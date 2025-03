¿Es seguro para titulares de Green Card y visa viajar fuera de EEUU? Todo lo que se necesita saber

Las políticas migratorias de EE. UU. complican el regreso de titulares de Green Card y visas temporales. (Jesús Aviles/Infobae)

El proceso de viajar al extranjero y regresar a Estados Unidos se ha vuelto más complicado para muchos viajeros, especialmente para aquellos que son titulares de Green Card (residencia permanente) o visas temporales. Las políticas migratorias de Estados Unidos han incrementado los controles en los aeropuertos y otros puntos de entrada, lo que ha generado preocupaciones sobre los riesgos de viajar al extranjero y las posibles complicaciones al regresar. Los titulares de visas y Green Card pueden enfrentarse a un escrutinio más estricto, especialmente si su historial migratorio no es completamente claro o si han pasado largos períodos fuera del país.

La administración estadounidense ha reforzado las medidas de control fronterizo y ha implementado políticas que permiten una mayor flexibilidad a los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para denegar la entrada a viajeros, incluso si tienen documentos válidos. Este cambio de enfoque se enmarca dentro de los esfuerzos del gobierno para reducir la inmigración ilegal y garantizar la seguridad nacional. Por esta razón, los viajeros deben ser conscientes de las posibles implicaciones de sus viajes internacionales y cómo pueden afectar su estatus migratorio al regresar.

En este contexto, es esencial que los titulares de Green Card y visas se informen adecuadamente sobre los requisitos actuales, las mejores prácticas para evitar problemas en la frontera y los pasos a seguir en caso de que se enfrenten a dificultades durante su reingreso. A continuación, se detallan las principales consideraciones y recomendaciones para quienes planean viajar fuera de Estados Unidos.

¿Es recomendable viajar al extranjero si eres titular de una Green Card o visa?

Aunque los residentes permanentes legales (titulares de Green Card) y los titulares de visas temporales tienen derecho a viajar fuera de Estados Unidos, se recomienda que evalúen cuidadosamente los riesgos antes de hacerlo. Según Hilton Beckham, comisionado adjunto de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los titulares de Green Card que no hayan violado ninguna ley de inmigración, cometido fraude o incumplido los requisitos de reingreso no deberían tener problemas para regresar a Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades de inmigración han intensificado los controles, lo que podría afectar la experiencia de aquellos que se ausentan durante períodos largos o que tienen antecedentes migratorios o penales complejos.

Por otro lado, los titulares de visas temporales, como las visas de estudiante (F-1) o de turista (B-1/B-2), tienen menos derechos en comparación con los residentes permanentes. Esto significa que un oficial de CBP tiene la última palabra sobre si pueden ingresar nuevamente a EE. UU., y puede negar la entrada incluso si los documentos están en orden.

Controles fronterizos más estrictos generan preocupaciones para viajeros con historial migratorio complejo. (Archivo)

¿Cuáles son los documentos necesarios para viajar al extranjero y regresar a EEUU?

Antes de salir del país, los viajeros deben asegurarse de que sus documentos estén completamente actualizados y en orden. Para los residentes permanentes, es crucial tener la Green Card válida, que es la principal forma de evidencia de su estatus legal en Estados Unidos. Además, si se planea estar fuera del país durante un largo período, los residentes deben solicitar un Permiso de Reingreso (Formulario I-131) antes de viajar. Este documento es fundamental para evitar que su residencia sea cuestionada a su regreso si han estado fuera por más de un año. Sin este permiso, se podría considerar que el residente ha abandonado su estatus.

Los titulares de visas temporales deben verificar que sus visas y pasaportes estén vigentes para evitar problemas en el regreso. Si una visa está próxima a vencer, es recomendable renovarla antes de salir de Estados Unidos. Para los estudiantes F-1, por ejemplo, es necesario tener un Formulario I-20 actualizado y firmado por la universidad antes de salir, y para los trabajadores con visa H-1B o L-1, también es aconsejable llevar una carta del empleador que confirme su puesto y que la relación laboral sigue activa.

