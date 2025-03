Donald Trump aseguró que la dictadura de Maduro cedió el control del territorio venezolano a organizaciones criminales transnacionales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS)

Afirmando que Estados Unidos está siendo invadido por una pandilla venezolana, el presidente Donald Trump invocó este sábado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una amplia autoridad en tiempos de guerra que otorga al mandatario mayor flexibilidad en políticas y acciones ejecutivas para acelerar las deportaciones masivas de personas que se encuentran en el país sin autorización legal.

La medida de Trump tiene como objetivo al grupo criminal Tren de Aragua, argumentando que es una fuerza hostil actuando a instancias del régimen de Venezuela.

“A lo largo de los años, las autoridades nacionales y locales venezolanas han cedido un control cada vez mayor sobre sus territorios a organizaciones criminales transnacionales, incluyendo a TdA. El resultado es un estado criminal híbrido que perpetra una invasión e incursión depredadora en Estados Unidos, lo que representa un peligro sustancial para este país”, señala la orden ejecutiva de Trump.

La proclamación presidencial ordena a las agencias de seguridad de EEUU y al Departamento de Justicia actuar de inmediato para detener y expulsar a los miembros del Tren de Aragua. Además, establece que cualquier ciudadano venezolano mayor de 14 años asociado con esta organización será clasificado como “enemigo extranjero” y, en consecuencia, deportado sin derecho a apelación. También otorga facultades a las autoridades para confiscar bienes y propiedades relacionados con el grupo criminal.

Autoridades colombianas anunciaron el arresto de 19 personas vinculadas a la pandilla venezolana Tren de Aragua (Imagen de archivo)

El presidente Donald Trump justificó la medida como un paso necesario para resguardar la seguridad nacional y proteger a la población. En su declaración, aseguró que el Tren de Aragua ha utilizado los flujos migratorios venezolanos para infiltrar delincuentes en Estados Unidos y ejecutar una “guerra irregular” dentro del país. Además, señaló que esta organización ha servido como un brazo operativo del régimen venezolano con el propósito de desestabilizar las democracias de la región.

Según la proclamación, el Tren de Aragua no solo ha logrado infiltrarse en el país, sino que también ha desarrollado actividades de narcotráfico, extorsión, secuestro y asesinato, en alianza con el Cártel de los Soles, un grupo vinculado al régimen chavista de Venezuela. El documento oficial advierte: “La evidencia demuestra irrefutablemente que TdA ha invadido Estados Unidos y continúa invadiendo, intentando invadir y amenazando con invadir el país; ha perpetrado una guerra irregular dentro del país; y utilizó el narcotráfico como arma contra nuestros ciudadanos".

Nicolás Maduro junto a Diosdado Cabello, número dos del régimen chavista de Venezuela y señalado de liderar el Cártel de los Soles (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa de tiempos de guerra, sirve como sustento legal para autorizar la deportación inmediata de ciertos inmigrantes.

Esta ley, que tiene más de dos siglos de antigüedad, otorga al presidente el poder para ordenar la detención y deportación de extranjeros mayores de 14 años provenientes de países que sean considerados como una amenaza para la seguridad nacional, como “invasión o incursión depredadora”.

La normativa ha sido invocada en contadas ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno la utilizó para vigilar y detener a inmigrantes de origen italiano, alemán y japonés que residían en el país.

El presidente Trump ya había anticipado que analizaba la implementación de esta medida en una orden ejecutiva el primer día de su mandato, en la que instruyó a los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional a preparar las instalaciones necesarias para deportaciones veloces.

Desde su investidura presidencial, Donald Trump dejó clara su intención de emplear “todo el poder de las fuerzas del orden federales y estatales” para combatir pandillas y redes criminales extranjeras en Estados Unidos. Como parte de esta estrategia, el pasado 20 de enero su administración designó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, lo que permite la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros en su contra.

Esta es la Orden Ejecutiva firmada por el presidente de EEUU:

El Tren de Aragua (TdA) es una Organización Terrorista Extranjera designada con miles de miembros, muchos de los cuales se han infiltrado ilegalmente en Estados Unidos y están llevando a cabo una guerra irregular y llevando a cabo acciones hostiles contra el país. El TdA opera en conjunto con el Cártel de los Soles, la organización narcoterrorista patrocinada por el régimen de Nicolás Maduro y con sede en Venezuela, y comete crímenes brutales, incluyendo asesinatos, secuestros, extorsiones y tráfico de personas, drogas y armas. El TdA ha participado y continúa participando en la migración ilegal masiva a Estados Unidos para promover sus objetivos de perjudicar a los ciudadanos estadounidenses, socavar la seguridad pública y apoyar el objetivo del régimen de Maduro de desestabilizar las naciones democráticas en las Américas, incluido Estados Unidos.

