Una pequeña niña causó sensación en las redes al confundir un muñeco de Fisher-Price con su abuelo

La historia ha traspasado las redes, conectando a familias con experiencias parecidas. (Crédito: Tikok / @blackdahlia_beauty)

Un momento inesperado y lleno de humor familiar ha captado la atención de miles de usuarios en redes sociales. Salem, una niña de dos años de Michigan, identificó a su abuelo en un pequeño juguete de la línea “Little People” de Fisher-Price, lo que llevó a su madre, Olivia Brado, a compartir la escena en TikTok. Según informó People, el video ha acumulado casi 500.000 visualizaciones desde su publicación el 11 de febrero de 2025, generando una ola de comentarios y reacciones.

De acuerdo con el relato de Brado, el incidente ocurrió mientras visitaban la casa de su madre. Salem había recibido una bolsa de juguetes heredados de sus primos, entre los cuales se encontraban varias figuras de la popular marca. Al vaciar la bolsa, la niña comenzó a explorar los juguetes y, de repente, empezó a repetir “¡Abuelo, abuelo!” con entusiasmo. En un principio, Brado asumió que su hija quería ver a su abuelo, como suele hacer tras pasar tiempo con su abuela. Sin embargo, al observar con más atención, se dio cuenta de que Salem sostenía con firmeza una de las figuras de juguete, convencida de que era su abuelo.

El asombro de Salem no pasó desapercibido para su familia, que rápidamente comenzó a comparar el muñeco con el abuelo. La expresión de la niña reflejaba una certeza absoluta, como si no hubiera ninguna duda de que aquel pequeño personaje de plástico era, de alguna manera, su familiar en miniatura. Mientras sostenía la figura con entusiasmo, insistía en llamarlo “Abuelo”, lo que hizo que su madre y su abuela no pudieran contener la risa.

Usuarios en redes han compartido anécdotas similares tras la inesperada confusión de una niña. (Crédito: Tikok / @blackdahlia_beauty)

Un parecido que desató risas y comentarios familiares

La madre de Brado fue la primera en notar la conexión entre el juguete y el abuelo de Salem. “¿Cree que es tu papá?”, preguntó, lo que llevó a ambas a examinar la figura con más detenimiento. Según detalló Brado a People, el parecido era innegable: “Las manos, la complexión, la forma del rostro... todo encajaba”. Entre risas, decidieron grabar el momento y compartirlo en redes sociales, donde rápidamente se viralizó.

El video también fue enviado al abuelo de Salem, quien reaccionó con un simple “LOL”. Brado, divertida, insistió en que el parecido era real, a lo que su padre respondió: “Lo veo”. La grabación también fue compartida en el grupo familiar, donde tíos, primos y demás parientes coincidieron en que el juguete tenía un sorprendente parecido con el abuelo.

La reacción en redes sociales y la conexión con otras familias

Desde su publicación, el video ha generado una gran cantidad de comentarios en TikTok, donde muchas personas han compartido anécdotas similares. Una usuaria mencionó que su hija siempre identifica al personaje de “Wreck-It Ralph” como su padre, mientras que otros sugirieron a Brado que comprara copias adicionales del juguete para evitar problemas en caso de que Salem lo perdiera. Sin embargo, Brado señaló que el modelo parece estar descontinuado, aunque ha encontrado algunos disponibles en sitios como eBay.

La historia también ha provocado bromas sobre la posibilidad de que Fisher-Price deba pagar regalías al abuelo de Salem por usar su imagen. Aunque Brado tomó estos comentarios con humor, también expresó su interés en mantener viva la conexión entre su hija y el juguete. Como profesional en maquillaje de efectos especiales, ya está planeando un disfraz para Halloween, con el que su padre pueda transformarse en el personaje del juguete y sorprender a Salem.

El impacto de los juguetes en la imaginación infantil

El caso de Salem no solo ha generado risas, sino que también resalta cómo los niños pequeños pueden establecer conexiones emocionales y visuales con objetos cotidianos. Según publicó People, la línea “Little People” de la marca infantil, conocida por sus figuras y sets interactivos, ha sido un elemento básico en la infancia de muchos niños durante décadas. Diseñados para estimular la imaginación y el juego creativo, estos juguetes suelen convertirse en objetos de apego emocional para los más pequeños.

En este caso, la conexión de Salem con el juguete no solo refleja su cariño por su abuelo, sino también la capacidad de los niños para encontrar similitudes y significados en los objetos que los rodean. Aunque el parecido entre el juguete y el abuelo de Salem puede ser una coincidencia, la historia ha resonado con muchas familias que han experimentado situaciones similares.

El parecido entre un muñeco y un abuelo ha desatado risas y sorpresa en internet. (Crédito: Tikok / @blackdahlia_beauty)

Un momento familiar que trasciende las redes sociales

Más allá de las risas y los comentarios en redes sociales, la historia de Salem y su abuelo destaca la importancia de los momentos familiares y cómo estos pueden convertirse en recuerdos entrañables. Para Brado, el episodio no solo fue una oportunidad para compartir una anécdota divertida, sino también para fortalecer el vínculo entre su hija y su abuelo. Según detalló a People, la idea de disfrazar a su padre como el personaje del juguete es una forma de llevar la experiencia un paso más allá y crear un recuerdo inolvidable para Salem.

Mientras tanto, el video sigue acumulando visualizaciones y comentarios, demostrando que las historias simples y auténticas tienen el poder de conectar a las personas. La reacción del público, que incluye desde risas hasta sugerencias prácticas, refleja cómo las redes sociales pueden amplificar momentos cotidianos y convertirlos en fenómenos virales.