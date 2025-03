Una popular cadena de comida mexicana se declara en bancarrota y cierra varias sucursales

On The Border Mexican Grill & Cantina se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11 en Georgia en marzo de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cadena de restaurantes On The Border Mexican Grill & Cantina se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia el 4 de marzo de 2025. La empresa busca vender sus activos a su prestamista prepetición, una filial de Pappas Restaurants, según documentos judiciales citados por Bloomberg.

La compañía, que en su momento llegó a operar más de 160 restaurantes, ha enfrentado dificultades financieras debido al aumento en los costos operativos, el impacto de la inflación y la disminución en el tráfico de clientes. En los últimos meses, la empresa cerró varias de sus ubicaciones, lo que afectó su capacidad de generar ingresos y cumplir con sus obligaciones financieras.

On The Border tenía aproximadamente 80 ubicaciones en operación antes de la declaración de quiebra, con 60 restaurantes administrados por la empresa y 20 bajo franquicias, informó Restaurant Business Online. En febrero de 2025, la compañía cerró un tercio de sus restaurantes, incluidos 40 establecimientos considerados no rentables.

Motivos detrás de la bancarrota de On The Border

La empresa ha enfrentado una combinación de problemas de liquidez, incremento en costos operativos y cambios en los hábitos de consumo de los clientes. Estas dificultades llevaron a la acumulación de deudas significativas con arrendadores y proveedores. En algunos casos, la falta de pagos resultó en la interrupción del suministro de productos y el embargo de locales arrendados, de acuerdo con Bloomberg.

El aumento de los costos laborales, especialmente tras la implementación de nuevas regulaciones salariales en estados como California y Texas, también afectó la rentabilidad de la empresa. Además, el encarecimiento de los insumos debido a la inflación redujo los márgenes de ganancia, según datos de Restaurant Business Online. La competencia con otras cadenas de comida mexicana como Chipotle y Taco Bell también contribuyó a la reducción del tráfico de clientes en On The Border.

Impacto en empleados y franquicias

On The Border también tiene 113 contratos de arrendamiento activos, incluyendo aquellos de locales no operacionales, lo que representó un compromiso de pago de 25,3 millones de dólares en 2024. De ese monto, 11,8 millones de dólares correspondían a ubicaciones con desempeño por debajo de lo esperado, de acuerdo con Bloomberg.

Antes de la declaración de quiebra, On The Border cerró ubicaciones en varias ciudades de Estados Unidos, incluyendo Papillion, Nebraska, y Lubbock, Texas. Los cierres ocurrieron sin previo aviso a los empleados, según reportes de Grow Omaha y KFYO, medios locales que confirmaron la clausura de las sucursales en sus respectivas regiones.

Los empleados afectados por estos cierres han expresado preocupación sobre el pago de sus salarios pendientes y beneficios laborales. Algunos trabajadores han presentado reclamos contra la empresa por despidos sin previo aviso, citando violaciones a la Ley de Notificación de Ajustes y Reentrenamiento de Trabajadores (WARN, por sus siglas en inglés), según reportes de Bloomberg.

Financiamiento y venta de activos

Para mantener sus operaciones y avanzar en el proceso de venta, la empresa solicitó un financiamiento deudor en posesión (DIP, por sus siglas en inglés) por 14 millones de dólares. Este paquete incluye 7,5 millones de dólares en nuevos fondos tras la aprobación inicial, la conversión de un préstamo puente de 4 millones de dólares otorgado por su prestamista prepetición y 2,5 millones de dólares adicionales al recibir la aprobación final, según Restaurant Business Online.

El sector de restaurantes especializados en cocina mexicana ha experimentado dificultades económicas en los últimos años debido al aumento de costos laborales, las tasas de interés elevadas y la inflación, lo que ha impactado la rentabilidad de varias cadenas. En abril de 2024, Tijuana Flats Restaurants se acogió al Capítulo 11 y cerró 11 de sus locales antes de ser adquirida por nuevos propietarios. En junio del mismo año, Rubio’s Coastal Grill también presentó una solicitud de bancarrota y cerró 48 restaurantes tras la entrada en vigor de una nueva ley de salario mínimo en California, informó Bloomberg.

Los cierres de restaurantes realizados sin aviso previo generaron reclamos de empleados por violaciones a la ley WARN. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Historia y trayectoria de On The Border

On The Border fue fundada en Dallas, Texas, en 1982 y llegó a operar 160 restaurantes en 2010. Ese año, la cadena fue vendida por Brinker International a Golden Gate Capital. Posteriormente, en 2014, pasó a ser propiedad de Border Holdings. En 2020, la empresa firmó un acuerdo con Utz Group para la producción y distribución de sus productos de chips y salsa en tiendas minoristas, según información de Restaurant Business Online.

A lo largo de su historia, On The Border se destacó por su enfoque en la cocina Tex-Mex y su concepto de restaurantes casuales con bares especializados en margaritas. Sin embargo, en los últimos años, la empresa perdió participación de mercado frente a competidores que han modernizado su modelo de negocio y diversificado su oferta gastronómica. La falta de inversión en nuevas estrategias de atracción de clientes y la creciente popularidad de opciones de comida rápida han sido factores que afectaron su desempeño financiero, según análisis de Bloomberg.

Futuro de la cadena tras la bancarrota

La venta de activos de On The Border a su prestamista prepetición, Pappas Restaurants, podría significar un cambio en la administración y en la estrategia operativa de la marca. Pappas Restaurants, que opera otras cadenas de comida en Estados Unidos, podría implementar modificaciones en el modelo de negocio para mejorar la rentabilidad de los restaurantes que continúen operando tras la reestructuración, informó Restaurant Business Online.

Aún no se han definido los términos exactos de la venta ni el futuro de los restaurantes franquiciados. Sin embargo, los expertos del sector consideran que las ubicaciones más rentables podrían mantenerse en funcionamiento, mientras que los restaurantes con menor desempeño podrían cerrar de manera definitiva en los próximos meses, según Bloomberg.