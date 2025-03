Parques y oficinas de Illinois podrían verse impactados si no se aprueban recursos federales esta semana

El posible cierre del gobierno federal genera incertidumbre en empleados y ciudadanos en Illinois. (Crédito: Google Earth)

El estado de Illinois podría sufrir graves repercusiones si el gobierno federal entra en un cierre administrativo por falta de financiamiento. Según informó The State Journal-Register, el actual presupuesto expira al final del viernes, lo que pondría en riesgo los salarios de miles de trabajadores federales y la continuidad de varios servicios en la región.

A diferencia de otras agencias gubernamentales, el Servicio Postal de los Estados Unidos no se vería afectado, ya que no depende del Congreso para su financiamiento. Sin embargo, otras áreas críticas, como la seguridad, la gestión de parques nacionales y ciertos programas estatales que dependen de fondos federales, sí enfrentarían interrupciones.

Según datos citados por The State Journal-Register, Illinois cuenta con 44.784 empleados federales, quienes podrían verse en tres escenarios: continuar trabajando con su salario asegurado, seguir laborando sin recibir pagos hasta que se resuelva el conflicto, o ser suspendidos sin ingresos.

Algunos servicios esenciales seguirían operando, pero otros podrían sufrir interrupciones en Illinois. (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

Consecuencias para empleados estatales y servicios públicos

El impacto no se limitaría a los trabajadores federales. The State Journal-Register explicó que algunos empleados estatales de Illinois también dependen de fondos federales, por lo que podrían ser suspendidos si sus funciones se consideran no esenciales. En contraste, aquellos cuyos salarios provienen de fuentes privadas no se verían necesariamente afectados. En 2022, el estado empleaba a más de 76.000 personas en agencias y departamentos estatales.

Pese al posible cierre, programas esenciales como Seguridad Social, Medicare y Medicaid continuarían operando. Su financiamiento proviene de gastos obligatorios que no dependen de las asignaciones anuales del Congreso, por lo que millones de beneficiarios en Illinois seguirían recibiendo asistencia médica y pagos de jubilación sin interrupciones.

Sin embargo, otros programas, como los destinados a la asistencia alimentaria o el financiamiento de viviendas de bajos ingresos, podrían experimentar retrasos si el cierre se prolonga. The State Journal-Register indicó que muchas agencias federales ya han advertido sobre posibles demoras en la tramitación de beneficios.

Miles de trabajadores en Illinois podrían verse afectados si el gobierno no aprueba un nuevo presupuesto. (REUTERS/Joe Penney/File Photo/File Photo)

Impacto en la seguridad y el transporte aéreo

Los aeropuertos de Illinois, incluidas las instalaciones de Chicago O’Hare y Midway, seguirían operando, ya que los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y los controladores de tráfico aéreo son considerados trabajadores esenciales. Sin embargo, The State Journal-Register señaló que en cierres anteriores algunos aeropuertos experimentaron demoras debido a la falta de personal, ya que muchos empleados federales dejaron de asistir al trabajo al no recibir su salario.

El personal de agencias como el FBI, la Patrulla Fronteriza y la Administración Federal de Aviación (FAA) también continuaría con sus labores. No obstante, las investigaciones y otros procedimientos administrativos podrían ralentizarse debido a la reducción de personal en oficinas federales.

Las operaciones del FBI continuarían durante un posible cierre del gobierno, pero algunas investigaciones y procesos administrativos podrían verse afectados. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Cierre de parques nacionales y monumentos

Los parques nacionales y monumentos históricos de Illinois, como el Sitio Histórico Nacional de Lincoln en Springfield, podrían cerrar al público si el financiamiento no se aprueba antes del viernes. En cierres anteriores, los guardabosques fueron suspendidos y las instalaciones cerradas, a menos que los gobiernos estatales asumieran temporalmente el costo de su operación.

Según The State Journal-Register, durante el cierre de 2018-2019, algunos estados destinaron fondos propios para mantener sus parques abiertos al turismo, aunque no está claro si Illinois adoptaría una medida similar en esta ocasión.

El Sitio Histórico Nacional de Lincoln en Springfield podría cerrar temporalmente si el gobierno federal no aprueba un nuevo presupuesto. (Crédito: Google Earth)

Tensiones políticas y razones del posible cierre

El estancamiento en el Congreso es la principal causa del posible cierre. The State Journal-Register informó que los legisladores no han llegado a un acuerdo debido a diferencias en las prioridades de gasto. Los demócratas han manifestado su preocupación por ciertas acciones del Departamento de Eficiencia Gubernamental y de Musk, mientras que los republicanos, respaldados por el presidente Donald Trump, insisten en reducir ciertos programas gubernamentales.

A medida que el plazo se acerca, la incertidumbre crece en Illinois y el resto del país. Si no se logra un acuerdo, el cierre del gobierno podría extenderse por días o incluso semanas, afectando a miles de empleados y reduciendo servicios esenciales. La atención sigue puesta en el Congreso, donde las negociaciones serán clave para determinar el desenlace de esta situación.