el Real ID para abordar vuelos domésticos. No obstante, deben viajar acompañados por un adulto que cuente con una identificación aceptada. Algunas aerolíneas pueden requerir documentos adicionales para menores.

¿Qué sucede si no tengo un Real ID después del 7 de mayo de 2025?

A partir de esa fecha, las personas que no cuenten con una forma de identificación que cumpla con los estándares federales del Real ID no podrán:

Abordar vuelos comerciales nacionales desde aeropuertos estadounidenses.

Ingresar a bases militares .

Acceder a edificios federales con controles de seguridad.

No se aplicarán multas por no tener un Real ID, pero el acceso a los espacios mencionados quedará restringido.

¿Se puede usar el Real ID para viajes internacionales?

No. El Real ID no sustituye al pasaporte y no es válido para viajes internacionales. Para vuelos fuera de Estados Unidos, sigue siendo necesario presentar un pasaporte vigente. Esta limitación ha sido aclarada por el DHS.

TSA confirma que menores de 18 años no necesitan Real ID si viajan acompañados por un adulto con identificación válida. (U.S DHS)

¿Es seguro compartir mis documentos con PennDOT?

Según el Departamento de Seguridad Nacional y PennDOT, los datos recolectados durante el proceso de solicitud del Real ID no se comparten con el gobierno federal. Cada estado administra de forma independiente la emisión y custodia de los documentos. El DHS no almacena ninguna base de datos nacional con información biométrica o de identificación.

¿Puedo conducir sin tener un Real ID?

Sí. La obtención del Real ID no es obligatoria para conducir. Una licencia de conducir tradicional sigue siendo válida para uso cotidiano dentro del estado, como operar un vehículo, identificarse ante autoridades estatales o acceder a servicios locales, siempre que no se utilice para propósitos federales.