Oficiales de CBP tienen mayor flexibilidad para denegar entrada a viajeros con documentos válidos. (Andina)

¿Qué sucede si eres detenido al regresar a Estados Unidos?

Aunque los titulares de Green Card y visas tienen derecho a ingresar a Estados Unidos, algunos pueden ser detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para una inspección más exhaustiva. Este proceso se realiza principalmente en inspecciones secundarias, donde los viajeros pueden ser cuestionados más profundamente sobre su viaje, su estatus migratorio y otros aspectos relacionados con su entrada a Estados Unidos. Es importante señalar que los residentes permanentes tienen derecho a un juicio migratorio si se cuestiona su estatus, lo que no ocurre con los titulares de visas temporales, que no tienen el mismo nivel de protección legal.

Si un residente permanente o un titular de visa enfrenta problemas al regresar, como una denegación de entrada, es fundamental que esté preparado para manejar la situación. En estos casos, es recomendable tener información de contacto de un abogado de inmigración y asegurarse de que cualquier problema sea documentado correctamente. Los residentes permanentes, en particular, tienen derecho a defender su estatus ante un juez de inmigración si es necesario.

Titulares de Green Card deben evaluar riesgos antes de viajar al extranjero. (Shutterstock)

¿Pueden los oficiales revisar mis dispositivos electrónicos al ingresar a EE. UU.?

Uno de los aspectos más polémicos del proceso de reingreso a Estados Unidos es la posibilidad de que los oficiales de CBP revisen los dispositivos electrónicos de los viajeros. Según las políticas vigentes, los oficiales tienen plena autoridad para solicitar que los viajeros desbloqueen sus teléfonos, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos durante la inspección fronteriza. Aunque los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes no están obligados a entregar contraseñas o desbloquear dispositivos, los viajeros con visa sí están obligados a cooperar.

Este tipo de revisiones se realizan para garantizar que los viajeros no estén involucrados en actividades ilegales, como terrorismo o fraude, y se pueden hacer sin necesidad de una orden judicial. La ACLU ha advertido que este tipo de prácticas podrían violar los derechos de privacidad de los viajeros, por lo que es recomendable que las personas con dispositivos electrónicos protejan su información sensible antes de viajar. Además, si un dispositivo es confiscado para su inspección, los viajeros pueden solicitar un recibo o registro de la confiscación.

Documentos actualizados son esenciales para evitar problemas al regresar a Estados Unidos. (Shutterstock)

¿Qué hacer si tus documentos son revisados y tienes problemas al regresar a EEUU?

Si un viajero enfrenta problemas durante su reingreso, como una detención prolongada o la necesidad de presentar más pruebas para ingresar, es fundamental seguir ciertos pasos. Primero, el viajero debe mantenerse calmado y cooperar con los oficiales, ya que la falta de cooperación podría complicar más la situación. En segundo lugar, si los oficiales no permiten el reingreso, el viajero tiene derecho a ser asistido por un abogado de inmigración y a apelar la decisión ante un juez de inmigración. Los residentes permanentes tienen más protecciones legales que los titulares de visas temporales en este aspecto.

Si se detiene un dispositivo electrónico, los viajeros pueden solicitar un recibo y, en algunos casos, se les permite seguir su viaje mientras se resuelve la situación. La ACLU también sugiere que los viajeros anoten los nombres y números de placa de los oficiales para poder hacer un seguimiento adecuado si sienten que se han violado sus derechos.

¿Qué pasos tomar antes de viajar fuera de EEUU?

Antes de viajar, los titulares de visas y Green Card deben asegurarse de que sus documentos estén completamente actualizados y que su estatus migratorio esté en regla. Es esencial llevar toda la documentación necesaria, como pasaporte, visa o Green Card, y otros documentos de respaldo. Además, los viajeros deben consultar con un abogado de inmigración si tienen dudas sobre su caso o su estatus migratorio antes de salir del país. Esto es especialmente importante si han tenido problemas migratorios previos o si planean estar fuera de Estados Unidos por períodos prolongados.