El TdA está estrechamente alineado con el régimen de Maduro, y de hecho se ha infiltrado en él, incluyendo su aparato militar y policial. El TdA creció significativamente mientras Tareck El Aissami se desempeñaba como gobernador de Aragua entre 2012 y 2017. En 2017, El Aissami fue nombrado vicepresidente de Venezuela. Poco después, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo designó Narcotraficante Especialmente Designado (NTE) en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (21 U.S.C. 1901 et seq). Actualmente, El Aissami se encuentra prófugo de la justicia estadounidense y enfrenta cargos derivados de sus violaciones de las sanciones estadounidenses impuestas por el Departamento del Tesoro.

Al igual que El Aissami, Nicolás Maduro, quien afirma ejercer la presidencia de Venezuela y ejerce control sobre las fuerzas de seguridad y otras autoridades del país, también mantiene estrechos vínculos con narcoterroristas patrocinados por el régimen. Maduro lidera el Cártel de los Soles, una organización patrocinada por el régimen, que se coordina con TdA y otras organizaciones, y se apoya en ellas, para lograr su objetivo de utilizar narcóticos ilegales como arma para inundar Estados Unidos. En 2020, Maduro y otros miembros del régimen fueron acusados de narcoterrorismo y otros delitos relacionados con este complot contra Estados Unidos.

A lo largo de los años, las autoridades nacionales y locales venezolanas han cedido un control cada vez mayor sobre sus territorios a organizaciones criminales transnacionales, incluyendo a TdA. El resultado es un estado criminal híbrido que perpetra una invasión e incursión depredadora en Estados Unidos, lo que representa un peligro sustancial para este país. De hecho, en diciembre de 2024, INTERPOL Washington confirmó: «El Tren de Aragua se ha convertido en una amenaza significativa para Estados Unidos al infiltrarse en los flujos migratorios desde Venezuela». La evidencia demuestra irrefutablemente que TdA ha invadido Estados Unidos y continúa invadiendo, intentando invadir y amenazando con invadir el país; ha perpetrado una guerra irregular dentro del país; y utilizó el narcotráfico como arma contra nuestros ciudadanos.

Con base en una revisión de las actividades de TdA, y en consulta con el Fiscal General y el Secretario del Tesoro, el 20 de febrero de 2025, actuando de conformidad con la autoridad establecida en el Título 8 del Código de los Estados Unidos, Sección 1189, el Secretario de Estado designó a TdA como Organización Terrorista Extranjera.

Como Presidente de los Estados Unidos y Comandante en Jefe, es mi solemne deber proteger al pueblo estadounidense de los efectos devastadores de esta invasión. POR TANTO, YO, DONALD J. TRUMP, Presidente de los Estados Unidos de América, en virtud de la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, incluida la Ley de Enemigos Extranjeros, Título 50 del Código de los Estados Unidos, Sección 21 y siguientes, por la presente proclamo y ordeno lo siguiente:

Sección 1. Constato y declaro que TdA está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de los Estados Unidos. TdA está llevando a cabo acciones hostiles y una guerra irregular contra el territorio de los Estados Unidos, tanto directamente como bajo la dirección, clandestina o no, del régimen de Maduro en Venezuela. Hago estas constataciones ejerciendo toda mi autoridad para dirigir los asuntos exteriores de la Nación, conforme a la Constitución. Con base en estas constataciones, y en virtud de la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, incluido el artículo 21 del título 50 del Código de los Estados Unidos (USC), proclamo que todos los ciudadanos venezolanos mayores de 14 años que sean miembros de TdA, se encuentren en Estados Unidos y no estén naturalizados ni sean residentes permanentes legales de este país, pueden ser detenidos, retenidos, asegurados y expulsados como Enemigos Extranjeros. Asimismo, declaro que todos los miembros de TdA, en virtud de su membresía en dicha organización, son imputables de hostilidad real contra los Estados Unidos y, por lo tanto, no pueden acogerse a los beneficios del artículo 21 del USC. 22. Además, declaro que todos los miembros de TdA representan un peligro para la paz y la seguridad públicas de los Estados Unidos.

Sección 2. Instruyo a la Fiscal General a que, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de esta proclamación, prepare y publique una carta bajo su firma declarando la política descrita en la sección 1 de esta proclamación es la política de los Estados Unidos y se adjunta a la presente.

Instruyo al Fiscal General que transmita esta carta al Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, al juez presidente de cada tribunal de apelaciones del circuito, al juez presidente de cada tribunal de distrito y territorial de los Estados Unidos, a cada gobernador de un estado y territorio de los Estados Unidos, y al funcionario judicial de mayor rango de cada estado y territorio de los Estados Unidos.

