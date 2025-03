La sorprendente historia de un hombre de Florida que ganó la lotería siete veces y cómo lo logró

Richard Lutig ideó un método para ganar varias veces la lotería. (Freepik)

Ganar la lotería una vez es difícil. Hacerlo siete veces parece imposible. Richard Lustig, un hombre de Orlando, Florida, logró lo impensable: entre 1993 y 2010, obtuvo siete premios en distintos sorteos estatales, acumulando más de un millón de dólares en ganancias. Su historia lo convirtió en un personaje mediático, apareciendo en programas como “Good Morning America” y Fox News, y escribiendo un libro donde compartió su método para aumentar las probabilidades de ganar.

A lo largo de los años, Lustig defendió su estrategia con firmeza. Rechazaba la idea de que la lotería era solo cuestión de azar y aseguraba que su método, basado en la repetición de números y la constancia, podía mejorar las oportunidades de ganar. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar: expertos en matemáticas desestimaban sus afirmaciones, argumentando que la lotería sigue siendo un juego de probabilidades, afirmó USA Today.

Pese a las dudas sobre su sistema, Lustig vivió los beneficios de sus premios. En una entrevista con Time en 2016, reconoció que ganar la lotería “cambió su vida por completo”. Gracias a sus premios, pudo permitirse lujos como casas grandes, viajes en crucero y un auto de lujo. Su legado sigue generando interés, incluso después de su fallecimiento en 2018, cuando tenía 67 años.

Un hombre de muchas facetas

El hombre de Florida hizo historia al ganar la lotería siete veces, acumulando más de un millón de dólares en premios. (Captura de pantalla: Millionaire Post)

Antes de convertirse en un referente de la lotería, Richard Lustig tenía una vida completamente distinta. Según la biografía publicada en su sitio web, fue un baterista profesional que pasó años de gira por Estados Unidos. Más tarde, fundó su propia empresa, Lustig Talent Enterprises, dedicada a la contratación de artistas nacionales e internacionales, de acuerdo con USA Today.

Su trabajo en la industria del entretenimiento le brindó estabilidad, pero la lotería se convirtió en su gran pasión. Con el tiempo, empezó a perfeccionar su sistema y a aplicarlo de manera consistente, lo que, según él, lo llevó a ganar una y otra vez.

El éxito de Lustig lo llevó a la televisión. Apareció en programas como “Good Morning America”, “The Rachael Ray Show” y Fox News, donde defendía su sistema y ofrecía consejos a quienes soñaban con ganar la lotería. En 2016, cuando el premio mayor de Powerball alcanzó los $1,000 millones, fue entrevistado por Fox Business. Allí dejó en claro que no existía una fórmula mágica para ganar de la noche a la mañana.

“Lo único que puedes hacer para aumentar tus probabilidades es comprar la mayor cantidad de boletos que puedas permitirte, sin afectar tu presupuesto", declaró en esa ocasión. Pese a su popularidad, el método de Lustig fue objeto de críticas. Matemáticos y analistas de juegos de azar señalaron que sus estrategias no alteraban las probabilidades reales de ganar. Aun así, su historia siguió atrayendo a jugadores en busca de un golpe de suerte

Los premios de una racha improbable

En el mayor de sus premios, Richard obtuvo más de 800.000 dólares. (Adobe Stock)

La historia de Lustig con la lotería comenzó en 1993, cuando ganó $10,000 con un boleto de raspa y gana. Fue el primero de siete premios que obtuvo en un periodo de 17 años. En 2002, logró su mayor victoria: $842,152.91 en el sorteo Mega Money, ahora conocido como Mega Millions. En total, Lustig acumuló $1,052,205.58 antes de impuestos.

Otros de sus premios incluyen:

1997: $13,696.03 en Fantasy 5.

2000: Un viaje a Los Ángeles en el concurso de la lotería Wheel of Fortune , valorado en $3,594.66 .

2001: Un viaje a Memphis, Tennessee , gracias a una promoción de boletos de raspa y gana, con un valor de $4,966 .

2008: $73,658.06 en Fantasy 5.

2010: $98,992.92 en Fantasy 5.

El método de Richard Lustig

Uno de los pasos más importantes es repetir cuantas veces se pueda una misma combinación en diferentes sorteos. (REUTERS/Mike Blake)

En 2010, Lustig publicó su libro “Learn How to Increase Your Chances of Winning the Lottery”, donde compartió su sistema para mejorar las probabilidades de ganar. Entre sus principales consejos estaban:

Evitar los Quick Picks : aseguraba que elegir números de forma aleatoria reducía las posibilidades de ganar.

Jugar siempre los mismos números : cambiar constantemente las combinaciones era, según él, un error.

Jugar con regularidad : la constancia era clave para aumentar las probabilidades.

No basarse en fechas de cumpleaños : limitaba las opciones numéricas y reducía las combinaciones posibles.

Jugar dentro de un presupuesto: recomendaba nunca gastar más dinero del que se podía permitir perder.

Lustig insistía en que su método era fácil de entender y aplicable a cualquier lotería, ya fueran boletos de raspa y gana o sorteos de números. Sin embargo, no garantizaba el éxito absoluto, ya que la lotería sigue siendo un juego de azar.