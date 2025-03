Mujer demanda a la Policía de San Francisco por arrestarla tras cruzar la calle de forma indebida

Una mujer de San Francisco, California, presentó una demanda por haber sido arrestada violentamente sin motivo. (Captura de pantalla CBS News)

Una mujer de San Francisco presentó una demanda por derechos civiles tras ser arrestada violentamente por un oficial del Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) por presuntamente cruzar la calle de forma indebida, a pesar de que esa infracción fue despenalizada en California en 2023.

La demanda, presentada esta semana por Christiana Porter, de 34 años, detalla que el incidente ocurrió el 29 de julio de 2024 en Geary Boulevard y 2nd Avenue. Porter, quien acababa de salir de un Office Depot, cruzaba la calle con el semáforo aún en cuenta regresiva cuando el oficial Josh McFall la interceptó con su patrulla. Según CBS News, McFall descendió del vehículo y comenzó a cuestionarla, pidiéndole su identificación.

Cuando Porter intentó sacarla de su bolso, McFall desenfundó su arma y la declaró bajo arresto. “Me dijo que sacara las manos de mi bolsa y me tirara al suelo”, declaró Porter a Fox News. “No iba a hacerlo porque sentía que probablemente me matarían. Que si me tiraba al suelo, me dispararían por la espalda”.

Un arresto con violencia

De acuerdo con Fox News, McFall insistió en que Porter se detuviera y mantuviera las manos visibles, bajo la sospecha de que pudiera estar armada. La mujer se mostró reacia a cumplir la orden, temiendo por su seguridad.

Las imágenes de un video grabado por un testigo muestran a McFall empujando a Porter contra una pared con fuerza suficiente para que su hombro y su cabeza impactaran contra la superficie. Según la demanda, el impacto le provocó una conmoción cerebral, una separación de hombro y lesiones en la espalda y el cuello.

El oficial del Departamento de Policía de San Francisco arrestó con violencia a Porter luego de cruzar la calle indebidamente. (REUTERS/Loren Elliott)

Varios policías llegaron al lugar y Porter fue detenida y llevada bajo custodia. En el video grabado por un transeúnte, se puede escuchar a la mujer gritar: “¡No estoy resistiendo!”, informó KTVZ. Tras el arresto, McFall conversó con un testigo y justificó su accionar: “No quería que esto ocurriera así, pero cuando la gente me pone en esa posición, no tengo opción”, declaró el oficial.

Lesiones y secuelas psicológicas

La violencia del arresto dejó a Porter con lesiones graves que han impactado su vida personal y profesional. Según su demanda, la mujer tuvo que dejar su trabajo como esteticista debido al dolor crónico en la espalda y el cuello.

Además de los daños físicos, Fox News reportó que Porter experimentó un deterioro de su salud mental, con un agravamiento de síntomas previos relacionados con violencia doméstica. “A veces solo quiero hacerme un ovillo como un bebé y abrazarme a mí misma”, declaró la mujer.

La abogada de Porter, Treva Stewart, argumentó que el arresto nunca debió haber ocurrido, ya que California despenalizó el “jaywalking” en 2023. “Esto fue claramente una detención pretextual”, declaró Stewart a CBS News, agregando que hay evidencia de que la policía de San Francisco aplica controles discriminatorios por perfil racial.

El Departamento de Policía de San Francisco remitió todas las preguntas sobre el caso a la Oficina del Abogado de la Ciudad, la cual, según CBS News, emitió un comunicado en el que afirman estar “revisando la denuncia y responderán en los tribunales”.

Mientras tanto, Porter ha dejado en claro que su intención no es solo obtener una compensación económica, sino generar un cambio en el accionar de la policía. “Lo que quiero es responsabilidad“, afirmó. “No hay cantidad de dinero que pueda reparar lo que me hicieron”. El proceso judicial está en sus primeras etapas. Se espera que las autoridades emitan una respuesta en los próximos meses y que el caso avance en los tribunales federales.