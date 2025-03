Un conductor de Florida detuvo su autobús, discutió con dos pasajeros a bordo y los mató a disparos

El conductor ha sido arrestado mientras las autoridades mantienen la investigación abierta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A las 2:50 de la madrugada del domingo 30 de marzo, dos hombres murieron tras recibir disparos dentro de un autobús del sistema Miami-Dade Transit, en una parada ubicada en la intersección de NW 183rd Street y NW 7th Avenue, en Miami Gardens, según informó la policía local a medios como NBC News, CBS News y The Miami Herald. El vehículo estaba estacionado frente a un centro comercial cuando se produjo una discusión entre el conductor y dos pasajeros.

En medio del altercado, el conductor del autobús sacó un arma de fuego y disparó en varias ocasiones. Las víctimas fueron trasladadas en helicóptero al HCA Florida Aventura Hospital, donde murieron poco después. Según declaraciones de la vocera policial Diana Delgado recogidas por NBC News, se trató de “un incidente aislado” y no representa una amenaza general para los usuarios del transporte público.

El testigo Wabe God, vecino de la zona, declaró a CBS News que escuchó seis disparos mientras salía de una tienda cercana. “Yo no soporto la violencia que está ocurriendo en mi vecindario”, expresó. También comentó que los pasajeros “probablemente solo querían llegar a su destino” cuando “alguien decidió quitarles la vida”.

Lo que se sabe del incidente

El incidente ocurrió en la intersección de NW 183rd Street y NW 7th Avenue, en Miami Gardens.

La policía de Miami Gardens confirmó que el autobús no se encontraba en movimiento cuando ocurrió el tiroteo. El conductor había detenido el vehículo y, de acuerdo con los informes preliminares, la discusión escaló rápidamente. Según NBC News, el altercado ocurrió dentro del autobús y derivó en que el conductor extrajera un arma y disparara directamente a los pasajeros.

Ambos hombres fueron llevados al hospital en estado crítico. El uso del helicóptero en el operativo quedó registrado por medios locales y testigos. Minutos después de su ingreso, los médicos confirmaron la muerte de ambos. La policía acordonó parte del centro comercial donde ocurrió el hecho y detuvo al conductor para interrogarlo.

Las autoridades no han divulgado las identidades de los involucrados ni las razones detrás del enfrentamiento. La investigación permanece abierta y el conductor continúa bajo custodia. Según CBS News, no hay indicios de que el chofer haya sido atacado previamente ni se encontraron armas en poder de los pasajeros.

Portar armas está prohibido para los conductores

Las autoridades de transporte han dicho que los conductores tienen prohibido portar armas mientras están operando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de armas por parte del conductor contraviene de forma directa las normativas del sistema de transporte del condado. Según declaró Juan Mendieta, portavoz del Departamento de Transporte y Obras Públicas de Miami-Dade, a The Miami Herald, los operadores de autobuses “no están autorizados a portar armas de fuego” bajo ninguna circunstancia, ni siquiera como medida de defensa personal.

El Departamento de Transporte emitió un comunicado en el que asegura que está colaborando “plenamente” con la policía de Miami Gardens para esclarecer los hechos. La investigación, según Mendieta, busca determinar cómo el conductor accedió al arma y si hubo fallas en los protocolos de seguridad del sistema de transporte.

Reacciones políticas y del sindicato

La comisionada del condado, Eileen Higgins, presidenta del comité de Transporte, calificó el hecho como una tragedia. En un mensaje enviado a medios locales y recogido por The Miami Herald, expresó estar “devastada” por las muertes. “Es otro ejemplo de por qué las personas no deberían tener armas. Dos personas seguirían vivas si hubiera sido una discusión a gritos y no un tiroteo”, dijo.

El sindicato Transport Workers Union Local 291, que representa a los operadores del sistema de transporte público, también se pronunció. En un comunicado oficial citado por The Miami Herald, la organización expresó su consternación y aseguró que está trabajando con las autoridades para que el proceso de investigación sea “transparente”. También subrayó su compromiso para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.