Sección 3. Indico que todos los Enemigos Extranjeros descritos en la sección 1 de esta proclamación estén sujetos a aprehensión, detención y expulsión inmediatas, y que, además, no se les permitirá residir en los Estados Unidos.

Sección 4. De conformidad con la Ley de Enemigos Extranjeros, el Fiscal General y el Secretario de Seguridad Nacional deberán, de conformidad con la ley aplicable, aprehender, restringir, asegurar y expulsar a todo Enemigo Extranjero descrito en la sección 1 de esta proclamación. El Secretario de Seguridad Nacional se reserva la facultad discrecional para aprehender y expulsar a cualquier Enemigo Extranjero bajo cualquier autoridad independiente.

Sección 5. Todos los departamentos y agencias ejecutivas (agencias) colaborarán con las autoridades policiales de los Estados Unidos y con las autoridades estatales, locales y tribales competentes, para utilizar todos los medios legales a su alcance para detener, restringir, asegurar y expulsar a los Enemigos Extranjeros descritos en la sección 1 de esta proclamación.

Sección 6. En virtud de mi autoridad, según el Título 50 del Código de los Estados Unidos, Sección 21, para dirigir la conducta que debe observarse en los Estados Unidos hacia los Enemigos Extranjeros sujetos a esta proclamación, para determinar la forma y el grado de restricción a la que dichos Enemigos Extranjeros estarán sujetos y en qué casos, para disponer su expulsión y para establecer cualquier otra normativa que se considere necesaria “en las instalaciones y para la seguridad pública”, por la presente ordeno al Fiscal General y al Secretario de Seguridad Nacional que ejecuten todas las normativas que se contienen a continuación con respecto a los Enemigos Extranjeros descritos en la sección 1 de esta proclamación.

Se ordena además al Fiscal General y al Secretario de Seguridad Nacional que procedan a la aprehensión, detención y deportación de todos los miembros de TdA que, de otro modo, califiquen como Enemigos Extranjeros según la sección 1 de esta proclamación. El Fiscal General y el Secretario de Seguridad Nacional están autorizados a tomar todas las medidas necesarias, conforme a la Ley de Enemigos Extranjeros, para hacer efectiva esta proclamación, de conformidad con la legislación aplicable. Al hacerlo, y para tal fin, están autorizados a recurrir a agentes, agencias y funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos, de sus diversos estados, territorios, dependencias y municipios, así como del Distrito de Columbia. Por la presente, se otorga a todos estos agentes, agencias y funcionarios plena autoridad para todos los actos que realicen en cumplimiento de dichas regulaciones cuando actúen por orden del Fiscal General o del Secretario de Seguridad Nacional, según corresponda.

De conformidad con la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, incluida la Ley de Enemigos Extranjeros, 50 U.S.C. 21 y siguientes, por la presente declaro y establezco las siguientes normas que considero necesarias “en las instalaciones y para la seguridad pública”:

(a) Ningún enemigo extranjero descrito en la sección 1 de esta proclamación entrará, intentará entrar ni se encontrará en ningún territorio sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos. Cualquier enemigo extranjero que entre, intente entrar o se encuentre en dicho territorio será inmediatamente aprehendido y detenido hasta su expulsión de los Estados Unidos. Todos estos enemigos extranjeros, dondequiera que se encuentren en cualquier territorio sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos, estarán sujetos a detención sumaria.

(b) Los enemigos extranjeros aprehendidos en virtud de esta proclamación estarán sujetos a detención hasta su expulsión de los Estados Unidos en el lugar de detención que indiquen los funcionarios responsables de la ejecución de estas normas.

(c) Los enemigos extranjeros estarán sujetos a su expulsión a cualquier lugar que indiquen los funcionarios responsables de la ejecución de estas normas, de conformidad con la legislación aplicable.

(d) Toda propiedad en posesión de, o que pueda rastrearse a, un Enemigo Extranjero, que se utilice, se pretenda utilizar o se utilice habitualmente para perpetrar la actividad hostil y la guerra irregular de TdA, junto con la evidencia de dicha actividad hostil y guerra irregular, estará sujeta a incautación y decomiso.

El Fiscal General también tiene autoridad, de conformidad con la Ley de Enemigos Extranjeros y el Título 3 del Código de los Estados Unidos, artículo 301, en consulta con el Secretario de Seguridad Nacional, para emitir cualquier orientación necesaria para efectuar la pronta aprehensión, detención y expulsión de todos los Enemigos Extranjeros descritos en la sección 1 de esta proclamación. Dicha orientación entrará en vigor inmediatamente después de su emisión por el Fiscal General.

Esta proclamación y las directivas y reglamentos aquí prescritos se extenderán y aplicarán a todas las tierras.

(Con información de AP)